Al-Hilal dépense et Al-Nassr sombre... Que se passe-t-il dans le championnat saoudien ?

Il est vrai que le mercato estival n'a pas encore débuté, mais de nombreux clubs de la Roshn Saudi League ont déjà bien avancé sur le plan des transferts, contrairement à Al-Nassr.

Al-Nassr sera l'un des rares clubs à entamer le mercato estival sans avoir conclu la moindre recrue, en raison de la crise financière qu'il traverse.

Cette crise le prive jusqu'à présent de recruter un remplaçant au Croate Marcelo Brozovic, parti officiellement à l'issue de son contrat, arrivé à échéance à la fin de la saison dernière.

Al-Nassr a tenté de recruter le Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, à la demande de son entraîneur australien Ange Postecoglou. Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », le transfert ne lui coûterait que 9 millions d'euros.

Pour autant, Al-Nassr n'a toujours pas obtenu l'accord nécessaire pour finaliser l'opération, dans un contexte de contrôle financier renforcé sur les transferts du club, et compte tenu de la nécessité de valider le budget alloué à ce transfert avant que le comité exécutif ne dispose du pouvoir de mener à bien les négociations.