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Aldo Serena : « Cher Trap, quelle nostalgie de ces petits yeux vifs que je n'avais pas vus depuis si longtemps. Tu m'as voulu à la Juventus et à l'Inter »

L'ancien attaquant adresse une lettre ouverte à l'entraîneur qui l'a dirigé d'abord chez les Bianconeri, puis chez les Nerazzurri.

Aldo Serena salue et remercie son ancien entraîneur à la Juventus et à l'Inter, Giovanni Trapattoni, qui a fêté ses 87 ans cette semaine.


L'ancien attaquant de l'équipe nationale écrit dans une lettre ouverte publiée par le Corriere della Sera : « Salut mister, et excuse-moi de te tutoyer, mais moi non plus, je ne suis plus tout jeune. Ton anniversaire, entre la photo avec deux supporters devant chez toi et la vidéo que tu as envoyée à ceux qui t’avaient adressé leurs vœux parmi tes anciens joueurs, a été une belle occasion de retrouver, avec émotion, ces petits yeux vifs que je n’avais pas vus depuis longtemps, ce regard plein de vie d’il y a 40 ans avec lequel tu m’avais accueilli à la Juventus et qui n’a jamais changé. C’était l’été 1985 et tu m’expliquais ce que tu attendais de moi et quelle était la philosophie du club ; tu me parlais comme si j’étais un champion ou comme tu aurais voulu que je le sois, car je ne me sentais certainement pas comme tel. Tu m’avais galvanisé et responsabilisé. Après cet entretien, je me suis senti comme un pilier de ce groupe, un élément important sur lequel tu misais beaucoup. Je n’étais pas habitué à avoir un entraîneur aussi ouvert au dialogue, toujours à la recherche d’une clé pour ouvrir le cœur de ses joueurs. Tu étais surprenant par le respect que tu avais pour le travail de chacun ; tu parlais avec le même ton, le même égard et la même disponibilité au magasinier qu’au président.


  • DE LA JUVE À L'INTER

    « Tu m'as voulu à la Juve, puis à l'Inter. Un lien fort s'est tissé entre nous ; j'ai compris un peu tardivement que notre complicité naissait d'un terreau social similaire, même si nous appartenons à des générations différentes. Comme l'avaient fait mes parents, tu m'as appris le respect pour ceux qui travaillent, pour ceux qui s'investissent, pour ceux qui font les choses avec sérieux. J’ai admiré ta capacité de médiation, ta volonté de rationaliser, de prendre le temps de ne pas te tromper dans tes choix. Éviter que la précipitation ne te fasse céder à l’émotion est une qualité fondamentale pour quelqu’un qui, comme toi, a toujours dirigé des groupes de personnalités fortes, mais cela ne t’empêchait pas de réagir avec fermeté face aux abus, car cela faisait partie de ton caractère. »


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  • EN FUITE DU STAGE

    « Ce soir-là, lors du stage de pré-saison, quand je suis parti sans prévenir personne, j’ai risqué de provoquer notre rupture définitive. Après le dîner, j’avais quitté l’hôtel et j’étais revenu à minuit. Le président Pellegrini était venu à l’improviste à l’hôtel pour nous saluer et je n’étais pas là. Le lendemain matin, tu ne m’as pas accordé un seul regard, et en t’adressant à l’équipe dans les vestiaires, tu as dit : « Aldo a manqué de respect envers moi, envers vous et envers le président, et il paiera une amende dont il se souviendra toute sa vie. » Tu ne m’as plus parlé en tête-à-tête pendant plus d’un mois. Tu m’avais « mis à l’écart ».


    Puis, un samedi soir, tu es entré dans ma chambre et j’ai eu l’impression de voir un regard bienveillant sur ton visage. Les coins de tes lèvres étaient légèrement relevés et tu esquissais un sourire. Tu m’as demandé : « Pourquoi, Aldo ? Pourquoi m’as-tu fait ça ? » Et moi : « J’ai eu tort, coach, je n’ai aucune excuse ; je traversais une période compliquée, difficile. » L’absolution est venue : « Tu aurais pu m’en parler, me dire ce qui se passait et peut-être que je t’aurais accordé une permission. Maintenant, tournons la page et regardons vers l’avenir. »


  • MERCI

    « Cela fait longtemps, nous avons changé, nous sommes un peu différents aujourd’hui, mais le partage d’émotions aussi intenses nous liera à jamais. Le temps passe, il rétrécit l’horizon, mais celui que nous avons passé dans l’harmonie et la communion est là, derrière nous, pour nous tenir compagnie. Cher professeur, tu as semé des graines d’amitié partout, sache qu’ici, l’une de ces graines a germé en un petit plant qui, outre son estime et sa reconnaissance, t’aime. Et j’ai ressenti un peu d’envie pour ces jeunes qui t’ont salué devant chez toi. J’aurais aimé être là, avec eux, pour te serrer la main et te dire simplement : « Merci ».

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