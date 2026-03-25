Al-Ittihad doit faire face à la concurrence pour Mohamed Salah, mais Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, ne figure pas parmi les prétendants de la Ligue professionnelle saoudienne pour recruter l'icône de Liverpool

La décision commune de se séparer fait suite à une période particulièrement mouvementée pour le joueur. Bien qu'il ait prolongé son contrat en avril dernier, ses performances ont sensiblement baissé au cours de la saison actuelle, ce qui lui a valu d'être écarté de l'équipe pour trois matchs consécutifs fin 2025. La frustration qui le rongeait a fini par éclater au grand jour lorsqu'il a accordé une interview explosive aux journalistes, accusant le club de l'avoir « jeté sous le bus » alors que l'équipe enchaînait des résultats extrêmement décevants.

Malgré les récentes turbulences, son héritage en tant qu'icône de la Premier League est assuré et un nouveau départ au Moyen-Orient semble être l'issue la plus probable.