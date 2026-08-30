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Al-Hilal sous un nouveau visage : un trio de Premier League menace la suprématie d'Al-Nassr et d'Al-Ahli

FEATURES
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Al Nasr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Pays-Bas
Brésil
Angleterre

Al-Hilal se prépare à aborder la prochaine phase de la saison sous une tout autre forme, après avoir opéré d'importants changements dans son secteur offensif durant l'actuelle période des transferts, dans une tentative de reconstruire sa force offensive avec des éléments capables de conférer à l'équipe un caractère plus féroce, après le départ du Brésilien Malcom et la mise à l'écart du Français Karim Benzema, alors que Salem Al-Dawsari est absent pour cause de blessure.

Al-Hilal ne s'est pas contenté d'ajouter un seul joueur, mais a choisi de bâtir une nouvelle attaque avec des noms venus directement de l'ambiance de la Premier League anglaise, après avoir recruté le Néerlandais Crysencio Summerville, puis conclu l'engagement de l'Anglais Ollie Watkins, et complété le trio avec le Brésilien Gabriel Martinelli. L'entraîneur italien Simone Inzaghi dispose ainsi d'un groupe offensif totalement différent de celui sur lequel il s'appuyait lors de la période précédente.

Le pari d'Al-Hilal ne consiste pas seulement à compenser les noms partis, mais à construire un nouveau dispositif offensif doté de vitesse, de puissance et de la capacité à évoluer dans différents espaces, ce qui pourrait rendre « le Leader » plus dangereux si le trio parvient à trouver rapidement des automatismes au sein des idées d'Inzaghi.

À lire aussi : Officiel : Al-Hilal recrute Watkins et Benzema dans la tourmente

  • Une attaque aux ambitions différentes

    Somerville, en provenance de West Ham, représente l'une des solutions offrant à Al Hilal une grande flexibilité dans le dernier tiers, grâce à sa capacité à évoluer à plus d'un poste offensif et à se déplacer de l'aile vers l'axe, tandis que Watkins, ancien attaquant d'Aston Villa, apporte une présence différente au poste de pointe, par ses déplacements incessants, son pressing et sa capacité à exploiter les espaces dans le dos des défenseurs.

    Quant à Martinelli, dont l'arrivée en provenance d'Arsenal est attendue, il vient donner au « Zaïm » une arme offensive d'un autre genre, lui qui excelle dans le jeu sur l'aile et les percées en vitesse, et possède la capacité de pénétrer dans la surface de réparation et de créer le danger par lui-même, ce qui permet à Al Hilal de passer de la construction de l'attaque à la menace du but en quelques secondes.

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    Sur le papier, ce trio semble capable d'offrir à Inzaghi plus d'une manière d'atteindre les buts adverses ; Al Hilal peut s'appuyer sur la vitesse en contre-attaque, le pressing haut, le jeu direct ou la création d'une supériorité numérique sur les ailes, autant d'options qui n'étaient pas disponibles avec la même flexibilité à certaines périodes de la saison dernière.

    Mais la réussite de cette idée ne dépendra pas de la seule qualité des noms, car ce trio a besoin de s'harmoniser avec le reste des éléments de l'équipe et de comprendre les déplacements des uns et des autres, d'autant plus qu'Inzaghi est appelé à transformer la qualité individuelle en un système collectif capable de rivaliser sous la pression des compétitions.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Al-Hilal déclare la guerre

    Cette révolution offensive intervient à un moment particulièrement délicat pour Al-Hilal, car la concurrence nationale est devenue plus féroce, et le club aborde la saison avec l'obligation de reconquérir sa place dans la course en Roshn Saudi League, après qu'Al-Nassr a réussi à décrocher le titre la saison dernière et cherche désormais à le conserver et à renforcer sa domination nationale.

    Sous cet angle, le recrutement par Al-Hilal d'un trio venu de la Premier League anglaise porte un message clair : « Le Leader » ne veut pas se contenter de rivaliser, mais aspire à se doter d'outils offensifs lui permettant de reprendre le contrôle de la course au sommet, d'autant que la différence dans les détails, lors des matches au sommet, peut être le facteur décisif pour déterminer le champion.

    De l'autre côté, Al-Ahli s'impose comme un concurrent tout aussi redoutable, après s'être imposé avec force sur la scène asiatique et avoir réussi à s'emparer du titre de la Ligue des champions d'Asie lors des deux dernières éditions, selon les données de la compétition dans laquelle s'engage Al-Hilal, ce qui fait que la lutte entre les clubs saoudiens dépasse les frontières du championnat pour s'étendre aussi aux ambitions continentales.

    Al-Hilal aborde ainsi la saison face à un double défi : reconquérir la domination nationale face à Al-Nassr et affronter la puissance montante d'Al-Ahli sur le plan asiatique. Dans les deux cas, la nouvelle force offensive sera l'une de ses armes les plus importantes.

    Fait notable, les départs de Malcom et Benzema, ajoutés à l'absence de Salem Al-Dawsari, auraient pu représenter un coup dur pour l'équipe, mais la direction a choisi de gérer la situation autrement. Au lieu de chercher un seul remplaçant pour chaque joueur, elle a bâti un groupe offensif entièrement nouveau, ce qui élève le niveau des attentes tout en augmentant, dans le même temps, l'ampleur de la responsabilité.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une arme redoutable ou un risque calculé ?

    Le nouvel Al-Hilal dispose désormais de joueurs capables de faire la différence, mais le passage d'une équipe composée de grandes stars à un nouveau système demande du temps. Et si Inzaghi parvient à accélérer le processus d'harmonisation, le trio venu de Premier League pourrait devenir l'une des lignes offensives les plus redoutables de la Roshn League.

    En revanche, si l'équipe a besoin d'une période d'adaptation plus longue, Al-Hilal pourrait se retrouver contraint de payer le prix de ce grand bouleversement, d'autant qu'Al-Nassr aborde la saison en tant que tenant du titre et qu'Al-Ahli affiche une confiance grandissante après ses succès continentaux.

    En définitive, la révolution offensive d'Al-Hilal ne pourra être jugée à la valeur des transferts ou à la notoriété des joueurs, mais à ce qui se passera lorsque Watkins, Martinelli et Summerville se tiendront en pointe et bénéficieront de la liberté leur permettant de montrer le meilleur d'eux-mêmes.

    Al-Hilal a transformé son attaque parce que la concurrence ne permet plus d'attendre, et le trio de Premier League pourrait être l'étincelle dont « le Leader » a besoin pour retrouver sa suprématie, à moins que la multiplication des changements ne se transforme en un examen difficile pour Inzaghi.

     Dans les deux cas, la saison à venir s'annonce comme une nouvelle bataille au sommet du football saoudien, et Al-Hilal semble prêt à s'y engager avec des armes totalement différentes.

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