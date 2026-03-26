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Alan Shearer dévoile son onze de départ pour l'Angleterre en vue de la Coupe du monde 2026, tandis que la star du Real Madrid, Jude Bellingham, est écartée
Des grands noms absents du onze de Shearer
Dans une sélection qui ne manquera pas de susciter le débat à travers tout le pays, Shearer a choisi d’écarter certaines des stars mondiales les plus confirmées de l’Angleterre de son onze de départ idéal pour la Coupe du monde 2026. On notera notamment l’absence de Bellingham, la sensation du Real Madrid, et de Palmer, le pilier de Chelsea, Shearer privilégiant un milieu de terrain et une attaque fondés sur les performances actuelles en Premier League.
Dans le onze de Shearer, Jordan Pickford reste dans les buts, protégé par une défense à quatre composée de Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa et Lewis Hall, l'arrière gauche de Newcastle. Au milieu de terrain, Declan Rice est associé à Elliot Anderson, tandis que Morgan Rogers occupe le poste de numéro 10 créatif. L'attaque est composée de Bukayo Saka et Anthony Gordon sur les ailes, qui soutiennent le capitaine Harry Kane au centre.
Le onze de départ de Shearer pour l'Angleterre à la Coupe du monde : Pickford ; James, Guehi, Konsa, Hall ; Rice, Anderson ; Saka, Rogers, Gordon ; Kane
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Une occasion en or pour les stars de la scène alternative
Alors que Tuchel s'apprête à prendre les rênes des Three Lions pour le tournoi en Amérique du Nord, Shearer estime que la trêve internationale actuelle constitue une occasion cruciale de faire ses preuves pour ceux qui ne font pas encore partie du noyau dur de l'équipe. Il a souligné que, même si le tacticien allemand a sans doute une idée de la composition de son équipe, la porte reste ouverte à des changements de dernière minute.
« Thomas Tuchel va évidemment apporter quelques ajustements avec les joueurs qu’il a convoqués », a déclaré Shearer àBetfair. « J’apprécie la façon dont il a géré l’effectif de 35 joueurs, en accordant un peu de repos à certains pour un match, puis en faisant entrer les autres pour le suivant. Il sera difficile d’évaluer où nous en sommes, car je suppose qu’il y aura beaucoup de joueurs dans l’un ou l’autre des onze de départ qui ne feront peut-être même pas partie de l’effectif de 26 joueurs qu’il emmènera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Mais cela offre une belle opportunité à un ou deux d’entre eux. Je suppose qu’il a déjà en tête la grande majorité des joueurs qu’il souhaite emmener, mais il pourrait bien y avoir une place pour un ou deux qui pourraient se démarquer de dernière minute. »
La quête de la domination mondiale
Les attentes sont à leur comble alors que l'Angleterre entre dans l'ère Tuchel. Shearer s'est dit confiant quant à la profondeur de l'effectif, estimant que le vivier de talents est suffisant pour mettre enfin un terme à la longue attente du pays pour un trophée majeur depuis 1966.
« Je crois que l'Angleterre peut remporter la Coupe du monde », a-t-il ajouté. « Quand on regarde notre talent, quand on regarde les joueurs qui se battent pour une place, alors oui. Si l'on passe en revue l'effectif, alors oui, l'Angleterre a vraiment, vraiment de très bonnes chances de l'emporter. Mais bon, c'est aussi le cas de la France, de l'Espagne et d'autres équipes qui pensent en faire autant. »
« La France a énormément de talent et l’Espagne en a aussi une quantité incroyable. Tout comme le Portugal. Ils verront tous ce que nous voyons et, évidemment, un seul peut gagner, mais nous abordons cette compétition avec une véritable chance de notre côté. »
- AFP
Et maintenant ?
Pendant cette trêve internationale, les Three Lions affronteront l'Uruguay le 27 mars, puis le Japon trois jours plus tard. Lors de la prochaine Coupe du monde, l'Angleterre évoluera dans le groupe L aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama.