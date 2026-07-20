Alajbegovic : l’Atalanta marque le pas ; la Fiorentina et le Milan reviennent dans la course

Les négociations entre Cristiano Giuntoli et le Bayer Leverkusen ont connu un net ralentissement en raison de l'évaluation du joueur, fixée à environ 30 millions d'euros plus des bonus. Selon Radio Bruno, ce contretemps pourrait profiter à la Fiorentina, qui suit toujours le dossier avec attention. Les dirigeants viola, déjà très actifs sur le marché des transferts, disposeraient selon leurssources d’une enveloppe suffisante pour boucler l’arrivée de l’ailier gauche capable d’évoluer sur le côté droit, et Fabio Paratici aurait même un autre coup majeur en préparation pour renforcer le flanc offensif. La Viola s'est jusqu'ici imposée comme l'un des acteurs majeurs du mercato estival et dispose des moyens nécessaires pour assumer le coût du transfert d'Alajbegovic.







