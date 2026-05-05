Le scénario semble inéluctable : l’Eintracht Francfort s’apprête à démettre Albert Riera de ses fonctions d’entraîneur, alors que l’Espagnol avait été nommé en février dernier. Au regard des résultats sportifs obtenus sous sa direction, cette décision apparaît aujourd’hui comme la seule issue réaliste.
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Albert Riera n'est pas le seul coupable. Quatre ans après son plus grand triomphe, l'Eintracht Francfort se retrouve pourtant au bord du précipice
Pourtant, l’aspect purement sportif ne sera pas le seul critère de cette décision. Au Riederwald, le bilan de Riera est parfaitement équilibré : quatre victoires, quatre nuls, quatre défaites. Un classement virtuel le placerait 9^e, à quatre points de la 4^e place.
Avec une moyenne de 1,33 point pris par match et une seule victoire lors des six dernières sorties, l’entraîneur de 44 ans ne peut pas se prévaloir d’un palmarès éclatant. Reste que l’Eintracht est encore en course pour la septième place, synonyme de Ligue Europa Conférence : le SC Fribourg devance Francfort d’un point, mais les Aigles peuvent se targuer d’une différence de buts supérieure de cinq unités.
Ce qui pourrait lui être fatal, c’est sa gestion du groupe et son image publique. En peu de temps, Riera s’est aliéné une grande partie des joueurs, dont plusieurs cadres – si tant est qu’il en existe dans cette saison chaotique. Depuis sa prise de fonction, des fuites internes – souvent peu vérifiables – ont ébranlé son autorité. « Tout ça, c’est n’importe quoi », a-t-il balayé lors d’une récente conférence de presse, révélant au passage une méconnaissance préoccupante des médias.
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L'Eintracht Francfort a atteint ses limites
Le directeur sportif Markus Krösche n'a d'autre choix que d'écarter Riera pour préserver l'équilibre du club. Joueurs, dirigeants et supporters expriment un fort mécontentement face au comportement de l'entraîneur. Pourtant, le véritable responsable n'est pas l'Espagnol.
La responsabilité revient en réalité à Krösche : à 45 ans, c’est lui qui a construit l’effectif et changé trois fois d’entraîneur cette saison. Dans le contexte sportif actuel, le club risque de manquer une qualification européenne pour seulement la deuxième fois depuis 2018. Krösche se retrouve donc aux commandes d’un véritable champ de ruines.
On peut certes comprendre que le porte-parole du directoire, Axel Hellmann, ait récemment déclaré que pour un club comme l’Eintracht, ce n’était « certainement pas une crise » de lutter pour la 7^e ou la 8^e place en fin de saison. Mais ce qui pèse davantage, c’est que, après plusieurs années de progression organique couronnées par la victoire en Ligue Europa 2022 et une première participation à la Ligue des champions, le club semble avoir atteint ses limites.
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La croissance de Francfort : « Sommes-nous encore en mesure de suivre le rythme ? »
L'effectif actuel manque d'équilibre : il manque un défenseur central et un vrai milieu défensif. Krösche, autrefois l'un des meilleurs managers du championnat, semble avoir perdu son flair. En janvier, lors de l’assemblée générale, Hellmann l’avait reconnu : « Je pense que nous avons mal évalué l’effectif à certains postes et que nous devons constater que certains choix de personnel n’ont tout simplement pas fonctionné. »
Cette situation met à mal le modèle économique du club. L’Eintracht doit absolument générer des recettes de transferts, et idéalement des revenus liés à la Ligue des champions, pour simplement maintenir le statu quo. Les frais de personnel ont bondi d’environ 36 millions d’euros au cours des deux dernières saisons.
Si le club ne se qualifie pas pour une compétition européenne l’an prochain, le déficit actuel de 8,4 millions d’euros risque de flirter avec les 20 millions. Plus les recettes augmentent, plus les dépenses suivent. « Pouvons-nous encore nous permettre cela ? Ou devrons-nous un jour dire : ça s’arrête là pour nous, nous devons nous réorienter », a récemment déclaré le directeur financier Julien Zamberk.
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Le plus grand écart de Krösche : l’expérience Riera
Krösche doit donc opérer un profond remaniement cet été, tant sur le plan économique que sportif, afin de remettre l'Eintracht sur les rails, y compris sur le plan émotionnel. Après la défaite décevante 1-2 contre le HSV samedi, le public a sifflé bruyamment à plusieurs reprises. L'attachement des supporters, qui constituait encore récemment un atout majeur pour le club, s'est sensiblement estompé.
Tout reposera sur son flair pour les transferts, car les prix ont flambé partout : les marchés de niche d’hier, comme la France ou les pays scandinaves, sont désormais onéreux et courtisés par des dizaines de concurrents. Krösche devra donc élaborer et vendre un nouveau récit, et l’Eintracht se réinventer.
Les turbulences de la saison écoulée imposent déjà un profond renouvellement de l’effectif, et la nécessité de recruter un nouveau coach ajoute une couche de complexité. L’expérience Riera, un entraîneur atypique à qui l’on voulait initialement laisser une préparation estivale complète et un mercato pour s’installer (« Albert ne sera pas jugé sur les résultats en fin de saison », avait déclaré Krösche), reste le plus gros faux pas du directeur sportif. Elle a capoté avant même d’avoir commencé.
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En un clin d’œil, Riera a divisé l’équipe.
Il surprend de constater à quel point un dirigeant au parcours irréprochable comme Krösche s’est trompé dans le choix du successeur de Dino Toppmöller. L’idée de confier un effectif conventionnel à un entraîneur affirmé et autoritaire pouvait sembler pertinente. Toutefois, la personnalité complexe de Riera était bien connue dans le milieu. Il n’est donc pas surprenant que cette nomination ait rapidement déclenché une véritable tempête dans un environnement aussi capricieux que Francfort.
« Il est malheureusement tellement convaincu de lui-même qu’il demanderait même à Dieu : “Je suis là maintenant, et toi, où es-tu ?” », a déclaré un jour Adam Delius, le président de l’ancien club de Riera, l’Olimpija Ljubljana, à ran.de. « S’il ne s’entoure pas d’un psychologue et d’un conseiller en communication, il échouera à cause de lui-même. »
Ce week-end, Can Uzun, que Riera a récemment critiqué sans qu’on lui demande son avis pour son travail défensif, a déclaré : « L’ambiance ne peut pas être au beau fixe. » Et d’ajouter : « Mais nous essayons de rester une équipe. » Selon Bild, la rencontre à Dortmund vendredi revêt déjà un caractère de finale pour l’entraîneur. Riera, dont Krösche souhaiterait pourtant prolonger le contrat malgré un avenir incertain, a divisé le groupe à toute vitesse. Prochainement, le directeur sportif pourrait se résoudre à le limoger et à ramasser lui-même les morceaux de ce fiasco dont il porte la responsabilité.
Albert Riera : le bilan de son passage sur le banc de l'Eintracht Francfort
Matchs officiels Victoires Matchs nuls Défaites Différence de buts Moyenne de points 12 4 4 4 17h15 1,33