Getty Images
Traduit par
Alan Shearer s’interroge sur le « timing étrange » du départ d’Eddie Howe alors que la légende de Newcastle réagit à cette nouvelle choc
Un « timing étrange » pour un départ de Tyneside
Shearer a admis qu’il était stupéfait par le départ soudain de Howe, s’interrogeant sur la raison pour laquelle cette décision a été prise si près du début de la saison. S’exprimant auprès de Betfair, l’ancien attaquant de Newcastle a livré sa réaction à chaud à cette nouvelle fracassante selon laquelle Howe est sur le point de quitter ses fonctions après près de cinq ans à la tête de l’équipe.
« Je suis très, très surpris par la nouvelle du départ d’Eddie Howe de Newcastle, a déclaré Shearer. J’imagine que le timing est étrange alors qu’il reste trois semaines avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.
« Je ne sais pas ce qui s’est passé, si cela remonte à la fin de la saison dernière, si c’est lié à l’été, s’il estime qu’ils ne peuvent pas continuer à vendre ses meilleurs joueurs. Je crois comprendre que c’était la décision d’Eddie de partir. »
- Getty Images Sport
Un héritage de gloire en Carabao Cup
Malgré son incompréhension face à ce départ, Shearer n'a pas tardé à saluer le travail accompli par Howe depuis sa prise de fonctions à la tête d'un club qui se dirigeait vers la relégation en 2021. L'entraîneur a mis fin de manière mémorable à 70 ans d'attente pour un trophée majeur en remportant la Carabao Cup en 2025. Shearer est revenu sur l'impact émotionnel de Howe sur les supporters, en déclarant : « Ce que je dirais, c'est merci. Merci à Eddie pour ce qu'il nous a donné. Il m'a offert mon plus beau jour en tant que supporter de Newcastle avec cette journée à Wembley. Il nous a offert des soirées incroyables en Ligue des champions que nous n'oublierons jamais.
« Il a fait un travail formidable pour Newcastle. Ç'a été une aventure incroyable. Je pense que le travail qu'il a accompli a été incroyable vu d'où il nous a pris quand il est arrivé, il y avait une réelle menace de relégation. Il a redressé la barre. Ensuite, il nous a fait remonter au classement. Ensuite, il a fait venir des joueurs formidables. Ensuite, il nous a emmenés en finale ; nous avons été battus dans cette finale, puis il nous y a ramenés et nous a offert ce jour que nous attendions tant.
« Quoi qu'il arrive maintenant, les supporters de Newcastle lui seront toujours reconnaissants pour ce qu'il nous a donné ce jour-là. »
Craintes d’un exode de l’effectif
Ce départ intervient à un moment de profond bouleversement, alors que plusieurs stars se dirigent déjà vers la sortie. Shearer a fait part de son inquiétude quant au fait que la perte de l'entraîneur puisse déclencher encore plus de remous parmi les talents d'élite encore présents dans l'effectif.
« Je ne pense pas que cela donne une très bonne image de ce qui se passe en ce moment à Newcastle, a-t-il ajouté. Nous vendons tous nos meilleurs joueurs. Les supporters voient [Alexander] Isak partir, les supporters voient [Sandro] Tonali partir, les supporters voient [Anthony] Gordon partir.
« À mon avis, ce ne sera probablement bientôt plus qu'une question de temps avant que Bruno [Guimaraes] parte, parce qu'il regardera ce qui se passe avec tous ces joueurs, il regardera ce qui se passe avec Eddie et se dira : “Eh bien, d'un point de vue personnel, de son point de vue à lui, j'imagine que je serai le prochain.” »
- Getty
Le défi auquel fait face Matthias Jaissle
Alors que certaines informations suggèrent que l'entraîneur d'Al-Ahli, Matthias Jaissle, est le grand favori pour prendre le poste, Shearer a appelé à la prudence concernant la nomination du technicien de 38 ans. Si l'Allemand a connu du succès en Autriche et en Arabie saoudite, un passage en Premier League représenterait un saut monumental en termes de pression et d'exposition.
Il a averti : « Je pense que nous devons faire attention, si tel est le cas, à ne pas en faire trop. Il est évidemment très jeune et inexpérimenté. La Premier League est un championnat impitoyable. C'est une énorme responsabilité pour quiconque d'arriver et de prendre la suite après ce qu'Eddie a fait. »
Au final, l'icône de Newcastle veut désespérément voir le club retrouver une forme de calme après une période de forte instabilité sur le marché des transferts et au sein du staff technique. « Ce que je voudrais, c'est de la stabilité, a conclu Shearer. J'aimerais conserver nos meilleurs joueurs, mais je comprends, et je comprends de leur point de vue maintenant, qu'ils regardent la situation en se disant : “Attendez une seconde, qu'est-ce qui se passe dans ce club ?” Et je le comprends. Donc, je voudrais de la stabilité. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles