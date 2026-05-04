Bien qu’il ait disputé 23 matchs de Premier League cette saison, Garnacho n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Ce manque de réalisme lui a valu les critiques des supporters et des observateurs, d’autant plus que la concurrence pour une place dans l’effectif pléthorique des Blues est féroce. Wright-Phillips a souligné que cette concurrence signifie que personne, y compris Garnacho, ne peut se permettre de relâcher son effort.

Il a ajouté : « Marquer de temps en temps, c’est bien, mais je connais les supporters de Chelsea : ils exigent au moins 110 % d’engagement. S’ils voient que tu te donnes à fond pour ce maillot, ils seront derrière toi. Je ne sais pas si c’est une question de tactique ou s’il n’est pas satisfait, mais ils ont près de six ou sept ailiers, donc il va devoir faire quelque chose parce que [Jamie] Gittens pourrait bien se réveiller à tout moment. »