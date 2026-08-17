Al-Hilal prépare déjà l’après-Benzema lors de ce mercato estival. Inzaghi a identifié l’attaquant d’Aston Villa Watkins comme sa priorité pour mener l’attaque la saison prochaine. Selon MaxiFoot, le géant saoudien envisage de se séparer du Français de 38 ans afin de rajeunir son effectif.

Cependant, un éventuel mouvement pour Watkins reste strictement conditionné à la résolution de la situation contractuelle en cours de Benzema. Le Ballon d’Or 2022 exige le paiement intégral de sa dernière année de contrat avant d’accepter une résiliation à l’amiable. Cette exigence financière a actuellement créé une impasse dans les négociations entre le joueur et Al-Hilal.