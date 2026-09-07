Le mercato estival 2026 en Roshn Saudi League n'a pas ressemblé aux années précédentes, les clubs saoudiens s'étant orientés vers des dépenses plus sélectives et la recherche de transferts répondant à leurs besoins, plutôt que de se lancer dans une course ouverte aux noms des stars.

Al-Hilal, en revanche, en a décidé autrement, après avoir enflammé le marché avec trois recrues offensives majeures qui l'ont placé seul en tête de la scène.

Et alors que de nombreux clubs ont choisi d'avancer avec prudence, Al-Hilal a réussi à boucler les transferts de Gabriel Martinelli en provenance d'Arsenal, de Crysencio Summerville de West Ham et d'Ollie Watkins d'Aston Villa, occupant ainsi trois des quatre postes les plus onéreux dans la liste des transferts de la Roshn Saudi League cet été.