Al-Hilal a mis une offre sur la table, mais une star du FC Barcelone a rejeté la perspective de rejoindre la Ligue turque

La direction sportive du FC Barcelone, menée par Deco, scrute toujours le marché des transferts pour dénicher des opportunités conformes aux contraintes financières du club catalan. Dans le même temps, l’une des jeunes pépites blaugrana fait face à l’incertitude concernant son avenir. Après avoir épuisé toutes les raisons de rester, il souhaite désormais relever un nouveau défi.

Selon le journal espagnol Sport, le milieu de terrain Marc Casado (22 ans) a tranché : il quittera le club cet été. Malgré son profond attachement au maillot blaugrana, il a pris conscience que ses opportunités de jeu seraient limitées la saison prochaine en raison d’une concurrence acharnée avec Bernat, De Jong, Pedri et Gavi. Cette décision intervient après un entretien en tête-à-tête avec l’entraîneur Hans-Dieter Flick en fin de saison.