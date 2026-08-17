Cette victoire éclatante a aussi été mise en lumière par les débuts maîtrisés de Bruno Guimaraes, qui a immédiatement justifié son transfert à 75 M£ au cœur du milieu de terrain. Ancien entraîneur de Newcastle et de Crystal Palace, Pardew s’est montré dithyrambique à son sujet lors d’une intervention sur talkSPORT : « C’est un recrutement exceptionnel. Vous avez un joueur qui connaît la Premier League, qui fait partie du très, très haut niveau de la Premier League en tant que milieu créatif et qui peut aussi aller au combat quand c’est nécessaire. »

Au-delà des nouvelles recrues, Pardew a souligné que la stabilité dans le vestiaire et la continuité tactique donnent à Arsenal un net avantage sur des rivaux en pleine transition managériale. Il a ajouté : « Il y avait un mot qui revenait, la continuité… tous les autres clubs ne l’ont pas, ils ont de nouveaux entraîneurs, donc cela va être un très gros plus pour Arteta cette année.

« Je ne dirais pas qu’il a le champ libre, car il est toujours difficile de remporter la Premier League, surtout de le faire deux fois de suite, et Arsenal va essayer d’y parvenir. Ce sera une saison difficile mais, à l’heure actuelle, il faut dire waouh, ils semblent avoir une longueur d’avance [sur le reste] en ce moment. »