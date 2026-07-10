Un milieu offensif derrière l'attaquant. Après avoir finalisé les arrivées de Gila, en provenance de la Lazio, et de Goncalo Ramos, en provenance du Paris Saint-Germain, le Milan recherche un nouveau renfort en attaque, capable d'élever le niveau de qualité de l'effectif. Les critères restent inchangés : le profil idéal doit être jeune, talentueux et revenduable. Deux joueurs entrent dans cette catégorie : Kōnstantinos Karetsas, actuellement à Genk, et Kerim Alajbegović, qui portait les couleurs de Salzbourg la saison passée mais appartient au Bayer Leverkusen.
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Alajbegovic : le Milan entre en contact avec son agent ; le Bayer Leverkusen, qui vient de recruter un attaquant, fixe déjà son prix
IBRAHIMOVIC EN EST LE PARRAIN
Le Bosnien né en 2007, auteur d’une belle Coupe du monde, séduit les Rossoneri et, surtout, Zlatan Ibrahimović. L’attaquant suédois a commenté son but contre le Qatar au micro de Fox Sports : « La frappe était magnifique, oui. La technique était parfaite, oui. Mais ce qui m’a marqué, c’est la confiance dont il a fait preuve avant le but. La manière dont il a réclamé le ballon, la manière dont il a senti le bon moment. Les grands joueurs n’attendent pas les occasions, ils les créent. Tout le monde parle du but, mais pour moi, le but n’est pas l’essentiel. Ce qui frappe, c’est son courage. Un jeune de 18 ans à la Coupe du monde, sous pression, devant des millions de spectateurs, qui joue comme s’il était le maître du stade : c’est rare. Beaucoup de jeunes joueurs ont du talent. Le talent, on en trouve partout. Mais le talent sans personnalité ne sert à rien. Quand j’ai regardé Kerim, je n’ai pas vu un jeune joueur qui espérait faire un bon match. J’ai vu un joueur qui croyait être le meilleur sur le terrain. Certains diront que sa carrière ne fait que commencer. Sans doute. Mais s’il préserve cet état d’esprit, ce but restera comme le moment où le football mondial a découvert Kerim Alajbegović. La Coupe du monde est un berceau de stars ; aujourd’hui, une nouvelle est née.
CONTACTS PERMANENTS
Le Milan poursuit ses discussions avec l’entourage d’Alajbegović et se montre confiant quant à la possibilité de conclure un accord. La concurrence est pourtant vive, tant en Europe qu’en Italie (Atalanta et Rome), mais le Bosnien serait enthousiaste à l’idée de revêtir le maillot rossonero, d’autant que Cardinale dispose des arguments financiers nécessaires pour le convaincre. En revanche, le dialogue avec le Bayer Leverkusen s’avère plus ardu. Le club allemand, qui l’avait rapatrié fin mars en activant son option d’achat contre 8 millions d’euros auprès de Salzbourg (après l’avoir cédé pour 2 millions d’euros en 2024), ne souhaite pas encore le lâcher. Mais cette fermeté pourrait être tactique : une offre d’environ 30 millions d’euros ferait réfléchir les dirigeants rhénans.
LE RECRUTEMENT DE MOREIRA ET LA FORTE CONCURRENCE
Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 28 matchs de championnat autrichien, Alajbegovic est présenté comme le présent et l’avenir du Bayer : « Malgré son jeune âge, il a joué un rôle essentiel pour Salzbourg et a livré des performances de haut niveau sur la scène internationale, lors des qualifications pour la Ligue des champions et des matchs de Ligue Europa », a déclaré fin mars le directeur sportif Simon Rolfes. Nous sommes convaincus que Kerim pourra également jouer un rôle important au Bayer 04 Leverkusen dans les années à venir. » Pourtant, rien ne garantit qu’il sera immédiatement titulaire, ni même qu’il s’imposera à long terme à la BayArena. Le club a déboursé 32 millions d’euros pour recruter l’ailier Afonso Moreira à l’Olympique lyonnais et aligne déjà Culbreath, Ben Seghir et Poku au même poste. Une concurrence qui pourrait l’inciter à partir, d’autant que plusieurs grands clubs, dont le Milan, surveillent la situation.
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