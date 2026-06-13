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Alan Shearer révèle que Ian Wright et Micah Richards ont tenté de le réconcilier avec Roy Keane, malgré la rivalité persistante entre les légendes de Newcastle et de Manchester United
Le choc des géants se poursuit
Shearer et Keane figurent parmi les personnalités les plus explosives de l’âge d’or de la Premier League, et la légende de Newcastle United a confirmé que leur rivalité était toujours bien vivante. Lors d’une séance de questions-réponses aux côtés de Dion Dublin à New York, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a été interrogé sur son histoire avec l’impétueux ancien capitaine de Manchester United.
Sans détour, l’ancien buteur a expliqué que leur aversion mutuelle était née de leur immense compétitivité. Il a déclaré à l’assistance : « Keane et moi n’avons jamais eu la meilleure des relations. Je ne le connais pas. Mais ce que je peux dire, c’est que deux de mes meilleurs potes dans le foot, Micah Richards et Ian Wright, me disent tous les deux que c’est un type génial. Je me suis juste affronté à lui sur le terrain. Il ne m’aimait pas ; je ne l’aimais pas. Mais ça ne me dérange pas. On n’est pas censé aimer ses adversaires. On est censés s’affronter. »
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Négociations de paix en coulisses
Alors que Keane et Shearer restent distants, des sources indiquent que leurs collègues tentent de combler le fossé. Wright, qui collabore étroitement avec Keane pour ITV, et Richards, coanimateur avec Shearer à la BBC, sont tous deux proches de l’Irlandais. D’après Shearer, ils ont souvent essayé de le faire changer d’avis sur son ancien rival, insistant sur le fait que Keane est différent loin des caméras.
La rivalité s’en trouve exacerbée, les deux hommes couvrant la Coupe du monde pour des chaînes adverses.
Le transfert à Manchester United qui ne s’est jamais concrétisé
L'histoire entre les deux hommes aurait pu prendre un autre tournant en 1996. Shearer, alors sur le point de quitter Blackburn Rovers pour rejoindre Manchester United, était prêt à partager le vestiaire avec Keane. Il avait même trouvé une maison dans la région de Manchester lorsque Kevin Keegan, le manager de Newcastle, intervint in extremis à l'aéroport de Manchester.
Finalement, un appel désespéré de Kevin Keegan à l’aéroport de Manchester convainc le natif de revenir à St James’ Park pour un chèque record de 15 millions de livres. Si ce coup de théâtre forge le statut légendaire de Shearer dans le Nord-Est, il scelle aussi une rivalité durable avec Keane, privant Old Trafford d’une éventuelle complicité.
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Évaluation des chances de l'Angleterre à la Coupe du monde
Au-delà des querelles personnelles, Shearer livre son avis sur l’effectif actuel de l’Angleterre et ses chances de mettre fin à 60 ans de disette. Comparant ce groupe à l’attaque de son époque, qui comptait Teddy Sheringham et Robbie Fowler, il s’interroge : le contingent actuel est-il assez solide pour aller au bout en Amérique du Nord ?
Il souligne la forte dépendance au capitaine Harry Kane, déclarant : « Nous avons Harry [Kane], Ollie Watkins et Ivan Toney, ce qui ne constitue pas un grand vivier d’attaquants centraux. Je doute que notre effectif soit assez solide pour remporter la Coupe du monde, même si nous pouvons aller loin si Harry joue incroyablement bien et marque – c’est notre superstar. Ce n’est pas sorcier : s’il ne marque pas, le tournoi pourrait être très décevant. J’adorerais que ce soit l’Angleterre, mais je ne pense pas que nous ayons tout à fait ce qu’il faut, et je pense que la France remportera la finale. »
L’Angleterre entame sa campagne par un test face à la solide Croatie à Dallas, puis affrontera le Ghana et conclura sa phase de groupes contre le Panama.