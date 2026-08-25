L’ancien attaquant de l’Angleterre Shearer estime qu’Arsenal est parfaitement placé pour capitaliser sur les tensions entre l’Atletico et le Barça. S’exprimant dans le podcast The Rest is Football, le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League a expliqué pourquoi les Gunners pourraient obtenir la signature du vainqueur de la Coupe du monde.

« Nous avons entendu parler de beaucoup de pression de la part de Barcelone et de la réticence de l’Atletico, a expliqué Shearer. Il semble que leur raisonnement soit peut-être : “Si nous devons vendre, nous ne vous le vendrons pas [au Barça]”.

« Il y a peut-être là une petite opportunité, ou une petite fenêtre, pour qu’Arsenal le rafle, j’imagine. Et s’ils y parviennent, ce sera terminé d’ailleurs [dans la course au titre en Premier League].”