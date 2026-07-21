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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Al-Hilal dépense et Al-Nassr sombre... Que se passe-t-il dans le championnat saoudien ?

Mercato
Al Hilal
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Summerville
Arabie saoudite
Pays-Bas

Fort contraste entre les deux pôles de Riyad lors du mercato estival... Quelle en est la raison ?

Une grande divergence de situation s'observe entre les deux clubs phares de la capitale saoudienne, Riyad : Al-Hilal et Al-Nassr, à l'ouverture de la période des transferts estivaux, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

La période des transferts estivaux dans le championnat saoudien s'ouvre le 22 juillet en cours et se poursuivra jusqu'au 6 septembre prochain.

  • Al-Nassr sans recrues

    Il est vrai que le mercato estival n'a pas encore débuté, mais de nombreux clubs de la Roshn Saudi League ont déjà bien avancé sur le plan des transferts, contrairement à Al-Nassr.

    Al-Nassr sera l'un des rares clubs à entamer le mercato estival sans avoir conclu la moindre recrue, en raison de la crise financière qu'il traverse.

    Cette crise le prive jusqu'à présent de recruter un remplaçant au Croate Marcelo Brozovic, parti officiellement à l'issue de son contrat, arrivé à échéance à la fin de la saison dernière.

    Al-Nassr a tenté de recruter le Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, à la demande de son entraîneur australien Ange Postecoglou. Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », le transfert ne lui coûterait que 9 millions d'euros.

    Pour autant, Al-Nassr n'a toujours pas obtenu l'accord nécessaire pour finaliser l'opération, dans un contexte de contrôle financier renforcé sur les transferts du club, et compte tenu de la nécessité de valider le budget alloué à ce transfert avant que le comité exécutif ne dispose du pouvoir de mener à bien les négociations.

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  • Al-Hilal et un transfert historique

    À l'inverse, Al-Hilal vit un mercato historique avant même qu'il ne commence, puisqu'il a déjà réussi à recruter officiellement 5 joueurs locaux, à savoir Mohamed Al-Owais, Mohamed Al-Sarnoukh, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anazi et Sabri Dahl.

    Toutefois, le coup le plus fort n'est pas encore arrivé : il s'agit du recrutement du Néerlandais Crysencio Summerville, l'ailier de West Ham United, en Angleterre.

    Selon le journaliste réputé David Ornstein, Al-Hilal est déjà parvenu à un accord avec West Ham en vue d'engager l'ailier néerlandais contre 80 millions d'euros, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

    La star néerlandaise dépasse le Colombien Jhon Durán, recruté par Al-Nassr en provenance d'Aston Villa pour 77 millions d'euros, mais reste derrière le Brésilien Neymar da Silva, qu'Al-Hilal avait engagé en provenance du Paris Saint-Germain pour 90 millions.

    Le plus étonnant, c'est que l'offre d'Al-Hilal représente près du double de celle formulée par la Roma, le club italien ayant transmis sa troisième et dernière offre, ce mardi, d'une valeur de 46 millions d'euros, avant que « le Leader » n'intervienne et ne conclue l'affaire, selon le journaliste réputé Ben Jacobs.

    Dans le même temps, le nom d'Al-Hilal est associé à de nombreuses autres opérations d'envergure mondiale, à l'image du défenseur italien Alessandro Bastoni, de l'Inter Milan, et de l'attaquant anglais Harry Kane, du Bayern Munich.

  • Une crise qui a commencé tôt

    En réalité, les comparaisons que les supporters établissent sur les réseaux sociaux entre Al-Hilal et Al-Nassr ne sont pas nouvelles ; elles reviennent à chaque période de transferts, la dernière en date étant lors du dernier mercato hivernal.

    Lors de ce mercato, Al-Hilal a bouclé sept transferts, menés par l'attaquant français Karim Benzema et ses compatriotes Simon Bouabré et Mohamed Kader Meïté, tandis qu'Al-Nassr n'a recruté qu'Abdullah Al-Hamdan, arrivé librement après la résiliation de son contrat avec « le Leader ».

    Cet écart de comportement entre les deux clubs a suscité une vague de colère, non seulement parmi les supporters d'Al-Nassr, mais aussi chez sa star portugaise Cristiano Ronaldo, au point qu'il a même manqué certaines rencontres en raison de sa contrariété face à cette situation.

    Les responsables du championnat saoudien ont répondu à la colère de Ronaldo en assurant que les transferts d'Al-Hilal avaient été réalisés en dehors des fonds de la commission de recrutement, avec le plein soutien du milliardaire saoudien le prince Al-Walid ben Talal, qui était alors président d'honneur du « Leader ».

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  • Pourquoi Al-Hilal dépense-t-il pendant qu'Al-Nassr sombre ?

    Le contraste manifeste entre les clubs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr en particulier s'est accentué lors de ce mercato estival, en raison de la nature de la propriété de chacun de ces deux clubs, une nature qui a complètement changé depuis avril dernier.

    Il y a environ trois mois, la société Kingdom Holding, détenue par le prince Al-Walid ben Talal, a obtenu 70 % des actions d'Al-Hilal, pour un montant de 840 millions de riyals.

    Depuis lors, la propriété du club d'Al-Hilal est sortie du Fonds public d'investissement saoudien, permettant au « Zaïm » de conclure des transferts sans être limité par le budget qui lui était fixé par le comité de recrutement.

    En revanche, Al-Nassr appartient toujours au Fonds public d'investissement saoudien et reste soumis au budget établi par le comité de recrutement.

    Selon des rapports de presse, Al-Nassr traverse la plus grande crise financière de son histoire, ce qui l'oblige à se soumettre aux restrictions sur tous les transferts qu'il conclut.