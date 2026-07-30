Alan Shearer s’interroge sur le « timing étrange » du départ d’Eddie Howe alors que la légende de Newcastle réagit à cette nouvelle choc

Malgré son incompréhension face à ce départ, Shearer n'a pas tardé à saluer le travail accompli par Howe depuis sa prise de fonctions à la tête d'un club qui se dirigeait vers la relégation en 2021. L'entraîneur a mis fin de manière mémorable à 70 ans d'attente pour un trophée majeur en remportant la Carabao Cup en 2025. Shearer est revenu sur l'impact émotionnel de Howe sur les supporters, en déclarant : « Ce que je dirais, c'est merci. Merci à Eddie pour ce qu'il nous a donné. Il m'a offert mon plus beau jour en tant que supporter de Newcastle avec cette journée à Wembley. Il nous a offert des soirées incroyables en Ligue des champions que nous n'oublierons jamais.

« Il a fait un travail formidable pour Newcastle. Ç'a été une aventure incroyable. Je pense que le travail qu'il a accompli a été incroyable vu d'où il nous a pris quand il est arrivé, il y avait une réelle menace de relégation. Il a redressé la barre. Ensuite, il nous a fait remonter au classement. Ensuite, il a fait venir des joueurs formidables. Ensuite, il nous a emmenés en finale ; nous avons été battus dans cette finale, puis il nous y a ramenés et nous a offert ce jour que nous attendions tant.

« Quoi qu'il arrive maintenant, les supporters de Newcastle lui seront toujours reconnaissants pour ce qu'il nous a donné ce jour-là. »