La cinquième journée de la Roshn Saudi League s'annonce sous un caractère exceptionnel, après que le tirage au sort a décidé de regrouper deux affiches de haut niveau presque au même moment : Al-Hilal se heurte à Al-Shabab dans le derby de Riyad, tandis qu'Al-Ittihad affronte Al-Nassr dans un Clasico qui s'annonce comme l'un des chocs les plus relevés de la journée.

Entre ces deux matchs pourrait se dessiner la physionomie de la lutte pour la première place, d'autant plus qu'Al-Hilal et Al-Nassr comptent chacun 12 points après un début parfait.

La rivalité entre les deux poids lourds du sommet n'est pas nouvelle : la concurrence entre Al-Hilal et Al-Nassr s'est intensifiée depuis la saison dernière, et chaque match de l'un comme de l'autre est désormais capable de modifier précocement la physionomie de la course.

Mais lors de cette journée en particulier, Al-Hilal pourrait se retrouver le grand bénéficiaire de l'affrontement de son concurrent direct, car tout faux pas d'Al-Nassr conjugué à une victoire du « Za'im » pourrait offrir à ce dernier l'occasion de s'emparer seul de la première place>