Getty
Traduit par
Alejandro Garnacho a expliqué comment justifier son transfert de 40 millions de livres sterling à Chelsea, tandis qu'une légende des Blues a souligné ce qui manque à l'ancien ailier de Manchester United
Combien de buts Garnacho a-t-il marqué pour Chelsea ?
Issu du centre de formation d'Old Trafford, Garnacho était autrefois considéré comme un élément de l'avenir à Manchester ; on s'attendait à ce que cet attaquant technique suive les traces d'autres stars issues du club, telles que Ryan Giggs et Marcus Rashford, au sein du « Théâtre des rêves ».
La frustration a fini par avoir raison de lui, entraînant une rupture de ses relations de travail avec l’ancien entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim. Un transfert a été conclu durant l’été 2025, Garnacho quittant le nord-ouest de l’Angleterre pour l’ouest de Londres.
Il n'a inscrit qu'un seul but en Premier League cette saison, pour un total de sept tentatives, auxquelles s'ajoutent quatre passes décisives. La concurrence pour une place dans l'effectif de Chelsea est féroce, en particulier sur les ailes, et Garnacho a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier.
- Getty
Garnacho parviendra-t-il un jour à faire preuve d'une régularité suffisante pour évoluer dans un grand club ?
On s'est demandé s'il serait un jour assez régulier pour s'imposer véritablement dans un club d'élite. Lorsque cette question a été posée à Poyet, la légende des Blues – s'exprimant en exclusivité via un casino en ligne qui verse de l'argent réel – a déclaré à GOAL : « Je pense que tout le monde a été très impressionné quand il a joué à Manchester United et c'était quelque chose de différent que, vous savez, tout le monde recherchait.
« Je pense qu’il doit se calmer un peu et ne pas se mettre trop de pression. Sinon, ça va devenir ce genre de situation avec les ailiers où l’on se demande : “Est-ce qu’ils sont au top ou au fond du trou ?” Un match, ils sont incroyables. Et le match suivant, ils ne touchent pas le ballon.
Je pense qu’il doit trouver l’équilibre et faire preuve de régularité. Je pense qu’il est encore jeune et qu’il doit acquérir l’expérience nécessaire pour être suffisamment régulier et devenir un joueur de Chelsea qui joue semaine après semaine. »
Rosenior est convaincu que le plein potentiel sera exploité
Garnacho bénéficie du soutien de l'entraîneur principal de Chelsea, Liam Rosenior. Celui qui tire les ficelles depuis le banc de touche a déclaré, à propos de la manière de tirer le meilleur parti d'un attaquant clairement capable de faire mieux que ne le laissent supposer ses statistiques actuelles : « Garna est un joueur de haut niveau. J'ai légèrement modifié ma tactique depuis mon arrivée ; je voulais dominer le milieu de terrain. Cela m'a parfois amené à n'aligner qu'un seul ailier, mais Garna est un joueur exceptionnel. Ce qui m'a vraiment plu ces derniers temps, c'est sa réaction face à son absence de la composition de départ. »
Rosenior a poursuivi : « Nous devons tenir compte du fait que Garna a 21 ans – il possède d’énormes capacités et un énorme potentiel. Pour tout jeune joueur, le plus grand défi est le niveau de régularité, mais il montre de très bons signes, non seulement à l’entraînement mais aussi lors des réunions, indiquant qu’il est sur la bonne voie. Il va certainement avoir l’occasion de jouer avec le calendrier qui nous attend.
« Je veux découvrir le caractère des joueurs non seulement quand tout va bien, mais aussi quand les temps sont difficiles. Ce que je veux, c’est une équipe gagnante et constante, et pour avoir une équipe gagnante et constante, il faut des comportements et des habitudes constants, peu importe ce qui arrive à chacun individuellement.
« Ce n’est donc pas seulement Garna : tous les joueurs savent, d’après les discussions que j’ai eues avec eux, que leur comportement au quotidien – pas seulement à l’entraînement, mais aussi lors des réunions – influence ma sélection. Et Garna s’est placé dans une très, très bonne position ces dernières semaines ; il est plus que prêt à intégrer le onze de départ.
« Les gens se font une opinion en fonction de l’apparence des autres. Garna est quelqu’un de très bien qui travaille très dur chaque jour à l’entraînement. Je sais qu’au final, ses qualités finiront par s’imposer de manière très constante. »
- Getty
Calendrier de Chelsea pour la saison 2025-2026 : les Blues éliminés de la Ligue des champions
De manière assez étrange, Rosenior a remis un mot à Garnacho vers la fin de la défaite de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain – alors que le match était déjà perdu d’avance – et les Blues doivent commencer à parler d’une seule voix lorsqu’ils affronteront Everton samedi, lors de ce qui sera leur dernier match avant la trêve internationale de mars.
Publicité