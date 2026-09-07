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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traduit par

Al-Hilal au sommet : un vent bleu qui a balayé tout le monde sur un mercato à millions limités

FEATURES
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Zaïm attire tous les regards

Le mercato estival 2026 en Roshn Saudi League n'a pas ressemblé aux années précédentes, les clubs saoudiens s'étant orientés vers des dépenses plus sélectives et la recherche de transferts répondant à leurs besoins, plutôt que de se lancer dans une course ouverte aux noms des stars. 

Al-Hilal, en revanche, en a décidé autrement, après avoir enflammé le marché avec trois recrues offensives majeures qui l'ont placé seul en tête de la scène.

Et alors que de nombreux clubs ont choisi d'avancer avec prudence, Al-Hilal a réussi à boucler les transferts de Gabriel Martinelli en provenance d'Arsenal, de Crysencio Summerville de West Ham et d'Ollie Watkins d'Aston Villa, occupant ainsi trois des quatre postes les plus onéreux dans la liste des transferts de la Roshn Saudi League cet été.

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  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal domine le sommet

    Martinelli est en tête du classement des joueurs les plus chers avec une valeur d'environ 70 millions d'euros, devançant son nouveau coéquipier à Al-Hilal, Summerville, qui arrive deuxième avec 64,5 millions d'euros, tandis que le Néerlandais Tijjani Reijnders, parti à Al-Qadsiah, occupe la troisième place avec 61 millions d'euros.

    Al-Hilal réapparaît ensuite à la quatrième place avec l'attaquant anglais Ollie Watkins, qui a coûté aux caisses du club environ 58,4 millions d'euros, portant la part de la formation bleue dans les quatre transferts les plus chers à près de 193 millions d'euros.

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  • Moins d'argent, mais des transferts plus importants

    Le paradoxe, c'est que la domination d'Al-Hilal est intervenue sur un marché qui n'est plus ouvert avec le même dynamisme financier qui caractérisait les années passées, alors que la Roshn League tend à réorganiser ses priorités, en mettant davantage l'accent sur les joueurs plus jeunes et capables d'apporter une valeur technique et d'investissement sur le long terme.

    Martinelli et Summerville reflètent clairement cette orientation, le premier étant âgé de 25 ans et le second de 24 ans, tandis que Watkins n'avait pas dépassé les 30 ans au moment de son transfert à Al-Hilal, faisant que les grosses opérations sont cette fois liées à des joueurs dans leurs années de plénitude, et non plus seulement à de grands noms proches de la fin de leur carrière.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Qadsiah et Al-Ahli tentent de briser l'hégémonie

    Malgré la domination écrasante d'Al-Hilal en tête de liste, les autres concurrents n'ont pas manqué à l'appel dans cette course aux millions. Al-Qadisiyah s'est en effet illustré avec force en s'attachant les services de Renders pour 61 millions d'euros, tandis que Francisco Trincão a occupé la cinquième place avec un montant proche de 39,4 millions d'euros après son transfert à Al-Ahli.

    En revanche, Al-Nassr s'est contenté d'un seul transfert payant, après avoir recruté le Portugais Samu Costa en provenance du Real Majorque pour environ 22 millions d'euros, une situation qui reflète le grand écart entre les stratégies des clubs durant ce mercato.

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  • Le leader impose sa loi

    Ainsi, le mercato 2026 a véhiculé un message différent de celui des années de dépenses illimitées : l'argent n'a pas disparu de la Roshn League, mais il est devenu plus sélectif. Al-Hilal a, pour sa part, choisi d'en orienter la majeure partie vers l'attaque, s'attachant trois des noms les plus en vue disponibles et se plaçant en tête de la liste des transferts les plus onéreux.

    Alors que le championnat saoudien entamait une nouvelle ère placée sous le signe des « dépenses intelligentes », Al-Hilal a prouvé que changer les règles du jeu ne signifie pas nécessairement s'éloigner du sommet, mais peut-être plutôt choisir les grandes recrues au moment où l'argent mérite d'être dépensé.