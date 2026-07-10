Le Bosnien né en 2007, auteur d’une belle Coupe du monde, séduit les Rossoneri et, surtout, Zlatan Ibrahimović. L’attaquant suédois a commenté son but contre le Qatar au micro de Fox Sports : « La frappe était magnifique, oui. La technique était parfaite, oui. Mais ce qui m’a marqué, c’est la confiance dont il a fait preuve avant le but. La manière dont il a réclamé le ballon, la manière dont il a senti le bon moment. Les grands joueurs n’attendent pas les occasions, ils les créent. Tout le monde parle du but, mais pour moi, le but n’est pas l’essentiel. Ce qui frappe, c’est son courage. Un jeune de 18 ans à la Coupe du monde, sous pression, devant des millions de spectateurs, qui joue comme s’il était le maître du stade : c’est rare. Beaucoup de jeunes joueurs ont du talent. Le talent, on en trouve partout. Mais le talent sans personnalité ne sert à rien. Quand j’ai regardé Kerim, je n’ai pas vu un jeune joueur qui espérait faire un bon match. J’ai vu un joueur qui croyait être le meilleur sur le terrain. Certains diront que sa carrière ne fait que commencer. Sans doute. Mais s’il préserve cet état d’esprit, ce but restera comme le moment où le football mondial a découvert Kerim Alajbegović. La Coupe du monde est un berceau de stars ; aujourd’hui, une nouvelle est née.



