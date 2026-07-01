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Al-Ahli lance une offensive pour recruter Mohamed Salah, l’icône de Liverpool étant pressentie pour succéder à Riyad Mahrez, le talisman du club sur le départ
Al-Ahli désigne Salah comme « l'élu »
La Saudi Pro League s’apprête à vivre un nouveau feuilleton estival : Al-Ahli aurait manifesté son intérêt pour Mohamed Salah. Alors que le mercato bat son plein, le club saoudien se renseigne sur la faisabilité d’un transfert de l’icône égyptienne.
Si le nom de Salah a régulièrement été associé à un transfert au Moyen-Orient ces dernières saisons, cette approche revêt une importance particulière, Al-Ahli cherchant à reconstruire son secteur offensif. Selon Sky Suisse, le club aurait demandé des informations détaillées concernant les conditions financières et sportives nécessaires à la signature de l’international égyptien.
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Le poste laissé vacant par Riyad Mahrez
Le dossier Salah s’inscrit directement dans la foulée du départ de Mahrez. L’international algérien n’est plus un joueur d’Al-Ahli, les deux parties ayant trouvé un accord à l’amiable pour résilier son contrat avant son terme. Un tel vide dans l’effectif exige la venue d’un remplaçant d’au moins même calibre, voire supérieur, sur la scène internationale.
Selon les premières estimations, Al-Ahli aurait versé environ 14,5 millions d’euros pour libérer l’international algérien de ses engagements. Dès lors, le club saoudien a rapidement coché le nom de Salah comme successeur idéal pour animer son attaque la saison prochaine.
Objectifs stratégiques sur le marché saoudien
Si Al-Ahli suit aussi Karim Adeyemi, du Borussia Dortmund, pour renforcer ses options offensives, Salah occupe une place à part aux yeux des dirigeants du club. L'attaquant de 34 ans n'est pas seulement considéré comme un joueur, mais comme un véritable phénomène culturel et commercial pour le championnat.
Malgré l’intérêt porté à des profils plus jeunes comme celui d’Adeyemi, Salah demeure la priorité absolue. Les dirigeants de Djeddah estiment que l’icône de Liverpool reste l’un des attaquants les plus productifs et les plus réguliers du football européen.
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Les premières étapes d'un transfert majeur
Pour l’instant, les négociations en sont encore à leurs débuts. Si Al-Ahli a pris connaissance des premières exigences du joueur, aucun accord officiel n’a été conclu entre les clubs ou avec ses représentants.
Au milieu des rumeurs de transfert, Salah se concentre sur ses obligations avec l’équipe nationale. Il a récemment repris l’entraînement mercredi, participant à une partie de la séance collective après une légère blessure. Son retour sur les terrains est un coup de pouce pour l’Égypte, qui affrontera l’Australie vendredi en seizièmes de finale.