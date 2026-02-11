Al-Nassr s'impose à nouveau sans CR7 ! Le géant saoudien prend l'avantage 1-0 sur Arkadag lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'AFC, Cristiano Ronaldo étant absent de l'équipe avant son retour.

Il n'a fallu que 19 minutes aux visiteurs saoudiens pour prendre l'avantage. Une belle combinaison au milieu du terrain s'est terminée par une passe en profondeur d'Angelo vers Abdullah Al Hamdan, qui a conclu d'une frappe habile.

Angelo a failli porter le score à 2-0 à la demi-heure de jeu lorsqu'il a récupéré une passe précise dans la surface, mais son tir est passé juste à côté du but.

Al Hamdan aurait dû doubler l'avance à la 10e minute de la seconde période avec un tir à bout portant, mais celui-ci a été stoppé par le gardien Rasul Caryyev, qui a réussi à le détourner en corner.

Abdulrahman Abdullah Ghareeb a également eu une occasion en or de donner une avance de 2-0 à Nassr vers la fin du match aller, mais il a réussi à envoyer le ballon au-dessus de la barre transversale alors qu'il était seul face au gardien à bout portant.

Nassr rentre désormais en Arabie saoudite avec un avantage de 1-0, après avoir accompli un excellent travail, et ce sans la présence de Ronaldo. Ce dernier sera toutefois de retour dans l'équipe ce week-end.