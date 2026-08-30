Al-Hilal se prépare à aborder la prochaine phase de la saison sous une tout autre forme, après avoir opéré d'importants changements dans son secteur offensif durant l'actuelle période des transferts, dans une tentative de reconstruire sa force offensive avec des éléments capables de conférer à l'équipe un caractère plus féroce, après le départ du Brésilien Malcom et la mise à l'écart du Français Karim Benzema, alors que Salem Al-Dawsari est absent pour cause de blessure.

Al-Hilal ne s'est pas contenté d'ajouter un seul joueur, mais a choisi de bâtir une nouvelle attaque avec des noms venus directement de l'ambiance de la Premier League anglaise, après avoir recruté le Néerlandais Crysencio Summerville, puis conclu l'engagement de l'Anglais Ollie Watkins, et complété le trio avec le Brésilien Gabriel Martinelli. L'entraîneur italien Simone Inzaghi dispose ainsi d'un groupe offensif totalement différent de celui sur lequel il s'appuyait lors de la période précédente.

Le pari d'Al-Hilal ne consiste pas seulement à compenser les noms partis, mais à construire un nouveau dispositif offensif doté de vitesse, de puissance et de la capacité à évoluer dans différents espaces, ce qui pourrait rendre « le Leader » plus dangereux si le trio parvient à trouver rapidement des automatismes au sein des idées d'Inzaghi.