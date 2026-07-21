Al-Hilal dépense et Al-Nassr sombre... Que se passe-t-il dans le championnat saoudien ?

À l'inverse, Al-Hilal vit un mercato historique avant même qu'il ne commence, puisqu'il a déjà réussi à recruter officiellement 5 joueurs locaux, à savoir Mohamed Al-Owais, Mohamed Al-Sarnoukh, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anazi et Sabri Dahl.
Toutefois, le coup le plus fort n'est pas encore arrivé : il s'agit du recrutement du Néerlandais Crysencio Summerville, l'ailier de West Ham United, en Angleterre.
Selon le journaliste réputé David Ornstein, Al-Hilal est déjà parvenu à un accord avec West Ham en vue d'engager l'ailier néerlandais contre 80 millions d'euros, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.
La star néerlandaise dépasse le Colombien Jhon Durán, recruté par Al-Nassr en provenance d'Aston Villa pour 77 millions d'euros, mais reste derrière le Brésilien Neymar da Silva, qu'Al-Hilal avait engagé en provenance du Paris Saint-Germain pour 90 millions.
Le plus étonnant, c'est que l'offre d'Al-Hilal représente près du double de celle formulée par la Roma, le club italien ayant transmis sa troisième et dernière offre, ce mardi, d'une valeur de 46 millions d'euros, avant que « le Leader » n'intervienne et ne conclue l'affaire, selon le journaliste réputé Ben Jacobs.
Dans le même temps, le nom d'Al-Hilal est associé à de nombreuses autres opérations d'envergure mondiale, à l'image du défenseur italien Alessandro Bastoni, de l'Inter Milan, et de l'attaquant anglais Harry Kane, du Bayern Munich.