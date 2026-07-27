Ces derniers jours, le nom le plus bruyant qui a émergé avec le plus d’insistance est celui de l’ancien joueur de Liverpool Darwin Nunez, annoncé du côté de Besiktas et d’autres clubs européens. Avec lui, même Karim Benzema n’est plus considéré comme intouchable – bien qu’il soit arrivé d’Al-Ittihad il y a seulement 6 mois, période durant laquelle il a disputé 13 matches, inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives – et les dirigeants d’Al-Hilal lui auraient déjà proposé, en vain, plusieurs solutions. Parmi celles-ci, un transfert vers une autre équipe du championnat saoudien (y compris un promu récent), mais le joueur né en 1987, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, a refusé net.