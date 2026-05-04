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Alejandro Garnacho doit « mettre son ego de côté » s’il veut sauver sa carrière à Chelsea, après une saison décevante où il n’a marqué qu’un seul but
Wright-Phillips exige davantage de la star argentine
Wright-Phillips, qui a disputé plus de 120 matches avec Chelsea, estime que le joueur de 21 ans doit changer d’attitude pour réussir en Premier League. S’adressant à Sky Bet, il a déclaré : « J’ai l’impression qu’il devrait peut-être mettre un peu son ego de côté. Car en Premier League, une demi-saison ou une saison, ce n’est pas suffisant. Pour atteindre le niveau où les clubs se l’arrachent, il faut de la constance. »
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À Stamford Bridge, le club peine à afficher une forme constante.
Bien qu’il ait disputé 23 matchs de Premier League cette saison, Garnacho n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Ce manque de réalisme lui a valu les critiques des supporters et des observateurs, d’autant plus que la concurrence pour une place dans l’effectif pléthorique des Blues est féroce. Wright-Phillips a souligné que cette concurrence signifie que personne, y compris Garnacho, ne peut se permettre de relâcher son effort.
Il a ajouté : « Marquer de temps en temps, c’est bien, mais je connais les supporters de Chelsea : ils exigent au moins 110 % d’engagement. S’ils voient que tu te donnes à fond pour ce maillot, ils seront derrière toi. Je ne sais pas si c’est une question de tactique ou s’il n’est pas satisfait, mais ils ont près de six ou sept ailiers, donc il va devoir faire quelque chose parce que [Jamie] Gittens pourrait bien se réveiller à tout moment. »
Garnacho se dit fier de son transfert à Chelsea.
Revenant sur son parcours en début d’année, Alejandro Garnacho a exprimé sa fierté de porter les couleurs du club, malgré les performances irrégulières de l’équipe. « Nous connaissons le potentiel de notre effectif et ce dont nous sommes capables. Parfois, les choses s’améliorent, parfois moins. Mais oui, je suis vraiment fier d’être ici en ce moment », a déclaré l’attaquant à Premier League Productions.
L’ailier a également profité de l’occasion pour clarifier son départ d’Old Trafford, assurant ne garder aucune rancœur envers ses anciens employeurs : « À United, je n’ai rien de négatif à dire sur le club ou sur mes coéquipiers. La page s’est tournée, ma vie a continué, et il faut aller de l’avant », a conclu l’Argentin.
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Libérer Cole Palmer pour qu’il guide l’équipe
Si Garnacho a concentré une grande partie de ses critiques, Wright-Phillips a aussi évoqué le cas de Cole Palmer, estimant que l’international anglais devait recevoir plus de responsabilités offensives. Selon lui, les contraintes défensives actuelles empêchent le meneur de jeu d’imprimer son influence dans le dernier tiers. Il plaide donc pour une construction de l’équipe qui mette pleinement en valeur les talents uniques du numéro 10.
Wright-Phillips a précisé : « Quand je le regarde, je me dis : “Pour un joueur si talentueux, je ne veux pas le voir près de ma surface”. C’est le genre de joueur qu’une équipe doit soutenir pour qu’il puisse s’excentrer un peu, car on veut le voir dans une position proche de l’attaquant, capable de recevoir ces passes. Il faut simplement qu’ils trouvent le moyen de l’aligner en numéro 10, car c’est le joueur hors du commun dont ils ont besoin. À bien des égards, j’ai le sentiment qu’avec un joueur de son calibre et compte tenu de ce qu’il a accompli en si peu de temps là-bas, ils devraient essayer de construire l’équipe autour de lui. »