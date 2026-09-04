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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al Hilal, le grand bénéficiaire : comment le Clasico et le derby s'unissent pour faire tomber Al Nassr ?

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Arabie saoudite

Un duel attendu lors de la cinquième journée de la Roshan League

La cinquième journée de la Roshn Saudi League s'annonce sous un caractère exceptionnel, après que le tirage au sort a décidé de regrouper deux affiches de haut niveau presque au même moment : Al-Hilal se heurte à Al-Shabab dans le derby de Riyad, tandis qu'Al-Ittihad affronte Al-Nassr dans un Clasico qui s'annonce comme l'un des chocs les plus relevés de la journée. 

Entre ces deux matchs pourrait se dessiner la physionomie de la lutte pour la première place, d'autant plus qu'Al-Hilal et Al-Nassr comptent chacun 12 points après un début parfait.

La rivalité entre les deux poids lourds du sommet n'est pas nouvelle : la concurrence entre Al-Hilal et Al-Nassr s'est intensifiée depuis la saison dernière, et chaque match de l'un comme de l'autre est désormais capable de modifier précocement la physionomie de la course. 

Mais lors de cette journée en particulier, Al-Hilal pourrait se retrouver le grand bénéficiaire de l'affrontement de son concurrent direct, car tout faux pas d'Al-Nassr conjugué à une victoire du « Za'im » pourrait offrir à ce dernier l'occasion de s'emparer seul de la première place>

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  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Al-Ittihad capable de faire tomber Al-Nassr, Al-Hilal en embuscade

    Al-Ittihad aborde le clasico face à Al-Nassr avec un nouveau projet et des ambitions différentes. Fort d'éléments capables de faire la différence, « le Doyen » peut réellement gêner le leader s'il gère le match avec intelligence et prudence, d'autant que les chocs au sommet ne se décident pas toujours par la qualité des noms, mais par la capacité à exploiter les détails.

    Al-Nassr dispose d'une grande force offensive, mais Al-Ittihad possède suffisamment d'atouts pour l'empêcher d'imposer son rythme, et la capacité du « Doyen » à exploiter les espaces et à réaliser des transitions rapides pourrait être un facteur décisif dans la rencontre. 

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    Et si Al-Ittihad parvient à faire tomber Al-Nassr, le perdant direct sera le leader de la compétition, tandis qu'Al-Hilal sera le premier à profiter du résultat.

    Mais le tableau ne s'arrête pas là, car Al-Hilal doit lui aussi passer son propre test dans le derby de Riyad, et il ne peut pas penser au résultat du clasico avant d'avoir réglé sa mission face à Al-Shabab.

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  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Le derby de Riyad : une mission qui s'annonce plus facile pour Al-Hilal

    Sur le papier, la mission d'Al-Hilal semble moins compliquée que le match d'Al-Nassr, d'autant que « le Leader » possède un net avantage historique face à Al-Shabab au cours de la dernière période. Lors des 6 dernières confrontations entre les deux équipes, Al-Hilal ne s'est pas incliné, décrochant 5 victoires pour un match nul.

    Ces chiffres offrent à Al-Hilal un avantage moral évident avant le derby, surtout au vu du début difficile que traverse Al-Shabab cette saison, puisque les « Lions » n'ont pas réussi à décrocher la moindre victoire lors des 4 premières journées, ce qui pousse l'équipe à aborder cette rencontre sous la pression de la quête d'un premier succès.

    Mais un derby reste un derby, et les circonstances passées ne garantissent rien. Al-Shabab est conscient que faire tomber Al-Hilal pourrait être le meilleur moyen de sauver son début de saison, tandis que « le Leader » sait que le moindre faux pas pourrait dilapider une occasion en or de s'installer seul en tête.

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  • Une bataille en deux matchs : le grand gagnant pourrait être Al-Hilal

    L'équation semble claire : Al-Nassr doit gagner pour conserver la première place, Al-Ittihad veut une large victoire qui prouve que son nouveau projet est capable de rivaliser avec les grands, tandis qu'Al-Hilal a l'occasion de tirer profit de tout résultat négatif de son concurrent direct.

    Si Al-Hilal parvient à battre Al-Shabab, et qu'au même moment Al-Ittihad réussit à faire tomber Al-Nassr, la lutte de la cinquième journée se transformera en un tournant décisif : « Al-Zaïm » portera son total à 15 points et prendra seul la tête du championnat Roshn, tandis que le total d'Al-Nassr restera bloqué à 12 points.

    De là vient l'idée que « le derby pourrait s'unir au clasico » en faveur d'Al-Hilal, car le résultat de chaque rencontre est lié à l'autre de manière indirecte. 

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    Une victoire d'Al-Hilal seule ne suffit pas pour réaliser le bond, et une victoire d'Al-Ittihad seule n'offre pas la première place à « Al-Amid », mais leur conjonction pourrait provoquer le plus grand bouleversement dans la physionomie du classement.

    C'est pourquoi les regards d'Al-Hilal seront partagés entre le terrain du derby et celui du clasico, et tandis qu'« Al-Zaïm » cherchera à poursuivre sa supériorité sur Al-Shabab, il tendra l'oreille vers le résultat d'Al-Ittihad et d'Al-Nassr, car un match à Riyad pourrait lui offrir de prendre seul le sommet, et un autre match à Djeddah pourrait faire tomber son concurrent direct.

    La cinquième journée n'est donc pas seulement un ensemble de matchs intenses, mais un véritable test pour le projet de lutte pour le titre : Al-Hilal veut remporter son match, Al-Ittihad veut faire tomber Al-Nassr, et si les deux résultats se conjuguent, la confrontation du derby pourrait s'unir au clasico pour créer une soirée hilalienne par excellence.

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