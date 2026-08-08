Le championnat saoudien Roshn a connu une situation exceptionnelle la saison dernière, avec près de la moitié de ses matchs disputés sans ballon, Al-Ahli étant le principal accusé de cette situation catastrophique.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a préparé un rapport chiffré à partir du réseau de statistiques « Opta », dans lequel il a dévoilé certains chiffres relatifs au temps de jeu effectif des matchs de la saison dernière du championnat Roshn.

Le temps effectif désigne le temps durant lequel le ballon a été joué, en dehors des interruptions, qu'elles soient dues à des fautes, des blessures, des remplacements, des balles arrêtées, des recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, ou des retards dans la reprise du jeu.