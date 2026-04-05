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Al-Assad Bono : un parcours qui lui permet de rivaliser avec les plus grands… et un bouleversement qui inquiète les Marocains et les dirigeants

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Y. Bounou
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Le gardien chevronné en est à son 35e match

Le 5 avril 2026 marquera la célébration d'un gardien devenu une icône, dont le nom est inscrit en lettres d'or dans les annales de la gloire : ce jour-là, Yassine Bounou fêtera ses 35 ans.

Ces 35 années ont marqué un parcours exceptionnel qui a débuté sur les terrains marocains, s'est poursuivi en Europe avec Séville, avant de s'achever dans le monde du football arabe avec Al-Hilal, et d'écrire avec le Maroc un chapitre inoubliable de l'histoire du football mondial.

  • Du Wydad à l'Europe

    Bono a débuté sa carrière au Wydad Casablanca, où il a très tôt goûté à la compétition pour les titres nationaux et continentaux, avant de s'envoler vers l'Europe via l'Atlético de Madrid, puis Saragosse et Gérone.

    En Liga, il s'est imposé parmi les meilleurs gardiens avec Gérone, avant de rejoindre Séville et d'écrire l'une des plus belles histoires arabes en Europe, remportant deux fois l'Europa League et réalisant des performances exceptionnelles qui lui ont valu le trophée Zamora du meilleur gardien de la Liga pour la saison 2021-2022.

    Avec Séville, Bono s'est imposé comme le gardien des grands matchs, brillant lors des rendez-vous européens et faisant tomber les géants du continent, ce qui lui a ouvert la voie vers des distinctions individuelles en tant que l'un des meilleurs gardiens du monde dans de nombreux sondages, et a consolidé son image de gardien calme, mentalement fort et habile dans le jeu aérien et sur les penalties.

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  • Forger la gloire avec les Lions de l'Atlas

    C'est lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar que le nom de Bono a véritablement explosé sur la scène internationale, lorsqu'il a joué un rôle central dans la qualification historique du Maroc pour les demi-finales, une première dans l'histoire des pays arabes et africains.

    Ses arrêts décisifs, notamment lors des tirs au but contre l'Espagne, ont fait de lui un héros national au Maroc et un symbole d'une génération qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire récente de la Coupe du monde, tout en conservant le plus grand nombre de clean sheets du tournoi.

    Cette Coupe du monde n'a pas seulement valu à Bono la gloire populaire, elle a également inscrit son nom dans le débat sur les meilleurs gardiens de cette époque, et a amené les supporters arabes à voir en lui le prolongement moderne des légendes du gardien de but de la région, mais avec une touche européenne et une modernité tactique.

  • Coupe d'Afrique des Nations 2025... Briller dans l'arène

    Bono a de nouveau porté haut les couleurs de son pays lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 organisée par le Maroc, où il a livré une performance quasi parfaite, menant les « Lions de l'Atlas » jusqu'en finale.

    Le gardien chevronné a couronné ses efforts en remportant le titre de meilleur gardien du tournoi, après s'être montré un véritable rempart sur le chemin de la finale. Il s'est particulièrement illustré en demi-finale face au Nigeria lors des tirs au but, ajoutant ainsi à son palmarès un prestigieux titre continental individuel.

    Puis est venue la bonne nouvelle : l'acceptation de l'appel du Maroc et l'attribution du titre continental à son pays par décision de la CAF, une décision contre laquelle le Sénégal a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport. Quelle que soit l'issue du litige, cela n'effacera pas les exploits de Bono dans la compétition, qui ont renforcé sa position de meilleur gardien arabe du moment.

  • La station Al-Hilal… Un nouveau chapitre glorieux

    Sa décision de rejoindre Al-Hilal à l'été 2023 était un choix mûrement réfléchi visant à associer ses succès européens à une présence forte dans le monde arabe, au sein d'un club qui mène un projet ambitieux axé sur la compétition dans toutes les compétitions nationales, continentales et mondiales.

    Avec Al-Hilal, Bono a continué à briller, se montrant décisif à de nombreuses occasions, notamment lors de la Coupe du monde des clubs 2025, où il a arrêté un penalty face au Real Madrid dans le temps additionnel, et a contribué à une victoire historique contre Manchester City en huitièmes de finale grâce à une série d'arrêts exceptionnels.

    Ces performances lui ont valu de nombreux éloges dans les médias internationaux et arabes, et ont conduit beaucoup de monde à affirmer qu’il est l’un des meilleurs gardiens du monde à l’heure actuelle, et pas seulement sur le continent africain ou dans le monde arabe.

  • Comparaison entre les grands... Bono, entre Al-Hadari et Al-Zaki

    Toute discussion sur les plus grands gardiens arabes mettra inévitablement en avant des noms tels qu’Essam El-Hadary et Bado El-Zaki, considérés comme des figures emblématiques de l’histoire du football arabe et africain.

    El Hadary, surnommé « le Grand Mur », a allié une longévité exceptionnelle à des records, notamment quatre titres de champion d'Afrique avec l'équipe d'Égypte, en plus d'être le gardien le plus âgé à avoir disputé un match de Coupe du monde, sans oublier son impressionnant palmarès avec Al-Ahly, tant sur le plan continental que national.

    Quant à Badou Zaki, il est considéré depuis des décennies comme le plus grand gardien de l’histoire du Maroc, après être devenu le premier gardien arabe et le deuxième gardien africain à remporter le titre de meilleur joueur d’Afrique (en 1986), sans oublier qu’il a mené le Maroc à l’épopée de la Coupe du monde au Mexique et laissé une empreinte considérable avec le Wydad et la sélection nationale.

    Ces dernières années, le nom de Bono a commencé à s’imposer avec force dans ce débat. Certains experts estiment qu’il est devenu le gardien le plus important de l’histoire du football marocain en raison de ses exploits en Europe, à la Coupe du monde et en Afrique, tandis que d’autres considèrent qu’il n’a pas encore dépassé l’héritage de Zaki, même s’il s’est au moins placé à ses côtés au premier rang.

    Il est à noter que le débat a atteint les gardiens de but eux-mêmes : Essam El-Hadary s'est récemment exprimé dans une lettre ouverte pour affirmer qu'il considère Bono comme le meilleur gardien arabe et africain à l'heure actuelle, aux côtés de Mohamed El-Shenawy, reconnaissant ainsi ouvertement la place du gardien marocain au sommet de la hiérarchie.

  • Une fluctuation inquiétante ou une phase normale ?

    Malgré ce brillant palmarès, Bono traverse ces dernières semaines une période de grande instabilité avec Al-Hilal, lui-même et sa défense faisant l'objet de critiques suite à des défaillances qui ont pesé sur la course au titre du championnat saoudien.

    Le dernier match nul contre Al-Taawoun, au cours duquel Al-Hilal a encaissé deux buts sur des centres et des têtes, a ouvert la voie à des critiques à l'encontre du gardien et de la défense, alors que l'on évoque les difficultés de l'équipe face aux ballons aériens et l'incapacité du système défensif à protéger correctement la surface de réparation.

    Certaines analyses ont attribué à Bono une part de responsabilité dans ces buts, tant en termes de placement que de sortie pour intercepter les ballons, tandis que d’autres ont souligné que le problème principal réside davantage dans un mauvais positionnement défensif et la répétition d’erreurs collectives que dans un recul individuel du gardien.

    À cela s'ajoute le fait que Bono a souffert, à certains moments de la saison, de blessures musculaires à l'épaule et à la cuisse, qui l'ont écarté de certains matchs, ce qui place toujours un grand gardien dans une phase de « reprise du rythme » pouvant s'accompagner d'une certaine instabilité naturelle.

  • L'équipe nationale marocaine sera-t-elle affectée avant son match contre le Brésil ?

    L'inquiétude des supporters ne se limite pas au Hilal, mais s'étend à la sélection marocaine qui se prépare à disputer la Coupe du monde 2026 dans un groupe difficile comprenant le Brésil, l'Écosse et Haïti, avec un début de feu face au « Seleção » lors de son premier match.

    Il est naturel que les Marocains se demandent : cette période d'instabilité avec son club risque-t-elle de se répercuter sur l'équipe nationale et d'affecter la confiance du gardien titulaire avant le plus grand tournoi ?

    La réponse penche sans doute davantage vers le rassurant que vers l’inquiétant, car Bono a prouvé au fil des ans qu’il savait faire la part des choses entre ce qui se passe avec son club et ce qu’il apporte à la sélection. Il a même souvent élevé son niveau de jeu avec les « Lions de l’Atlas » dans les moments les plus difficiles, comme lors de la dernière Coupe du monde et de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

    De plus, le fait que la sélection dispose d’un système défensif parmi les plus solides d’Afrique, avec une grande expérience chez la plupart des éléments de la ligne arrière, offre à Bono un environnement plus stable, comparé à ce qu’il vit parfois avec Al-Hilal lorsque les erreurs défensives se répètent face aux centres.

  • Tu t'inquiètes pour moi ?

    Du côté du Hilal, les supporters sont conscients qu’un gardien de l’envergure de Bono peut parfois traverser des périodes de flottement, comme cela arrive aux grands gardiens européens, et que le jugement définitif ne se porte pas sur quelques semaines, mais sur l’ensemble de ses performances au fil des saisons.

    Ses statistiques de la saison le classent toujours parmi les gardiens les plus influents du championnat, tant en termes de pourcentage d'arrêts que de clean sheets. De plus, ses performances exceptionnelles en Ligue des champions asiatique et en Coupe du monde des clubs restent gravées dans la mémoire des supporters, ce qui lui assure une confiance inébranlable, même si celle-ci est parfois teintée d'une certaine inquiétude passagère.

    Il est fort probable que Bono retrouve son éclat avec Al-Hilal dès que les lacunes défensives collectives auront été corrigées et qu’il aura retrouvé sa pleine forme physique, d’autant plus que sa personnalité calme et sa grande expérience font de lui le genre de gardien qui s’exprime davantage sur le terrain que dans les médias.

  • Un moment de tension

    Yassine Bounou est aujourd’hui un gardien arabe et marocain légendaire dans tous les sens du terme ; il a concilié la gloire européenne avec Séville, des exploits en Coupe du monde et en Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc, ainsi qu’une expérience arabe de premier plan avec Al-Hilal.

    Les fluctuations actuelles sont inquiétantes car elles surviennent juste avant la Coupe du monde et à un moment crucial de la saison d'Al-Hilal, mais elles semblent pour l'instant relever davantage d'un « passage à vide » dans la carrière d'un grand gardien que d'un début de déclin ou d'une baisse définitive de niveau.

    L'histoire de Bono, sa personnalité et ce qu'il a accompli jusqu'à présent sont autant de facteurs qui indiquent que « l'Ours » est capable de revenir plus féroce que jamais pour protéger l'antre des « Lions de l'Atlas » et des « Chefs » d'Al-Hilal, et de continuer à talonner les plus grands dans le palmarès des gardiens arabes.

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