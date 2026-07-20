L’affaire semblait entendue, pourtant elle ne l’est pas tout à fait. Du moins, pas encore. Kerim Alajbegovic, talentueux milieu offensif ou ailier bosnien né en 2007, qui avait éliminé l’Italie lors des barrages du Mondial en mars dernier, était à deux doigts de s’engager avec l’Atalanta. Mais la piste bergamasque ne est plus aussi évidente. Le futur de ce jeune joueur de 18 ans reste donc à écrire.
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Alajbegovic : l’Atalanta marque le pas ; la Fiorentina et le Milan reviennent dans la course
LA FORTE DEMANDE DE BAYER ET LE RETOUR DE LA FIORENTINA
Les négociations entre Cristiano Giuntoli et le Bayer Leverkusen ont connu un net ralentissement en raison de l'évaluation du joueur, fixée à environ 30 millions d'euros plus des bonus. Selon Radio Bruno, ce contretemps pourrait profiter à la Fiorentina, qui suit toujours le dossier avec attention. Les dirigeants viola, déjà très actifs sur le marché des transferts, disposeraient selon leurssources d’une enveloppe suffisante pour boucler l’arrivée de l’ailier gauche capable d’évoluer sur le côté droit, et Fabio Paratici aurait même un autre coup majeur en préparation pour renforcer le flanc offensif. La Viola s'est jusqu'ici imposée comme l'un des acteurs majeurs du mercato estival et dispose des moyens nécessaires pour assumer le coût du transfert d'Alajbegovic.
Gardez un œil sur le Milan
La Fiorentina n'est pas seule sur le coup : le Milan AC guette également. Après les arrivées de Cissé, Gonçalo Ramos et Mario Gila, l'idée de contrer l'Atalanta est bien réelle. La priorité reste Konstantinos Karetsas, milieu grec né en 2007, actuellement à Genk, mais Zlatan Ibrahimovic a ouvertement évoqué l'intérêt pour le Bosnien qu'il suit depuis le début de l'été. Si les « Télescopages » venaient à se manifester, leur poids historique et leur prestige pourraient faire la différence, notamment sur la volonté du joueur.
INSIDIA PREMIER
Kerim Alajbegovic a donné son feu vert à l’Atalanta, mais le Bayer Leverkusen, qui l’a récemment racheté au RB Salzbourg, fixe le prix de son transfert à 30 millions d’euros. À suivre, la possible irruption de prétendantsde Premier League, plusieurs clubs ayant déjà pris des renseignements.
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