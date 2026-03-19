Aldo Serena : « Cher Trap, quelle nostalgie de ces petits yeux vifs que je n'avais pas vus depuis si longtemps. Tu m'as voulu à la Juventus et à l'Inter »

Aldo Serena salue et remercie son ancien entraîneur à la Juventus et à l'Inter, Giovanni Trapattoni, qui a fêté ses 87 ans cette semaine.





L'ancien attaquant de l'équipe nationale écrit dans une lettre ouverte publiée par le Corriere della Sera : « Salut mister, et excuse-moi de te tutoyer, mais moi non plus, je ne suis plus tout jeune. Ton anniversaire, entre la photo avec deux supporters devant chez toi et la vidéo que tu as envoyée à ceux qui t’avaient adressé leurs vœux parmi tes anciens joueurs, a été une belle occasion de retrouver, avec émotion, ces petits yeux vifs que je n’avais pas vus depuis longtemps, ce regard plein de vie d’il y a 40 ans avec lequel tu m’avais accueilli à la Juventus et qui n’a jamais changé. C’était l’été 1985 et tu m’expliquais ce que tu attendais de moi et quelle était la philosophie du club ; tu me parlais comme si j’étais un champion ou comme tu aurais voulu que je le sois, car je ne me sentais certainement pas comme tel. Tu m’avais galvanisé et responsabilisé. Après cet entretien, je me suis senti comme un pilier de ce groupe, un élément important sur lequel tu misais beaucoup. Je n’étais pas habitué à avoir un entraîneur aussi ouvert au dialogue, toujours à la recherche d’une clé pour ouvrir le cœur de ses joueurs. Tu étais surprenant par le respect que tu avais pour le travail de chacun ; tu parlais avec le même ton, le même égard et la même disponibilité au magasinier qu’au président.



