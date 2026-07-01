La Saudi Pro League s’apprête à vivre un nouveau feuilleton estival : Al-Ahli aurait manifesté son intérêt pour Mohamed Salah. Alors que le mercato bat son plein, le club saoudien se renseigne sur la faisabilité d’un transfert de l’icône égyptienne.

Si le nom de Salah a régulièrement été associé à un transfert au Moyen-Orient ces dernières saisons, cette approche revêt une importance particulière, Al-Ahli cherchant à reconstruire son secteur offensif. Selon Sky Suisse, le club aurait demandé des informations détaillées concernant les conditions financières et sportives nécessaires à la signature de l’international égyptien.







