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Alejandro Garnacho a supprimé toutes les vidéos de Chelsea de son compte TikTok après avoir admis regretter son départ de Manchester United
La frustration monte à Stamford Bridge
Recruté 40 millions de livres sterling auprès de Manchester United, Garnacho peine à s’imposer comme titulaire à Chelsea. Âgé de 21 ans, il a participé à 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, mais a souvent été cantonné à un rôle secondaire, ne démarrant que 14 fois en Premier League.
Selon talkSPORT, il a désormais supprimé de son compte TikTok personnel toutes les vidéos le mettant en scène sous les couleurs de Chelsea, tout en republiant deux clips lui étant dédiés par Manchester United.
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Analyse de mon départ d’Old Trafford
Dans une interview sincère au sujet de son départ des Red Devils, Garnacho est revenu sur les liens émotionnels profonds qui le lient encore au club qui l'a formé. Tout en reconnaissant sa part de responsabilité dans l'échec de son passage à Manchester, l'ailier a admis que l'amour que lui ont témoigné les supporters de United reste un élément important de son parcours.
Interrogé par Premier League Productions sur son départ et d’éventuels regrets, l’attaquant a déclaré : « Oui, sans doute, car j’aimais ce club. Dès le début, ils m’ont fait confiance. Ils m’ont fait venir d’Espagne pour m’intégrer au centre de formation, puis ils m’ont propulsé en équipe première. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai reçu un amour incroyable de la part de tout le monde.
Je me souviens qu’au cours des six derniers mois, je ne jouais plus comme avant à Manchester United. J’ai commencé à me retrouver sur le banc, ce qui n’est pas en soi un problème. J’avais seulement 20 ans, mais dans ma tête je devais jouer tous les matchs. Avec le recul, je réalise que c’est aussi de ma faute : j’ai commis des erreurs. »
La vie après Manchester
Bien qu’il ait reconnu ses erreurs passées, Garnacho a souligné qu’il restait professionnel quant à ses engagements actuels à Stamford Bridge.
Décrivant son état d’esprit et son engagement envers le projet à long terme des Blues, il a ajouté : « Mais oui, c’était juste un moment de la vie et parfois, il faut prendre des décisions. Je suis vraiment fier d’être ici [à Chelsea] et de rester en Premier League dans un club comme celui-ci. Tout le monde connaît l’équipe que nous avons et ce dont nous sommes capables.
Parfois, on traverse des périodes plus fastes ou plus difficiles. Je suis fier d’être ici, et concernant United, je n’ai rien de négatif à dire sur le club, sur quiconque y travaille ou sur mes anciens coéquipiers. La vie évolue, et il faut avancer. »
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L’avenir de Chelsea s’inscrit en pointillés.
Sous contrat jusqu’en 2032, Alejandro Garnacho pourrait néanmoins connaître un été incertain, notamment si Chelsea décidait de le sanctionner pour ses publications sur les réseaux sociaux. Le vice-capitaine Enzo Fernández a récemment purgé deux matches de suspension pour avoir évoqué un possible transfert au Real Madrid, manquant la victoire en FA Cup contre Port Vale et la défaite en championnat face à Manchester City. En revanche, Marc Cucurella a échappé à toute sanction bien qu’il ait admis qu’un retour à Barcelone serait « difficile à refuser », laissant l’équipe de Liam Rosenior dans une situation de fracture et de manque de discipline alors qu’elle doit décider si Garnacho fait toujours partie de la vision à long terme du club.