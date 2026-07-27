Le destin de nombreux joueurs transférés ces dernières années en Saudi Pro League est vraiment curieux. Même les champions les plus célèbres n’y échappent pas, comme l’ancien avant-centre du Real Madrid Karim Benzema (Ballon d’Or 2022), actuellement sous contrat avec Al-Hilal mais entré en conflit avec son club en raison des stratégies de mercato de l’équipe entraînée par Simone Inzaghi.
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Al-Hilal, l’énorme cas Karim Benzema : arrivé sous les ordres de Simone Inzaghi il y a seulement six mois, le club veut s’en débarrasser pour réaliser d’autres recrutements
LA POSITION D’AL-HILAL
Selon le quotidien espagnol Sport, la direction d’Al-Hilal aurait également indiqué à l’attaquant français la nécessité de se trouver un nouveau point de chute afin de libérer de la masse salariale pour les nouvelles recrues. Après avoir arraché à la Roma l’ancien ailier offensif de West Ham Crysencio Summerville pour 80 millions d’euros, le club saoudien voudrait encore investir, et de manière importante, pour recruter un autre joueur offensif. Le grand rêve mènerait au Colombien du Bayern Munich Luis Diaz, mais avant de bouger dans le sens des arrivées, Al-Hilal veut finaliser quelques départs.
BENZEMA FAIT BARRAGE
Ces derniers jours, le nom le plus bruyant qui a émergé avec le plus d’insistance est celui de l’ancien joueur de Liverpool Darwin Nunez, annoncé du côté de Besiktas et d’autres clubs européens. Avec lui, même Karim Benzema n’est plus considéré comme intouchable – bien qu’il soit arrivé d’Al-Ittihad il y a seulement 6 mois, période durant laquelle il a disputé 13 matches, inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives – et les dirigeants d’Al-Hilal lui auraient déjà proposé, en vain, plusieurs solutions. Parmi celles-ci, un transfert vers une autre équipe du championnat saoudien (y compris un promu récent), mais le joueur né en 1987, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, a refusé net.
Salaire XXL
Benzema a l’intention de respecter son contrat, valable jusqu’au 30 juin 2027, et veut continuer à percevoir le salaire stratosphérique de 50 millions d’euros obtenu au moment de son arrivée à Al-Ittihad, une équipe qu’il avait décidé de quitter après deux ans et demi passés au club (il était arrivé du Real Madrid à l’été 2023), car il exigeait un salaire plus élevé, aussi proche que possible de celui de Cristiano Ronaldo, le joueur le mieux payé de la Saudi Pro League.
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