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FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

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Al-Hilal a mis une offre sur la table, mais une star du FC Barcelone a rejeté la perspective de rejoindre la Ligue turque

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Mendez joue un rôle d’intermédiaire décisif, tandis que le Barça fixe le prix du transfert.

La direction sportive du FC Barcelone, menée par Deco, scrute toujours le marché des transferts pour dénicher des opportunités conformes aux contraintes financières du club catalan. Dans le même temps, l’une des jeunes pépites blaugrana fait face à l’incertitude concernant son avenir. Après avoir épuisé toutes les raisons de rester, il souhaite désormais relever un nouveau défi. 

Selon le journal espagnol Sport, le milieu de terrain Marc Casado (22 ans) a tranché : il quittera le club cet été. Malgré son profond attachement au maillot blaugrana, il a pris conscience que ses opportunités de jeu seraient limitées la saison prochaine en raison d’une concurrence acharnée avec Bernat, De Jong, Pedri et Gavi. Cette décision intervient après un entretien en tête-à-tête avec l’entraîneur Hans-Dieter Flick en fin de saison.

  • Casado a mandaté son agent, Jorge Mendes, pour examiner les offres reçues. Barcelone réclame 20 millions d’euros pour le libérer et souhaite finaliser la transaction avant le 30 juin.

    Selon le quotidien, le Barça ne met pas de pression sur le joueur, qui examine sereinement ses options ; il aurait déjà rejeté une proposition de club turc pour rester en Europe.

    Selon le quotidien, le joueur n’exclut pas un départ vers Al-Hilal, son jeune âge lui permettant éventuellement de revenir en Europe plus tard ; Mendez négocie d’ailleurs déjà avec le club saoudien dans le dossier João Cancelo.

    Lire aussi : Date de l'annonce par Barcelone du transfert de Hamza Abdelkarim

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  • Manchester United et un duo de la Liga manifestent leur intérêt.

    Elle a confirmé l’intérêt de Manchester United, même si le dossier n’est pas encore « à un stade sérieux », tandis que la piste Monaco est pour l’instant écartée.

    En Liga, les échanges avec Jorge Mendes ont été fréquents : le latéral a tapé dans l’œil de Mateo Alemany, directeur sportif de l’Atlético de Madrid, ainsi que du Real Betis et de la Real Sociedad, deux clubs qui disputeront la Ligue des champions la saison prochaine.

    Elle conclut toutefois que les 20 millions d’euros réclamés par Barcelone constituent un obstacle pour les clubs espagnols.

    Rappelons que Casado a disputé deux saisons complètes sous les ordres de Flick, prenant part à 75 matchs pour un seul but, inscrit en Liga face à la Real Sociedad au stade olympique « Luis Companys » la saison dernière.

    Lire aussi : Une vieille habitude… Bouadi se rapproche du Real Madrid selon le scénario d’Özil et de James