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Alan Shearer victime d'un accident de moto causé par un nid-de-poule : la légende de Newcastle montre ses blessures graves
Shearer fait une chute douloureuse
L'icône de 55 ans a partagé une série de publications avec ses abonnés sur Instagram, illustrant les séquelles physiques de l'accident. Shearer a publié des photos de son avant-bras et de son biceps fortement écorchés alors qu'il se reposait chez lui, suivies d'une photo de sa jambe montrant de profondes écorchures couvrant à la fois son genou et son tibia.
Le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League n'a pas caché la cause de l'accident, pointant du doigt l'état des routes. En légende des photos de ses blessures, l'ancien capitaine des Magpies a écrit un commentaire sans détour sur la situation : « Aïe. Les nids-de-poule à vélo, c'est pas génial !!! »Alan Shearer InstagramAlan Shearer Instagram
Pronostics pour la Coupe du monde de l'Angleterre
Malgré ce contretemps physique, Shearer a continué d’exercer ses fonctions de commentateur, faisant récemment sensation avec sa sélection de l’équipe de départ de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026. Dans une sélection qui privilégiait la forme actuelle en Premier League plutôt que la réputation, il a notamment écarté Jude Bellingham et Cole Palmer de son onze de prédilection.
Son équipe comprenait Jordan Pickford dans les buts, une défense à quatre composée de Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa et Lewis Hall, ainsi qu'un milieu de terrain formé de Declan Rice et Elliot Anderson. Son quatuor offensif était composé de Morgan Rogers au poste de numéro 10, flanqué de Bukayo Saka et Anthony Gordon, avec Harry Kane en pointe.
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Soutenir la vision de Tuchel
Cet incident survient alors que Thomas Tuchel se prépare à affronter ses premiers grands défis à la tête des Three Lions. À propos de l'énorme groupe de 35 joueurs convoqué par Tuchel pour les matchs amicaux de mars, Shearer a déclaré à Betfair : « Thomas Tuchel va évidemment y apporter quelques ajustements en intégrant les joueurs qu'il a recrutés. J'apprécie son approche avec cette sélection de 35 joueurs, qui permet de donner un peu de repos à certains pour un match, puis de faire jouer les autres lors du suivant. »
Confiance dans la victoire des Three Lions
Malgré ses récents déboires à vélo, Shearer se montre optimiste quant aux chances de l'Angleterre sur la scène internationale.
Il estime que la génération actuelle de talents est capable de rivaliser avec les grandes puissances du football international. « Je crois que l'Angleterre peut remporter la Coupe du monde. Quand on regarde nos talents, quand on regarde les joueurs qui se battent pour une place, alors oui », a déclaré Shearer.