Albert Riera n'est pas le seul coupable. Quatre ans après son plus grand triomphe, l'Eintracht Francfort se retrouve pourtant au bord du précipice

Pourtant, l’aspect purement sportif ne sera pas le seul critère de cette décision. Au Riederwald, le bilan de Riera est parfaitement équilibré : quatre victoires, quatre nuls, quatre défaites. Un classement virtuel le placerait 9^e, à quatre points de la 4^e place.

Avec une moyenne de 1,33 point pris par match et une seule victoire lors des six dernières sorties, l’entraîneur de 44 ans ne peut pas se prévaloir d’un palmarès éclatant. Reste que l’Eintracht est encore en course pour la septième place, synonyme de Ligue Europa Conférence : le SC Fribourg devance Francfort d’un point, mais les Aigles peuvent se targuer d’une différence de buts supérieure de cinq unités.

Ce qui pourrait lui être fatal, c’est sa gestion du groupe et son image publique. En peu de temps, Riera s’est aliéné une grande partie des joueurs, dont plusieurs cadres – si tant est qu’il en existe dans cette saison chaotique. Depuis sa prise de fonction, des fuites internes – souvent peu vérifiables – ont ébranlé son autorité. « Tout ça, c’est n’importe quoi », a-t-il balayé lors d’une récente conférence de presse, révélant au passage une méconnaissance préoccupante des médias.