Al-Nassr remporte sa NEUVIÈME victoire consécutive grâce à Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Kingsley Coman, qui ont tous marqué, affirmant ainsi ses prétentions au titre de la Ligue professionnelle saoudienne

Al-Nassr et Cristiano Ronaldo ont remporté une nouvelle victoire importante dans la course au titre de la Saudi Pro League en battant facilement Al-Najma 5-0, avec CR7, Sadio Mané et Kingsley Coman parmi les buteurs. Le club basé à Riyad s'est récemment hissé en tête du classement en battant Al-Hazem et a conservé cette position grâce à sa victoire mercredi soir.

  Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro League

    Ronaldo marque et Al-Nassr s'impose facilement

    Les espoirs de titre d'Al-Nassr ont été relancés par la récente série de deux matchs nuls consécutifs d'Al-Hilal. Ronaldo et ses coéquipiers savaient qu'une victoire contre Al-Najma mercredi soir leur permettrait de reprendre la tête du classement, et ils ont pris le meilleur départ possible en obtenant un penalty dès le début du match après consultation de l'arbitre assistant vidéo.

    C'est bien sûr Ronaldo qui s'est chargé de le transformer, inscrivant ainsi son 965e but dans sa quête des quatre chiffres.

    Al-Najma a rapidement été impressionné par la qualité individuelle de ses adversaires et le match lui a vite échappé, Al-Nassr marquant deux autres buts avant la mi-temps. Coman a pivoté et tiré pour porter le score à 2-0, avant qu'Inigo Martinez ne frappe de loin, le tir du vétéran défenseur espagnol étant dévié par hasard devant le gardien Waled Al-Enazi.

    La situation a empiré pour les hôtes en début de seconde période, lorsque les visiteurs ont pris d'assaut le terrain et ont inscrit un quatrième but, Ronaldo faisant une passe décisive à Mané qui a habilement trouvé la lucarne d'un tir puissant.

    Contrairement aux stars offensives, c'est Martinez qui a inscrit un doublé en reprenant de la tête un corner, aidant Al-Nassr à remporter sa neuvième victoire consécutive en championnat et à prendre deux points d'avance en tête du classement.

  Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro League

    Le joueur le plus utile

    Ronaldo a peut-être marqué une pause dans son parcours de buteur en manquant quelques matchs après le mercato de janvier, mais sa récente série montre qu'il n'a pas souffert de cette absence.

    Il a ouvert le score dès le début du match remporté mercredi, marquant d'un penalty assuré, et a fait preuve d'une excellente lucidité en servant Mané plus tard dans la partie. 

    L'international portugais a peut-être été un peu contrarié par la décision de son entraîneur Jorge Jesus de le remplacer après moins d'une heure de jeu, étant donné qu'il aurait pu marquer plusieurs autres buts contre une équipe faible, mais il sera finalement plus frais pour aider Al-Nassr à lui offrir son premier titre de champion de Saoudie depuis son arrivée en 2023. 

    C'est forcément une victoire.

  • Le grand perdant

    Al-Nassr ayant profité de leurs faux pas, Al-Hilal est sans conteste le grand perdant.

    Lorsque Karim Benzema est arrivé en janvier et a immédiatement commencé à marquer des buts, tout semblait indiquer que le titre leur était acquis. Cependant, Al-Nassr a su tirer parti de la récente baisse de forme de son adversaire et occupe désormais la première place dans la course au titre.

    Cela dit, il reste encore 11 matchs à disputer pour les deux équipes, tandis que l'Al-Ahli d'Ivan Toney occupe la deuxième place et ne peut être écarté de la course.

  Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro League

    Note du match (sur cinq) : ⭐⭐

