Le club d’Al-Hilal poursuit activement ses démarches juridiques à l’encontre de son ancien attaquant Abdullah Al-Hamdan, lequel a récemment rejoint les rangs de son rival historique, Al-Nassr, lors du dernier mercato hivernal. Ce transfert surprise a immédiatement déclenché une vive polémique au sein de la sphère sportive saoudienne et alimente depuis un contentieux dont les rebondissements successifs captivent les observateurs.
Le club, qui estime que les modalités de la résiliation unilatérale du contrat ne respectent pas les procédures en vigueur, entend désormais saisir les instances compétentes afin de faire valoir ses droits et, le cas échéant, d’obtenir réparation pour ce qu’il considère comme un préjudice sportif et financier. Dans le détail, Al-Hilal reproche au joueur, ainsi qu’à son nouvel employeur, d’avoir négligé certaines clauses contraignantes relatives à la durée du préavis, au montant des indemnités et au respect de la confidentialité durant les négociations. Selon des sources proches du dossier, le dossier pourrait être examiné dès les prochaines semaines par la Commission de discipline de la Fédération saoudienne de football, puis, si besoin, par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. Sur le plan sportif, ce contentieux intervient à un moment clé de la saison, alors que les deux formations luttent pour le titre national. Al-Nassr, fort de son recrutement ciblé, occupe actuellement la tête du classement, tandis qu’Al-Hilal, malgré ses ambitions affichées, doit composer avec cette incertitude juridique qui pourrait affecter la sérénité de son effectif. Reste à savoir si la procédure engagée aboutira à une sanction à l’encontre du joueur ou à une compensation financière en faveur du club plaignant. Une chose est sûre : les supporters, déjà chauffés à blanc par la rivalité historique, suivent avec attention chaque rebondissement d’une affaire qui pourrait marquer de son empreinte le championnat saoudien.