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Kerim Alajbegovic, attaquant né en 2007, a été le grand protagoniste de Juventus-Napoli (2-0), grâce à une bonne prestation couronnée par son premier but en Serie A (son deuxième au total sous le maillot de la Juventus).

Au lendemain du match contre le Napoli, le Bosnien écrit sur ses réseaux sociaux : « Une nuit spéciale à domicile, lors d’une journée spéciale. Mon premier but en Serie A et une importante victoire à domicile contre le Napoli. Un moment que je n’oublierai jamais. Fier de l’équipe et reconnaissant pour la confiance ».