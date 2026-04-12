Al-Ahly accuse la Fédération égyptienne de football d’avoir violé la Constitution dans l’affaire Ceramica

Al-Ahly a adressé une lettre à la Fédération égyptienne de football pour affirmer son droit de choisir la personne qui assistera à l’écoute des conversations entre l’arbitre de la rencontre et l’équipe vidéo lors du match contre Ceramica Cleopatra.

Dans une correspondance antérieure, le secrétaire général de la Fédération, Mustafa Azzam, avait précisé que « l’écoute des conversations de l’arbitrage vidéo est réservée à deux membres du staff technique et administratif directement impliqués dans la rencontre, qui étaient les seuls autorisés à se trouver dans la zone technique pendant le match ».

Par conséquent, Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d’administration de l’Al-Ahly, ne pourra pas assister à l’audience.