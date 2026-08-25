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Alan Shearer exhorte Arsenal à « s’offrir » Julian Alvarez pour s’assurer une domination en Premier League
L’occasion de frapper
Shearer a donné à Arsenal un immense espoir de signer Alvarez avant la date limite du mercato, en insistant sur le fait que l’attaquant de l’Atletico serait une recrue capable de faire gagner le titre. Arsenal reste très intéressé par sa cible de longue date, qui a exprimé son désir de quitter le club pour le rival espagnol, le Barça.
Cependant, l’Atletico est compréhensiblement réticent à vendre un joueur vedette à un rival direct, ce qui ouvre la porte à Arsenal pour détourner l’opération. Metro affirme que l’attaquant a adouci sa position concernant un transfert dans le nord de Londres après avoir initialement privilégié le Camp Nou. L’équipe de Mikel Arteta étudie des renforts offensifs après que la recrue à 64 M£ Viktor Gyokeres a connu une première saison contrastée à l’Emirates Stadium.
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Shearer prédit un sacre en championnat
L’ancien attaquant de l’Angleterre Shearer estime qu’Arsenal est parfaitement placé pour capitaliser sur les tensions entre l’Atletico et le Barça. S’exprimant dans le podcast The Rest is Football, le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League a expliqué pourquoi les Gunners pourraient obtenir la signature du vainqueur de la Coupe du monde.
« Nous avons entendu parler de beaucoup de pression de la part de Barcelone et de la réticence de l’Atletico, a expliqué Shearer. Il semble que leur raisonnement soit peut-être : “Si nous devons vendre, nous ne vous le vendrons pas [au Barça]”.
« Il y a peut-être là une petite opportunité, ou une petite fenêtre, pour qu’Arsenal le rafle, j’imagine. Et s’ils y parviennent, ce sera terminé d’ailleurs [dans la course au titre en Premier League].”
Les supporters de l’Atletico se retournent contre Alvarez
La situation autour d'Alvarez a atteint un nouveau point bas dimanche soir, lorsqu'il a été copieusement sifflé par ses propres supporters lors du match nul de l'Atletico en Liga contre Villarreal. Les fans sont profondément mécontents de la volonté de l'attaquant de décrocher un transfert controversé vers le Barça.
Alvarez a prouvé sa valeur depuis son transfert de 82 M£ en provenance de Manchester City, en inscrivant 49 buts en 107 apparitions sur deux saisons à Madrid. Malgré deux titres de champion remportés de suite durant son passage en Angleterre, sa progression à l'Etihad Stadium a été freinée par l'attaquant superstar Erling Haaland.
Micah Richards a également exhorté Arsenal à tester la détermination de l'Atletico, en déclarant : « Je chercherais en fait à recruter un attaquant si j'étais Arsenal, et nous avons tous vu la situation avec Alvarez à l'Atletico. Il a été sifflé par ses propres fans l'autre soir et il y a des informations selon lesquelles il veut aller à Barcelone. Mais est-ce que l'Atletico va le vendre au Barça ?
« Ce pourrait être un dossier dans lequel Arsenal se glisse discrètement avec une offre. Il n'est clairement pas heureux. Si Arsenal avait Alvarez, il passerait au niveau supérieur. »
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Faire passer Arsenal au niveau supérieur
Alors qu'Alvarez semble clairement en manque de repères à Madrid, une offre officielle d'Arsenal pourrait offrir une solution rapide à toutes les parties. Arsenal surfe déjà sur une excellente dynamique après avoir remporté le trophée de Premier League la saison dernière pour la première fois depuis 2004, tout en atteignant également la finale de la Ligue des champions. L'arrivée d'un gagnant confirmé comme Alvarez ne ferait qu'accentuer la crainte de ses rivaux sur la scène nationale.
L'équipe d'Arteta a déjà parfaitement lancé sa défense du titre, avec une victoire logique 3-0 contre Coventry City, promu cette saison. Boucler l'arrivée d'Alvarez avant la date limite constituerait un énorme coup de boost pour le reste de la campagne.
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