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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Alajbegovic et son premier but en Serie A : « Une soirée spéciale, en un jour spécial. Je ne l’oublierai jamais. »

Juventus FC
K. Alajbegovic
Serie A

Le joueur né en 2007 exulte et sonne la charge : « Continuons à pousser. »

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Kerim Alajbegovic, attaquant né en 2007, a été le grand protagoniste de Juventus-Napoli (2-0), grâce à une bonne prestation couronnée par son premier but en Serie A (son deuxième au total sous le maillot de la Juventus).

Au lendemain du match contre le Napoli, le Bosnien écrit sur ses réseaux sociaux : « Une nuit spéciale à domicile, lors d’une journée spéciale. Mon premier but en Serie A et une importante victoire à domicile contre le Napoli. Un moment que je n’oublierai jamais. Fier de l’équipe et reconnaissant pour la confiance ».

  • Alajbegovic conclut ainsi : « Continuons à pousser et merci pour votre incroyable soutien. Allez la Juve ! Jusqu'au bout. KM17 ».

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