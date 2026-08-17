Getty Images Sport
Traduit par
Alan Pardew affirme qu’Arsenal est « nettement au-dessus » de ses rivaux en Premier League après son triomphe dans le Community Shield
Un duel pour un trophée suscite l’optimisme
Arsenal a livré une prestation totalement dominatrice pour écarter le Manchester City d'Enzo Maresca avec une large victoire 3-0, décrochant le Community Shield au Principality Stadium dimanche. L'ouverture du score éclair de Riccardo Calafiori, après seulement 23 secondes de jeu, a donné le ton, avant que des réalisations de Kai Havertz et Martin Odegaard, tous deux servis par le débutant Christos Tzolis, ne mettent définitivement le match hors de portée. Ce succès a offert un 18e Community Shield dans la riche histoire du club du nord de Londres.
- AFP
La recrue phare du milieu reçoit des éloges
Cette victoire éclatante a aussi été mise en lumière par les débuts maîtrisés de Bruno Guimaraes, qui a immédiatement justifié son transfert à 75 M£ au cœur du milieu de terrain. Ancien entraîneur de Newcastle et de Crystal Palace, Pardew s’est montré dithyrambique à son sujet lors d’une intervention sur talkSPORT : « C’est un recrutement exceptionnel. Vous avez un joueur qui connaît la Premier League, qui fait partie du très, très haut niveau de la Premier League en tant que milieu créatif et qui peut aussi aller au combat quand c’est nécessaire. »
Au-delà des nouvelles recrues, Pardew a souligné que la stabilité dans le vestiaire et la continuité tactique donnent à Arsenal un net avantage sur des rivaux en pleine transition managériale. Il a ajouté : « Il y avait un mot qui revenait, la continuité… tous les autres clubs ne l’ont pas, ils ont de nouveaux entraîneurs, donc cela va être un très gros plus pour Arteta cette année.
« Je ne dirais pas qu’il a le champ libre, car il est toujours difficile de remporter la Premier League, surtout de le faire deux fois de suite, et Arsenal va essayer d’y parvenir. Ce sera une saison difficile mais, à l’heure actuelle, il faut dire waouh, ils semblent avoir une longueur d’avance [sur le reste] en ce moment. »
Un consultant s’attend à de nouvelles recrues
Après avoir goûté au succès en championnat, Arsenal semble bien placé pour capitaliser sur son élan et pourrait encore retourner sur le marché pour une autre recrue phare avant la date limite, malgré le fait d'avoir manqué Vinicius Junior après sa récente prolongation de contrat avec le Real Madrid.
Pardew estime que l'élan psychologique apporté par un titre change toute la dynamique autour du club : « Quand vous avez gagné le titre, c'est une confiance différente et c'est autre chose. Tous ces joueurs ont la médaille d'or dans le vestiaire et maintenant ils ont fait venir un milieu de terrain de tout premier plan pour s'ajouter à cela, et peut-être qu'une autre grande star arrivera aussi. Je pense que c'est là que se situe la clé : qui sera ce prochain joueur pour Arsenal ? Parce qu'il pourrait les amener à un niveau où ils gagneraient le championnat avec un peu de marge. »
Évoquant le contraste entre les deux équipes dimanche, il a ajouté : « Pour le moment, il est beaucoup, beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions d'une prestation lors du Community Shield, mais ils sont revenus, ils semblent mentalement solides et ils étaient bien plus dedans aujourd'hui que Manchester City. Manchester City donnait l'impression de simplement gérer ça, ce n'est peut-être pas là que se situe leur priorité, et Arsenal était à l'opposé. Cela s'est vu. »
- Getty Images Sport
Le coup d'envoi à l'Emirates approche à grands pas
Arsenal tourne rapidement son attention vers la défense de son titre en Premier League en accueillant le promu Coventry City à l’Emirates Stadium vendredi soir. L’équipe d’Arteta sera déterminée à prolonger cette dynamique victorieuse lors de son match d’ouverture afin de prendre le maximum de points avant que les exigences des calendriers national et européen ne se fassent sentir. La grande confiance du groupe et l’adaptation sans accroc de ses recrues estivales offrent une plateforme idéale pour mener une nouvelle offensive vers le sommet du football anglais.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles