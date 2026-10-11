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Alan Shearer salue Moises Caicedo, milieu récupérateur « teigneux », après la démonstration de Chelsea face à Bournemouth
Chelsea s’impose largement à domicile
Chelsea a livré une prestation impitoyable samedi, écrasant Bournemouth 5-1 en Premier League. Les locaux ont dominé dès le coup d’envoi à Stamford Bridge pour décrocher trois points précieux.
Jordan Henderson a ouvert le score en moins de deux minutes pour marquer des débuts à domicile inoubliables, avant que Morgan Rogers ne double rapidement la mise. Joao Pedro a ensuite inscrit deux buts, avant et après une réalisation d’Evanilson pour Bournemouth au terme d’une action confuse.
Henderson a scellé cette victoire éclatante à la 70e minute d’un superbe coup franc. Ce succès a donné un sérieux élan aux hommes de Xabi Alonso, qui ont grimpé au classement.
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Shearer salue une sentinelle exceptionnelle au milieu de terrain
Malgré le festival offensif, Shearer a axé son analyse dans Match of the Day sur Caicedo, de retour. L’international équatorien n’avait disputé que 14 minutes cette saison en raison d’une blessure au mollet, mais il n’a montré aucun signe de manque de rythme.
Shearer a salué le milieu de terrain pour sa capacité à faire le « sale boulot » et à protéger la défense de Chelsea. L’ancien attaquant de Newcastle a souligné que les qualités de Caicedo faisaient une énorme différence pour l’équipe.
« Les trois joueurs de devant ont encore été brillants, tout comme Jordan Henderson », a expliqué Shearer. « Mais Caicedo fait une telle différence pour cette équipe de Chelsea grâce à son expérience et à ses qualités au milieu de terrain, aussi bien défensivement que lorsqu’il récupère le ballon. Il donne l’impression que ce qu’il fait est assez simple, mais c’est tellement efficace. »
Caicedo libère ses coéquipiers offensifs
La couverture défensive de Caicedo s’est révélée essentielle pour les joueurs offensifs de Chelsea, permettant notamment à Henderson de monter. La vivacité d’esprit du milieu de terrain s’est illustrée lorsqu’il a lancé l’attaque qui a conduit au premier but. Shearer a mis en avant cette action pour montrer l’influence de Caicedo sur l’ensemble du terrain.
« C’est simple, mais dès qu’il récupère le ballon… son premier réflexe est de jouer vers l’avant », a-t-il ajouté. « Chelsea est à l’attaque et son entente avec Henderson permet à ce dernier [de monter], parce qu’il sait ce qui se passe derrière lui, il sait que Caicedo couvre ses arrières et qu’il est protégé. Henderson a inscrit un but sur une superbe frappe, mais tout commence par la récupération de Caicedo et sa passe vers l’avant. »
- Getty Images
Chelsea se prépare à un test crucial face à Everton
La victoire éclatante face à Bournemouth a propulsé Chelsea à la cinquième place du classement de Premier League. Le club se trouve actuellement juste derrière son rival londonien Brentford, à la différence de buts.
Alonso et son groupe chercheront désormais à poursuivre sur cette lancée lors de leurs prochains matches. Chelsea retrouvera la Premier League le week-end prochain avec un déplacement à Everton. Cette rencontre très attendue se déroulera au Hill Dickinson Stadium.
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