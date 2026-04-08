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Al-Hamdan et Al-Hilal… Une crise « explosive » secoue Al-Nasr après la décision de la Commission du professionnalisme. Selon les observateurs, la tension est à son comble au sein du club saoudien. La mesure prise par l’instance de régulation du football local met en péril la stabilité du groupe et relance le débat sur la gestion des transferts. Les supporters, inquiets pour l’avenir sportif de leur équipe, réclament plus de transparence. Dans ce contexte tendu, les dirigeants doivent agir rapidement pour préserver l’harmonie du vestiaire et éviter une dégradation supplémentaire de l’image du club

A. Al-Hamdan
Al Nasr FC
Al Hilal
Saudi Pro League
Arabie Saoudite
Arabie saoudite

Le leader du championnat continue de courir après son ancienne star, un feuilleton qui agite les tribunes et les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Selon les dernières indiscrétions, le club, actuel détenteur du trône national, multiplierait les approches pour convaincre le joueur de revenir porter son maillot. Si le montant du transfert reste confidentiel, des sources proches du dossier évoquent un chèque record qui pourrait battre les précédents standards du marché français. Sportivement, ce retour attendu devrait renforcer une attaque déjà redoutable et offrir au coach un atout supplémentaire dans sa quête de titres. Pour les supporters, l’idée de revoir leur idole évoluer sous les couleurs de leur cœur suscite un mélange d’excitation et de nostalgie. Reste à savoir si l’ancien numéro dix acceptera de quitter son aventure étrangère pour répondre aux avances de son premier amour. Une chose est sûre : le feuilleton n’a pas fini de tenir en haleine les passionnés.

Le club d’Al-Hilal poursuit activement ses démarches juridiques à l’encontre de son ancien attaquant Abdullah Al-Hamdan, lequel a récemment rejoint les rangs de son rival historique, Al-Nassr, lors du dernier mercato hivernal. Ce transfert surprise a immédiatement déclenché une vive polémique au sein de la sphère sportive saoudienne et alimente depuis un contentieux dont les rebondissements successifs captivent les observateurs.

Le club, qui estime que les modalités de la résiliation unilatérale du contrat ne respectent pas les procédures en vigueur, entend désormais saisir les instances compétentes afin de faire valoir ses droits et, le cas échéant, d’obtenir réparation pour ce qu’il considère comme un préjudice sportif et financier. Dans le détail, Al-Hilal reproche au joueur, ainsi qu’à son nouvel employeur, d’avoir négligé certaines clauses contraignantes relatives à la durée du préavis, au montant des indemnités et au respect de la confidentialité durant les négociations. Selon des sources proches du dossier, le dossier pourrait être examiné dès les prochaines semaines par la Commission de discipline de la Fédération saoudienne de football, puis, si besoin, par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. Sur le plan sportif, ce contentieux intervient à un moment clé de la saison, alors que les deux formations luttent pour le titre national. Al-Nassr, fort de son recrutement ciblé, occupe actuellement la tête du classement, tandis qu’Al-Hilal, malgré ses ambitions affichées, doit composer avec cette incertitude juridique qui pourrait affecter la sérénité de son effectif. Reste à savoir si la procédure engagée aboutira à une sanction à l’encontre du joueur ou à une compensation financière en faveur du club plaignant. Une chose est sûre : les supporters, déjà chauffés à blanc par la rivalité historique, suivent avec attention chaque rebondissement d’une affaire qui pourrait marquer de son empreinte le championnat saoudien.

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    Plainte et rejet : un duo qui résume, en deux mots, l’issue de nombreux contentieux disciplinaires dans le football. La plainte, d’abord, est ce recours formel qu’un club, un joueur ou un entraîneur dépose auprès des instances de la Fédération pour contester une décision arbitrale, une sanction ou un agissement contraire au règlement. Le rejet, ensuite, correspond à la position de l’organe juridictionnel qui, après examen, estime que le grief n’est pas fondé et confirme la validité de la mesure initiale. Dans le feu de l’action, ces deux termes condensent la déception des uns et la rigueur des autres, rappelant que, sur le terrain comme devant les commissions, la règle reste reine. Au-delà de la simple opposition de vocabulaire, ils illustrent la tension permanente entre le désir de contestation et l’exigence d’autorité qui gouvernent le ballon rond.

    La crise a éclaté après que le joueur a décidé de résilier son contrat avec Al-Hilal lors du dernier mercato d’hiver pour rejoindre les rangs d’Al-Nassr, où il s’est rapidement acclimaté, 48 heures seulement après son transfert.

    Ce transfert express n’a pas manqué de provoquer l’ire d’Al-Hilal, qui a immédiatement déposé une réclamation officielle auprès de la Commission du professionnalisme. Le club saoudien conteste tant la validité de l’enregistrement que celle de la résiliation du contrat et réclame des sanctions à l’encontre du joueur, y compris une suspension temporaire.

    Dans le même contexte, d’autres dossiers chauds agitent le mercato saoudien :
    un médecin révèle les raisons médicales derrière l’effondrement de Cancelo à l’entraînement du Hilal, tandis qu’une « clause secrète » dans le contrat de Conceição pourrait encore bouleverser l’Union de Djeddah.

    Dans la soirée de samedi, la Commission du professionnalisme a rendu une décision officielle : elle a déclaré la plainte recevable en forme mais l’a rejetée au fond, estimant qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le joueur à ce stade.

    Cette décision intervient alors qu’aucune juridiction compétente n’a encore tranché définitivement sur la légalité de la résiliation du contrat liant Al-Hamdan à Al-Hilal avant son transfert vers Al-Nassr, rendant l’examen de la plainte prématuré.

    La commission a toutefois ouvert la voie à un recours : Al-Hilal peut, s’il le souhaite, contester cette décision devant le Centre d’arbitrage sportif saoudien, conformément aux procédures réglementaires en vigueur, ce qui permettrait de poursuivre le contentieux sur le plan judiciaire.


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  • Le club saoudien Al-Hilal traverse une crise explosive et envisage de passer à la vitesse supérieure pour régler ses différends. Selon les observateurs, la direction du club, frustrée par les récents résultats sportifs et les tensions internes, serait prête à prendre des mesures radicales afin de retrouver une dynamique positive. Cette situation tendue pourrait déboucher sur des décisions stratégiques, telles que des changements dans l’encadrement technique ou des renforts de poids lors du prochain mercato. Les supporters, impatients de voir leur équipe retrouver son statut de prétendant au titre, suivent avec attention l’évolution de ce dossier brûlant. Pour l’instant, la direction se refuse à tout commentaire, mais la rumeur court déjà dans les couloirs du stade et sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre.

    Le journaliste sportif Abdullah Al-Hunayan a livré son analyse sur l’évolution du contentieux qui oppose le club saoudien Al-Hilal à l’un de ses joueurs, affirmant que l’affaire est loin d’être clôturée. Selon lui, la détermination des dirigeants bleus à poursuivre la procédure judiciaire garantit un feuilleton judiciaire dont la durée reste difficile à estimer.

    Dans une intervention sur les ondes d’« Al-Arabiya FM », il a expliqué que le dossier risquait de s’enliser davantage, car le club Al-Hilal envisageait de faire appel de la décision rendue récemment et étudiait même la possibilité de déposer une nouvelle plainte contre le joueur Abdullah Al-Hamdan devant la Chambre de règlement des litiges.

    Selon lui, la direction des Bleus n’envisage pas de régler l’affaire à l’amiable ; elle privilégie au contraire une escalade judiciaire afin de voir le litige tranché par les voies légales disponibles.

    Selon certaines informations, Al-Nassr redouterait une escalade, car le joueur n’a pas été suspendu à un moment crucial de la saison.



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    Quels ont été les exploits d’Abdullah Al-Hamdan sous le maillot d’Al-Nassr ? Arrivé en provenance d’Al-Fateh en 2022, l’attaquant saoudien a rapidement imposé son talent, inscrivant 12 buts et délivrant 7 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Sa vitesse, sa capacité à se projeter vers l’avant et sa précision face au but ont fait de lui l’un des atouts majeurs du club de Riyad, lui permettant de contribuer pleinement au titre de champion d’Arabie saoudite obtenu la même année. Authentique renard des surfaces, Al-Hamdan s’est également distingué par son intelligence de jeu, son sens du placement et sa capacité à créer des espaces pour ses coéquipiers. Si sa première saison a été marquée par une adaptation rapide au niveau plus élevé de la Saudi Professional League, l’exercice 2023-2024, malgré quelques blessures, a confirmé sa valeur, avec 8 réalisations en 18 rencontres. À seulement 24 ans, le natif de Dammam possède encore une marge de progression significative et pourrait, dès la prochaine campagne, franchir un nouveau cap statistique sous les ordres d’un staff technique exigeant. Pour les supporters d’Al-Nassr, la question n’est pas tant de savoir ce que le jeune international a déjà apporté, mais plutôt jusqu’où son talent pourra porter le club dans les années à venir.

    Al-Hamdan a débuté son parcours avec Al-Nasr au cours de la deuxième moitié de la saison en cours, rejoignant l'équipe après avoir été contacté par le Portugais Jorge Jesus.

    Al-Hamdan a immédiatement fait bonne impression : il a déjà marqué quatre buts et délivré une passe décisive en dix rencontres disputées toutes compétitions confondues. Ces statistiques, certes encore modestes, témoignent d’une adaptation rapide et d’une efficacité devant le but qui ont rapidement séduit les observateurs. Son impact immédiat s’explique par une capacité à se projeter dans la surface, à exploiter les moindres espaces et à conclure avec sang-froid, des qualités particulièrement recherchées dans le football moderne. Pour le moment, l’entraîneur portugais peut se féliciter de son coup de fil décisif : en attirant Al-Hamdan, il a offert à son effectif un atout supplémentaire, capable de faire la différence dans les moments clés. Si la saison est encore longue et exigeante, l’attaquant semble prêt à assumer son rôle et à continuer sur sa lancée afin de confirmer ces premières promesses.