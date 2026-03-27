Alan Shearer victime d'un accident de moto causé par un nid-de-poule : la légende de Newcastle montre ses blessures graves

L'icône de 55 ans a partagé une série de publications avec ses abonnés sur Instagram, illustrant les séquelles physiques de l'accident. Shearer a publié des photos de son avant-bras et de son biceps fortement écorchés alors qu'il se reposait chez lui, suivies d'une photo de sa jambe montrant de profondes écorchures couvrant à la fois son genou et son tibia.

Le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League n'a pas caché la cause de l'accident, pointant du doigt l'état des routes. En légende des photos de ses blessures, l'ancien capitaine des Magpies a écrit un commentaire sans détour sur la situation : « Aïe. Les nids-de-poule à vélo, c'est pas génial !!! »

Alan Shearer Instagram

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