Le dossier Moussa Diaby a connu des développements au sein d'Al-Ittihad au cours des dernières heures, après des semaines d'incertitude entourant l'avenir de l'ailier français, à un moment où le club se retrouve face à des décisions rapides concernant le joueur et son éventuel remplaçant.
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Al-Ittihad et Leverkusen trouvent un accord : un remplaçant japonais pour Diaby et un Algérien menace le transfert de Kessié
Ce qui a traîné des semaines s'est réglé en quelques heures
Diaby s'est rapproché de tourner la page d'Al Ittihad et de faire son retour au Bayer Leverkusen, en Allemagne, après être parvenu à un accord avec la direction du club de Djeddah au sujet de ses droits financiers, ouvrant ainsi la voie à son transfert après des semaines d'incertitude autour de son avenir.
Selon ce qu'a rapporté le journal Arriyadiyah, citant le magazine allemand « Kicker », le différend relatif aux droits du joueur a été réglé au cours des dernières heures, alors qu'il était la principale raison du retard de son retour dans son ancien club, d'environ quatre semaines.
Diaby avait informé la direction d'Al Ittihad qu'il n'était « pas prêt mentalement » à participer aux derniers matches, accaparé par les négociations de son transfert au Bayer Leverkusen, champion du championnat d'Allemagne lors de la saison 2023-2024.
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30 millions d'euros : un long contrat attend Diaby
Le transfert se dirige vers sa conclusion pour un montant légèrement inférieur à 30 millions d'euros, selon ce qu'a confirmé Florian Plettenberg, journaliste au réseau « Sky », ce mercredi, en indiquant l'existence d'un accord verbal complet entre les deux clubs concernant le montant du transfert, celui-ci étant un transfert définitif et non un prêt.
Diaby devrait signer avec le Bayer Leverkusen un contrat courant jusqu'en 2031, tandis que les directions des deux clubs travaillent actuellement à finaliser les derniers détails avant l'annonce officielle.
La visite médicale et la signature des contrats restent l'étape suivante du transfert, le joueur devant passer sa visite médicale dans les prochains jours, selon « Kicker ».
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Al Ittihad prépare l'après-Diaby et Kanté : Doan et Boudaoui en première ligne
Ce transfert, une fois finalisé, marquera la fin de l'aventure de Diaby avec Al-Ittihad après deux saisons passées sous les couleurs du club, au moment où la direction du club a commencé à se mobiliser tôt pour identifier le successeur potentiel de l'ailier français.
Des sources d'« Arriyadiyah » ont révélé qu'Al-Ittihad a placé le Japonais Ritsu Doan, ailier de l'Eintracht Francfort, parmi ses principales options pour remplacer Diaby, aux côtés d'autres noms.
L'Algérien Hicham Boudaoui, milieu de terrain de l'OGC Nice, est également entré dans le cercle des options d'Al-Ittihad au milieu de terrain, tandis que l'Ivoirien Franck Kessié se distingue comme candidat pour remplacer le défenseur Stefan Kiessler en cas de départ.
La saison dernière, Doan a disputé 40 matchs avec l'Eintracht Francfort, durant lesquels il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives, tandis que sa valeur marchande s'élève à environ 17 millions d'euros selon Transfermarkt.
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Les mots de Diaby révèlent ce qui s'est passé
La direction d'Al-Ittihad attend de régler définitivement le dossier Diaby avant de prendre ses décisions concernant les alternatives, à un moment où le départ de l'ailier français vers le Bayer Leverkusen est plus proche que jamais.
Diaby avait manqué la dernière rencontre face à Al-Hazm, après avoir informé l'entraîneur allemand Jens Wissing de son manque de préparation mentale pour participer, un fait que le technicien a confirmé à l'issue du match qui s'est soldé par une victoire d'Al-Ittihad 3-2.
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