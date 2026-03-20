Alejandro Garnacho a expliqué comment justifier son transfert de 40 millions de livres sterling à Chelsea, tandis qu'une légende des Blues a souligné ce qui manque à l'ancien ailier de Manchester United

Garnacho bénéficie du soutien de l'entraîneur principal de Chelsea, Liam Rosenior. Celui qui tire les ficelles depuis le banc de touche a déclaré, à propos de la manière de tirer le meilleur parti d'un attaquant clairement capable de faire mieux que ne le laissent supposer ses statistiques actuelles : « Garna est un joueur de haut niveau. J'ai légèrement modifié ma tactique depuis mon arrivée ; je voulais dominer le milieu de terrain. Cela m'a parfois amené à n'aligner qu'un seul ailier, mais Garna est un joueur exceptionnel. Ce qui m'a vraiment plu ces derniers temps, c'est sa réaction face à son absence de la composition de départ. »

Rosenior a poursuivi : « Nous devons tenir compte du fait que Garna a 21 ans – il possède d’énormes capacités et un énorme potentiel. Pour tout jeune joueur, le plus grand défi est le niveau de régularité, mais il montre de très bons signes, non seulement à l’entraînement mais aussi lors des réunions, indiquant qu’il est sur la bonne voie. Il va certainement avoir l’occasion de jouer avec le calendrier qui nous attend.

« Je veux découvrir le caractère des joueurs non seulement quand tout va bien, mais aussi quand les temps sont difficiles. Ce que je veux, c’est une équipe gagnante et constante, et pour avoir une équipe gagnante et constante, il faut des comportements et des habitudes constants, peu importe ce qui arrive à chacun individuellement.

« Ce n’est donc pas seulement Garna : tous les joueurs savent, d’après les discussions que j’ai eues avec eux, que leur comportement au quotidien – pas seulement à l’entraînement, mais aussi lors des réunions – influence ma sélection. Et Garna s’est placé dans une très, très bonne position ces dernières semaines ; il est plus que prêt à intégrer le onze de départ.

« Les gens se font une opinion en fonction de l’apparence des autres. Garna est quelqu’un de très bien qui travaille très dur chaque jour à l’entraînement. Je sais qu’au final, ses qualités finiront par s’imposer de manière très constante. »