Al-Nassr remporte sa NEUVIÈME victoire consécutive grâce à Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Kingsley Coman, qui ont tous marqué, affirmant ainsi ses prétentions au titre de la Ligue professionnelle saoudienne

Les espoirs de titre d'Al-Nassr ont été relancés par la récente série de deux matchs nuls consécutifs d'Al-Hilal. Ronaldo et ses coéquipiers savaient qu'une victoire contre Al-Najma mercredi soir leur permettrait de reprendre la tête du classement, et ils ont pris le meilleur départ possible en obtenant un penalty dès le début du match après consultation de l'arbitre assistant vidéo.

C'est bien sûr Ronaldo qui s'est chargé de le transformer, inscrivant ainsi son 965e but dans sa quête des quatre chiffres.

Al-Najma a rapidement été impressionné par la qualité individuelle de ses adversaires et le match lui a vite échappé, Al-Nassr marquant deux autres buts avant la mi-temps. Coman a pivoté et tiré pour porter le score à 2-0, avant qu'Inigo Martinez ne frappe de loin, le tir du vétéran défenseur espagnol étant dévié par hasard devant le gardien Waled Al-Enazi.

La situation a empiré pour les hôtes en début de seconde période, lorsque les visiteurs ont pris d'assaut le terrain et ont inscrit un quatrième but, Ronaldo faisant une passe décisive à Mané qui a habilement trouvé la lucarne d'un tir puissant.

Contrairement aux stars offensives, c'est Martinez qui a inscrit un doublé en reprenant de la tête un corner, aidant Al-Nassr à remporter sa neuvième victoire consécutive en championnat et à prendre deux points d'avance en tête du classement.