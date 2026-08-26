Al-Ittihad et Leverkusen trouvent un accord : un remplaçant japonais pour Diaby et un Algérien menace le transfert de Kessié

Diaby s'est rapproché de tourner la page d'Al Ittihad et de faire son retour au Bayer Leverkusen, en Allemagne, après être parvenu à un accord avec la direction du club de Djeddah au sujet de ses droits financiers, ouvrant ainsi la voie à son transfert après des semaines d'incertitude autour de son avenir.

Selon ce qu'a rapporté le journal Arriyadiyah, citant le magazine allemand « Kicker », le différend relatif aux droits du joueur a été réglé au cours des dernières heures, alors qu'il était la principale raison du retard de son retour dans son ancien club, d'environ quatre semaines.

Diaby avait informé la direction d'Al Ittihad qu'il n'était « pas prêt mentalement » à participer aux derniers matches, accaparé par les négociations de son transfert au Bayer Leverkusen, champion du championnat d'Allemagne lors de la saison 2023-2024.

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