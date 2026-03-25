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Al-Ittihad doit faire face à la concurrence pour Mohamed Salah, mais Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, ne figure pas parmi les prétendants de la Ligue professionnelle saoudienne pour recruter l'icône de Liverpool
Les géants saoudiens reviennent à la charge pour une cible qu'ils convoitent depuis longtemps
Selon ESPN, Al-Ittihad a relancé ses efforts intensifs pour s'attacher les services de Salah. Suite à l'annonce faite mardi par l'attaquant de son départ de Merseyside à l'issue de la saison en cours, le club saoudien s'est placé en tête de liste des prétendants. La direction considère l'ailier comme la recrue phare idéale pour remplacer Karim Benzema, qui a rejoint Al-Hilal en février. Cette poursuite n'est pas nouvelle ; le club de Premier League avait rejeté une offre colossale de 150 millions de livres sterling (200 millions de dollars) pour l'international en septembre 2023. Cependant, la donne a considérablement changé depuis que l'attaquant a confirmé son départ imminent.
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À la recherche d'un nouveau porte-bonheur au milieu d'une rivalité nationale
Si Al-Ittihad mène actuellement la danse, le club doit faire face à une concurrence interne particulière. Selon certaines informations, Al-Qadsiah serait le seul autre club de la région à disposer des moyens financiers nécessaires pour rivaliser avec l'offre proposée. Il est intéressant de noter que les grandes équipes actuelles, Al-Nassr, où Cristiano Ronaldo joue depuis 2023, Al-Ahli et Al-Hilal, ne devraient pas se lancer dans la course pour le recruter à ce stade. S'attacher les services du joueur de 33 ans permettrait au club de Djeddah de conserver sa place parmi l'élite. Son immense impact culturel en tant que figure de proue du sport arabe ne fait que renforcer son attrait alors que les clubs du Moyen-Orient recherchent une nouvelle figure de proue mondiale.
L'ère d'Anfield touche à sa fin
Cette nouvelle marque le début de la fin pour l'une des carrières les plus légendaires du football anglais. Selon certaines sources, Liverpool serait prêt à laisser partir son joueur emblématique en transfert libre, bien qu'il lui reste encore un an sur son contrat prolongé. Depuis son arrivée en provenance de l'AS Rome en 2017, il a été le moteur d'une période riche en trophées, remportant huit titres majeurs. Ses statistiques sont remarquables. Avec 255 buts en 435 apparitions, il occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps, derrière Ian Rush (346) et Roger Hunt (285). De plus, ses 191 buts en première division le placent en quatrième position dans le classement historique de la compétition.
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Rupture de la relation et perspectives d'avenir
La décision commune de se séparer fait suite à une période particulièrement mouvementée pour le joueur. Bien qu'il ait prolongé son contrat en avril dernier, ses performances ont sensiblement baissé au cours de la saison actuelle, ce qui lui a valu d'être écarté de l'équipe pour trois matchs consécutifs fin 2025. La frustration qui le rongeait a fini par éclater au grand jour lorsqu'il a accordé une interview explosive aux journalistes, accusant le club de l'avoir « jeté sous le bus » alors que l'équipe enchaînait des résultats extrêmement décevants.
Malgré les récentes turbulences, son héritage en tant qu'icône de la Premier League est assuré et un nouveau départ au Moyen-Orient semble être l'issue la plus probable.