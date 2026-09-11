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Al-Nassr bénéficie d’un énorme atout tactique avant la dernière quête de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions
Ronaldo se prépare à faire son retour en Ligue des champions asiatique
Ronaldo s’apprête à disputer ce qui pourrait être sa dernière campagne dans la principale compétition asiatique de clubs, l’AFC Champions League Elite 2026-2027. L’attaquant d’Al-Nassr est déterminé à soulever le trophée avant de mettre un terme à sa carrière légendaire.
L’entraîneur Postecoglou devrait gérer la rotation de l’effectif et limiter le temps de jeu de ses principales stars lors de la rencontre de Saudi Pro League contre Al-Khaleej, samedi. Cette décision intervient avant leur entrée en lice continentale, mardi 15 septembre, contre Al Ain.
Al-Nassr pourrait également recevoir un renfort tactique important pour cette affiche. L’ailier Coman vise un retour rapide après une légère blessure aux ischio-jambiers afin d’évoluer aux côtés de Ronaldo.
- Getty Images Sport
Coman vise un retour clé après sa blessure
Coman a souffert d’un problème aux ischio-jambiers lors du récent match d’Al-Nassr contre Al-Ittihad. Cependant, les examens ont apporté des nouvelles positives, une IRM confirmant que l’international français n’a subi qu’une légère déchirure.
Selon le média saoudien Arriyadiyah, le staff médical d’Al Nassr pourrait autoriser le retour de l’ailier à temps pour le match contre Al Ain. Alors qu’il poursuit son protocole de récupération au centre d’entraînement, il a déjà été déclaré forfait pour le match de championnat de samedi.
Coman a connu un début de saison frustrant, sans parvenir à marquer ni à délivrer une passe décisive en six apparitions. Néanmoins, sa capacité à faire des différences en un contre un et la qualité de ses centres restent des éléments essentiels de l’attaque aux côtés de Ronaldo.
« Monsieur Ligue des champions » vise un dernier sacre asiatique
Surnommé « Mr. Champions League » en Europe après avoir remporté cinq titres, Ronaldo est déterminé à ajouter un trophée asiatique à son palmarès. La saison 2026-2027 représente sa troisième participation au tournoi avec Al-Nassr.
Sa première campagne complète, en 2023-2024, s’est terminée par une désillusion en quarts de finale aux tirs au but contre le futur champion, Al Ain, malgré six buts et deux passes décisives en neuf matches pour l’attaquant.
Ronaldo a affiché un rendement individuel encore meilleur l’année suivante, avec huit buts en huit matches. Cependant, le club japonais de Kawasaki Frontale a mis fin au parcours d’Al-Nassr en demi-finales avec une victoire 3-2.
- AFP
Des stars au repos visent le rachat continental
Avant de lancer sa campagne asiatique, Al-Nassr doit d’abord négocier la 7e journée de Saudi Pro League face à Al-Khaleej. Postecoglou protégera ses stars majeures afin de garantir une condition physique optimale pour l’échéance continentale de milieu de semaine.
Ronaldo ayant indiqué que cette campagne pourrait être sa dernière en tant que professionnel en activité, l’enjeu ne pourrait pas être plus élevé. Retrouver un Coman en pleine forme pourrait offrir la formule idéale pour réussir face à un adversaire bien connu, Al Ain.
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