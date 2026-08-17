Getty Images Sport
Traduit par
Al-Hilal vise une star de l’Angleterre comme successeur de Karim Benzema sur fond de litige autour d’une résiliation de contrat
Al-Hilal cible Watkins pour succéder à Benzema
Al-Hilal prépare déjà l’après-Benzema lors de ce mercato estival. Inzaghi a identifié l’attaquant d’Aston Villa Watkins comme sa priorité pour mener l’attaque la saison prochaine. Selon MaxiFoot, le géant saoudien envisage de se séparer du Français de 38 ans afin de rajeunir son effectif.
Cependant, un éventuel mouvement pour Watkins reste strictement conditionné à la résolution de la situation contractuelle en cours de Benzema. Le Ballon d’Or 2022 exige le paiement intégral de sa dernière année de contrat avant d’accepter une résiliation à l’amiable. Cette exigence financière a actuellement créé une impasse dans les négociations entre le joueur et Al-Hilal.
- Getty Images Sport
Inzaghi minimise la tension au bord du terrain avec Benzema
Des tensions sont apparues lors de la victoire 4-2 d'Al-Hilal contre Al Faisaly, vendredi soir. Malgré un but inscrit plus tôt dans le match, Benzema n'a pas caché sa frustration après avoir été remplacé à 20 minutes de la fin par le jeune Kader Meite. S'exprimant devant les médias après la rencontre, Inzaghi a tenté de désamorcer la polémique autour de sa star expérimentée.
« Nous en avons parlé après le match, a déclaré Inzaghi. C'est normal qu'il veuille jouer chaque match, et je le comprends parce que j'étais aussi attaquant. À ce moment-là, nous avions un autre jeune joueur disponible, Kader Meite, qui représente l'avenir du club. Je plaisantais avec Karim après le match, et j'entretiens une relation respectueuse avec lui. Il n'est pas seulement un grand champion, mais aussi un très grand professionnel. »
L’opération rajeunissement derrière un départ potentiel
Malgré les commentaires diplomatiques d’Inzaghi après le match, le même rapport indique que la direction d’Al-Hilal reste déterminée à résilier le contrat de Benzema. Cette décision est motivée par les limites strictes des quotas de joueurs étrangers appliquées dans toute la Saudi Pro League.
La hiérarchie du club souhaite abaisser la moyenne d’âge globale de son effectif avant la saison prochaine. Selon AS, Inzaghi considère Watkins, 30 ans, comme un candidat idéal après que l’attaquant anglais a inscrit 21 buts en 55 apparitions avec Villa lors de la saison 2025-2026.
- AFP
L’impasse se poursuit concernant les modalités finales du paiement
La suite dépend entièrement des négociations financières entre Benzema et les dirigeants du club. Al-Hilal ne peut pas passer à l’action de manière formelle pour Watkins tant que le vétéran français ne libère pas une place de joueur étranger.
Si Benzema accepte un accord de résiliation, Al-Hilal accélérera immédiatement sa poursuite de Watkins. Tant qu’aucun accord n’est trouvé, l’ancien capitaine du Real Madrid reste un joueur d’Al-Hilal malgré des signaux clairs d’une séparation cet été.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles