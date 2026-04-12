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Al-Ahly accuse la Fédération égyptienne de football d’avoir violé la Constitution dans l’affaire Ceramica

Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Premier League
Égypte

Un discours enflammé a retenti depuis la citadelle rouge.

Al-Ahly a adressé une lettre à la Fédération égyptienne de football pour affirmer son droit de choisir la personne qui assistera à l’écoute des conversations entre l’arbitre de la rencontre et l’équipe vidéo lors du match contre Ceramica Cleopatra.

Dans une correspondance antérieure, le secrétaire général de la Fédération, Mustafa Azzam, avait précisé que « l’écoute des conversations de l’arbitrage vidéo est réservée à deux membres du staff technique et administratif directement impliqués dans la rencontre, qui étaient les seuls autorisés à se trouver dans la zone technique pendant le match ».

Par conséquent, Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d’administration de l’Al-Ahly, ne pourra pas assister à l’audience.

  • Interdiction illégale

    Dans un communiqué officiel, Al-Ahly a répondu à la Fédération égyptienne de football : « En référence à votre courrier reçu à 21 h 15 ce samedi 11 avril 2026, par lequel votre vénérable fédération a décidé d’autoriser « deux » membres du staff technique et administratif d’assister à l’écoute des discussions qui ont eu lieu entre l’arbitre de terrain Mahmoud Wafa et l’arbitre vidéo Mahmoud Ashour lors du match Al-Ahly–Ceramica disputé mardi dernier, Nous rappelons qu’aucun règlement ni aucune disposition légale ne confère à votre Fédération le droit de désigner les représentants du Club à cette séance, ni de restreindre la présence à certaines catégories de membres.

    Le choix du représentant du club relève d’une prérogative interne au conseil d’administration, qui en assume l’entière responsabilité tant qu’il ne viole aucune règle. La Constitution égyptienne et les lois nationales garantissent cette liberté de décision, quel que soit l’événement ou la réunion. En tant que personne morale, le club jouit d’une liberté absolue pour désigner ses représentants dans les différents contextes, et toute restriction de ce droit inhérent menace la personnalité juridique du club, viole les droits que lui confère la Constitution égyptienne et enfreint les principes fondamentaux de la justice ».

    • Publicité

  • Conditions arbitraires

    Il a poursuivi : « Votre lettre, reçue le 9 avril 2026, indiquait que la Commission des arbitres avait accepté de nous laisser écouter les conversations entre l’arbitre de terrain et l’arbitre vidéo, au nom de la transparence, sans toutefois préciser l’identité des personnes autorisées à entendre ces échanges… Vous avez fixé le rendez-vous avec les représentants d’Al-Ahly au dimanche à midi. Si votre fédération, que nous respectons, prétend promouvoir l’intégrité et la transparence, quel tort y a-t-il à ce qu’Al-Ahly choisisse ses propres délégués ? »

    Nous vous avons pourtant notifié ce matin, samedi 11 avril 2026, qu’une délégation menée par M. Abdel Hafiz, membre du conseil d’administration, se présenterait à l’heure fixée, à midi demain dimanche, pour écouter ces échanges. Cette démarche relève d’un droit inhérent au club. Dans ces conditions, quelle urgence a poussé votre instance à nous contacter à une heure proche de minuit, en dehors des horaires de travail officiels, pour nous notifier une décision qui ne repose sur aucun fondement réglementaire ou légal ? »

  • L'ironie de l'Ahly

    Il a ajouté : « Votre courrier, que nous avons reçu il y a deux heures, précise que l’écoute est strictement réservée aux membres du staff technique et administratif du match, ce qui surprend et semble peu logique. En effet, l’écoute des conversations a lieu au siège de la Fédération égyptienne de football, censé être le lieu de rencontre de tous les clubs… tel que vous l’avez défini, et non sur le terrain ou dans la zone technique comme indiqué dans votre lettre. Le siège de la Fédération dispose-t-il d’une zone technique dédiée aux membres du staff ? »

    Vous écrivez aussi que l’écoute des échanges entre l’arbitre de terrain et l’arbitre vidéo est une première, gage d’impartialité… Nous saluons cette démarche, mais votre fédération, présidée par un membre des instances africaine et internationale, sait que cette pratique existe depuis longtemps dans tous les championnats, arabes comme européens, et qu’il s’agit d’un droit fondamental pour tous les clubs. »

    Lire aussi : « Intimidation et corruption arbitrale »… L’Al-Ahly monte au créneau contre l’arbitre du match face à Ceramica

  • L’État de droit

    Il a ajouté : « Nous vous rappelons que l’audience en question relève non pas d’une procédure technique ou administrative, mais bien d’une procédure juridique et judiciaire. Elle est directement liée au match concerné et aux événements qui s’y sont déroulés, Que ce soit pour les sanctions infligées à Al-Ahly par la direction des compétitions de la Ligue des clubs professionnels, contre lesquelles le club a déposé un recours auprès du conseil d’administration de la Ligue et de la commission de discipline de la Fédération égyptienne de football, ou pour les plaintes déposées par le club auprès de la commission des arbitres et de la commission de discipline contre l’arbitre du match en question.

    En conséquence, tout en respectant la primauté du droit, Al-Ahly revendique son droit inaliénable de désigner la ou les personnes qu’il juge aptes à assister à cette audience, étant entendu que la ou les personnes mandatées par le club devront être en possession des documents officiels attestant de ce mandat. Nous espérons que vous respecterez la primauté du droit et les droits de l’Al-Ahly, en tant que personne morale, dans la désignation de ses représentants légaux. »

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