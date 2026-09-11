Ronaldo s’apprête à disputer ce qui pourrait être sa dernière campagne dans la principale compétition asiatique de clubs, l’AFC Champions League Elite 2026-2027. L’attaquant d’Al-Nassr est déterminé à soulever le trophée avant de mettre un terme à sa carrière légendaire.

L’entraîneur Postecoglou devrait gérer la rotation de l’effectif et limiter le temps de jeu de ses principales stars lors de la rencontre de Saudi Pro League contre Al-Khaleej, samedi. Cette décision intervient avant leur entrée en lice continentale, mardi 15 septembre, contre Al Ain.

Al-Nassr pourrait également recevoir un renfort tactique important pour cette affiche. L’ailier Coman vise un retour rapide après une légère blessure aux ischio-jambiers afin d’évoluer aux côtés de Ronaldo.