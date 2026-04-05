Toute discussion sur les plus grands gardiens arabes mettra inévitablement en avant des noms tels qu’Essam El-Hadary et Bado El-Zaki, considérés comme des figures emblématiques de l’histoire du football arabe et africain.

El Hadary, surnommé « le Grand Mur », a allié une longévité exceptionnelle à des records, notamment quatre titres de champion d'Afrique avec l'équipe d'Égypte, en plus d'être le gardien le plus âgé à avoir disputé un match de Coupe du monde, sans oublier son impressionnant palmarès avec Al-Ahly, tant sur le plan continental que national.

Quant à Badou Zaki, il est considéré depuis des décennies comme le plus grand gardien de l’histoire du Maroc, après être devenu le premier gardien arabe et le deuxième gardien africain à remporter le titre de meilleur joueur d’Afrique (en 1986), sans oublier qu’il a mené le Maroc à l’épopée de la Coupe du monde au Mexique et laissé une empreinte considérable avec le Wydad et la sélection nationale.

Ces dernières années, le nom de Bono a commencé à s’imposer avec force dans ce débat. Certains experts estiment qu’il est devenu le gardien le plus important de l’histoire du football marocain en raison de ses exploits en Europe, à la Coupe du monde et en Afrique, tandis que d’autres considèrent qu’il n’a pas encore dépassé l’héritage de Zaki, même s’il s’est au moins placé à ses côtés au premier rang.

Il est à noter que le débat a atteint les gardiens de but eux-mêmes : Essam El-Hadary s'est récemment exprimé dans une lettre ouverte pour affirmer qu'il considère Bono comme le meilleur gardien arabe et africain à l'heure actuelle, aux côtés de Mohamed El-Shenawy, reconnaissant ainsi ouvertement la place du gardien marocain au sommet de la hiérarchie.