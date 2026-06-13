Alan Shearer révèle que Ian Wright et Micah Richards ont tenté de le réconcilier avec Roy Keane, malgré la rivalité persistante entre les légendes de Newcastle et de Manchester United

Shearer et Keane figurent parmi les personnalités les plus explosives de l’âge d’or de la Premier League, et la légende de Newcastle United a confirmé que leur rivalité était toujours bien vivante. Lors d’une séance de questions-réponses aux côtés de Dion Dublin à New York, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a été interrogé sur son histoire avec l’impétueux ancien capitaine de Manchester United.

Sans détour, l’ancien buteur a expliqué que leur aversion mutuelle était née de leur immense compétitivité. Il a déclaré à l’assistance : « Keane et moi n’avons jamais eu la meilleure des relations. Je ne le connais pas. Mais ce que je peux dire, c’est que deux de mes meilleurs potes dans le foot, Micah Richards et Ian Wright, me disent tous les deux que c’est un type génial. Je me suis juste affronté à lui sur le terrain. Il ne m’aimait pas ; je ne l’aimais pas. Mais ça ne me dérange pas. On n’est pas censé aimer ses adversaires. On est censés s’affronter. »