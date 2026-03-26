Alan Shearer dévoile son onze de départ pour l'Angleterre en vue de la Coupe du monde 2026, tandis que la star du Real Madrid, Jude Bellingham, est écartée

Dans une sélection qui ne manquera pas de susciter le débat à travers tout le pays, Shearer a choisi d’écarter certaines des stars mondiales les plus confirmées de l’Angleterre de son onze de départ idéal pour la Coupe du monde 2026. On notera notamment l’absence de Bellingham, la sensation du Real Madrid, et de Palmer, le pilier de Chelsea, Shearer privilégiant un milieu de terrain et une attaque fondés sur les performances actuelles en Premier League.

Dans le onze de Shearer, Jordan Pickford reste dans les buts, protégé par une défense à quatre composée de Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa et Lewis Hall, l'arrière gauche de Newcastle. Au milieu de terrain, Declan Rice est associé à Elliot Anderson, tandis que Morgan Rogers occupe le poste de numéro 10 créatif. L'attaque est composée de Bukayo Saka et Anthony Gordon sur les ailes, qui soutiennent le capitaine Harry Kane au centre.

Le onze de départ de Shearer pour l'Angleterre à la Coupe du monde : Pickford ; James, Guehi, Konsa, Hall ; Rice, Anderson ; Saka, Rogers, Gordon ; Kane