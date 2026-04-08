La crise a éclaté après que le joueur a décidé de résilier son contrat avec Al-Hilal lors du dernier mercato d’hiver pour rejoindre les rangs d’Al-Nassr, où il s’est rapidement acclimaté, 48 heures seulement après son transfert.

Ce transfert express n’a pas manqué de provoquer l’ire d’Al-Hilal, qui a immédiatement déposé une réclamation officielle auprès de la Commission du professionnalisme. Le club saoudien conteste tant la validité de l’enregistrement que celle de la résiliation du contrat et réclame des sanctions à l’encontre du joueur, y compris une suspension temporaire.

Dans le même contexte, d’autres dossiers chauds agitent le mercato saoudien :

un médecin révèle les raisons médicales derrière l’effondrement de Cancelo à l’entraînement du Hilal, tandis qu’une « clause secrète » dans le contrat de Conceição pourrait encore bouleverser l’Union de Djeddah.

Dans la soirée de samedi, la Commission du professionnalisme a rendu une décision officielle : elle a déclaré la plainte recevable en forme mais l’a rejetée au fond, estimant qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le joueur à ce stade.

Cette décision intervient alors qu’aucune juridiction compétente n’a encore tranché définitivement sur la légalité de la résiliation du contrat liant Al-Hamdan à Al-Hilal avant son transfert vers Al-Nassr, rendant l’examen de la plainte prématuré.

La commission a toutefois ouvert la voie à un recours : Al-Hilal peut, s’il le souhaite, contester cette décision devant le Centre d’arbitrage sportif saoudien, conformément aux procédures réglementaires en vigueur, ce qui permettrait de poursuivre le contentieux sur le plan judiciaire.



