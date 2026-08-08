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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Al-Ahli sur le banc des accusés : la moitié des matchs de la Saudi Pro League privés de football

FEATURES
Saudi Pro League
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arabie saoudite

Des chiffres catastrophiques en Saudi Pro League

Le championnat saoudien Roshn a connu une situation exceptionnelle la saison dernière, avec près de la moitié de ses matchs disputés sans ballon, Al-Ahli étant le principal accusé de cette situation catastrophique.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a préparé un rapport chiffré à partir du réseau de statistiques « Opta », dans lequel il a dévoilé certains chiffres relatifs au temps de jeu effectif des matchs de la saison dernière du championnat Roshn.

Le temps effectif désigne le temps durant lequel le ballon a été joué, en dehors des interruptions, qu'elles soient dues à des fautes, des blessures, des remplacements, des balles arrêtées, des recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, ou des retards dans la reprise du jeu.

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  • La moitié des matchs du championnat saoudien sans ballon

    Le rapport a révélé que la durée effective moyenne des matches du championnat saoudien la saison dernière était de 51 minutes et 24 secondes par match, sur les 306 rencontres disputées dans la compétition.

    Cela intervient bien que la durée moyenne de chaque match du championnat saoudien atteigne 100 minutes et 6 secondes, dont 51 % seulement environ sont réellement jouées, tandis que 48 minutes et 42 secondes sont consacrées aux interruptions.

    Cela ressort des chiffres relatifs à l'ensemble des matches, dont la durée totale la saison dernière a atteint 30 630 minutes et 11 secondes, dont 15 727 minutes et 35 secondes ont été jouées, soit la moitié environ.

    Cela signifie que le ballon est resté hors du jeu pendant 14 902 minutes et 36 secondes, ce qui équivaut à la durée de 165 matches dans leur temps réglementaire, plus 52 minutes supplémentaires.

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  • La Saudi Pro League vers le pire

    Le plus étrange est que le temps de jeu effectif la saison dernière en Saudi Pro League a été bien inférieur à celui de la saison précédente 2024-2025, où il avait atteint 54 minutes et 47 secondes, ce qui traduit un recul de 3 minutes et 20 secondes complètes.

    Ce recul semble particulièrement étrange, d'autant plus que la Fédération internationale de football (FIFA) impose en permanence de nouvelles règles afin de compenser les minutes de jeu perdues au cours des matchs.

  • La Saudi Pro League : loin des grands d'Europe

    La faiblesse de ce chiffre apparaît clairement en comparaison avec les grands championnats européens, où le pourcentage de temps de jeu effectif n'est pas descendu en dessous de 53 %, soit un écart d'environ 2 % avec le championnat saoudien.

    La Ligue 1 française arrive en tête avec 55,9 %, suivie de la Bundesliga allemande avec 55,5 %, puis de la Liga espagnole et de la Serie A italienne avec 54,1 %, et enfin de la Premier League anglaise avec 53,1 %.

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  • Al-Ahli, la pire équipe du Championnat saoudien

    Le plus étonnant est qu'Al-Ahli a été l'équipe dont les matchs ont enregistré le temps de jeu effectif le plus faible la saison dernière en championnat saoudien, bien qu'il ait été en lice pour le titre jusqu'aux dernières journées.

    Le temps de jeu effectif moyen des matchs d'Al-Ahli s'est élevé à 47 minutes et 15 secondes par rencontre, soit un écart de plus de 4 minutes par rapport au temps effectif moyen des matchs de la Roshn League.

    Et ce, alors que la durée totale moyenne des matchs d'Al-Ahli a atteint 102 minutes et 13 secondes, soit la plus élevée la saison dernière en championnat saoudien.

    De manière générale, Al-Ahli a figuré dans 3 des 5 pires matchs de la saison dernière de la Roshn League en termes de temps de jeu effectif : contre Al-Shabab (40 minutes et 16 secondes), Al-Khaleej (40 minutes et 34 secondes) et Al-Nassr (39 minutes et 28 secondes).

  • Le pire Clasico de la saison

    À propos de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Nassr, qui s'est terminée par une victoire d'Al-Nassr sur le score de deux buts à zéro, ce Clasico a été le pire de la saison dernière en Roshn Saudi League, en termes de temps de jeu effectif.

    Bien que la durée de la rencontre ait atteint 109 minutes complètes, seules 39 minutes et 28 secondes ont été effectivement jouées, ce qui signifie que plus d'une heure entière s'est déroulée loin du football.

  • Le meilleur Clasico de la saison

    À l'inverse, l'autre clasico, entre Al-Hilal et Al-Ittihad, a été le meilleur de la saison dernière en championnat saoudien en matière de temps de jeu effectif.

    Ce match, qui s'est soldé par un match nul sur le score de 1-1, a affiché un temps de jeu effectif de 61 minutes et 54 secondes, le plus élevé de toute la saison dernière, avec un écart de plus de 10 minutes par rapport à la moyenne de la compétition.