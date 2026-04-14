Alejandro Garnacho a supprimé toutes les vidéos de Chelsea de son compte TikTok après avoir admis regretter son départ de Manchester United

Dans une interview sincère au sujet de son départ des Red Devils, Garnacho est revenu sur les liens émotionnels profonds qui le lient encore au club qui l'a formé. Tout en reconnaissant sa part de responsabilité dans l'échec de son passage à Manchester, l'ailier a admis que l'amour que lui ont témoigné les supporters de United reste un élément important de son parcours.

Interrogé par Premier League Productions sur son départ et d’éventuels regrets, l’attaquant a déclaré : « Oui, sans doute, car j’aimais ce club. Dès le début, ils m’ont fait confiance. Ils m’ont fait venir d’Espagne pour m’intégrer au centre de formation, puis ils m’ont propulsé en équipe première. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai reçu un amour incroyable de la part de tout le monde.

Je me souviens qu’au cours des six derniers mois, je ne jouais plus comme avant à Manchester United. J’ai commencé à me retrouver sur le banc, ce qui n’est pas en soi un problème. J’avais seulement 20 ans, mais dans ma tête je devais jouer tous les matchs. Avec le recul, je réalise que c’est aussi de ma faute : j’ai commis des erreurs. »