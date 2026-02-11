Getty Images Sport
Al-Nassr s'impose à nouveau sans CR7 ! Le géant saoudien prend l'avantage 1-0 sur Arkadag lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'AFC, Cristiano Ronaldo étant absent de l'équipe avant son retour.
Al-Nassr démarre en force dans la Ligue des champions de l'AFC 2
Il n'a fallu que 19 minutes aux visiteurs saoudiens pour prendre l'avantage. Une belle combinaison au milieu du terrain s'est terminée par une passe en profondeur d'Angelo vers Abdullah Al Hamdan, qui a conclu d'une frappe habile.
Angelo a failli porter le score à 2-0 à la demi-heure de jeu lorsqu'il a récupéré une passe précise dans la surface, mais son tir est passé juste à côté du but.
Al Hamdan aurait dû doubler l'avance à la 10e minute de la seconde période avec un tir à bout portant, mais celui-ci a été stoppé par le gardien Rasul Caryyev, qui a réussi à le détourner en corner.
Abdulrahman Abdullah Ghareeb a également eu une occasion en or de donner une avance de 2-0 à Nassr vers la fin du match aller, mais il a réussi à envoyer le ballon au-dessus de la barre transversale alors qu'il était seul face au gardien à bout portant.
Nassr rentre désormais en Arabie saoudite avec un avantage de 1-0, après avoir accompli un excellent travail, et ce sans la présence de Ronaldo. Ce dernier sera toutefois de retour dans l'équipe ce week-end.
Le joueur le plus utile
Al Hamdan mérite toutes les félicitations pour son finish glacial qui donne à Nassr une réelle chance d'atteindre les quarts de finale. Un déplacement difficile au Turkménistan a été effectué et remporté grâce au sang-froid du joueur de 26 ans devant le but.
Le grand perdant
Guycmyrat Annagulyyew, le défenseur central du club turkmène, a été un maillon faible constant dans la défense, peinant à suivre le rythme des attaques fulgurantes de Nassr. Il s'est retrouvé dépassé.
Note du match (sur cinq) : ⭐⭐
