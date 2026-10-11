Chelsea a livré une prestation impitoyable samedi, écrasant Bournemouth 5-1 en Premier League. Les locaux ont dominé dès le coup d’envoi à Stamford Bridge pour décrocher trois points précieux.

Jordan Henderson a ouvert le score en moins de deux minutes pour marquer des débuts à domicile inoubliables, avant que Morgan Rogers ne double rapidement la mise. Joao Pedro a ensuite inscrit deux buts, avant et après une réalisation d’Evanilson pour Bournemouth au terme d’une action confuse.

Henderson a scellé cette victoire éclatante à la 70e minute d’un superbe coup franc. Ce succès a donné un sérieux élan aux hommes de Xabi Alonso, qui ont grimpé au classement.