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Al-Ahli a résilié le contrat de Riyad Mahrez après l’annonce de sa retraite internationale avec l’Algérie, alors que les rumeurs de transfert s’intensifient
Al-Ahli confirme le départ de Mahrez
Le club saoudien d’Al-Ahli a officialisé le départ immédiat de Riyad Mahrez, mettant un terme à trois années passées à Jeddah. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le club a pris congé du joueur de 35 ans, arrivé en provenance de Manchester City durant l’été 2023.
Dans un message émouvant publié sur X, le club a déclaré : « Trois années inoubliables. D’innombrables moments magiques. Un héritage qui restera à jamais gravé dans le cœur de tous les supporters d’Al-Ahli. »
Malgré ces adieux chaleureux, le départ du joueur a provoqué des tensions chez certains supporters, qui espéraient le voir rester au club pour la dernière année de son contrat.
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La retraite internationale ouvre la voie
L'annonce de son départ du club intervient peu après l'émouvant communiqué de Mahrez au sujet de son avenir avec l'équipe nationale algérienne. Après la défaite 2-0 contre la Suisse en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, l’attaquant chevronné a confirmé que son aventure avec les « Renards du désert » touchait à sa fin. Une conclusion émouvante pour douze ans de carrière internationale au cours de laquelle il a totalisé 119 sélections et guidé son pays vers la victoire à la Coupe d’Afrique des nations 2019.
Confirmant sa décision devant les médias, Mahrez a admis : « C'est ma dernière apparition avec l'équipe nationale. C'était mon dernier match. »
Le timing de son départ d’Al-Ahli évoque un nouveau chapitre pour l’attaquant, désormais libre de tout contrat, alors que les rumeurs de transfert se multiplient en Europe et au-delà.
Un passage à Djeddah couronné de succès
Mahrez a été un maillon essentiel des succès du club saoudien, enrichissant son palmarès de deux titres de l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC et d’une Supercoupe d’Arabie saoudite. Il quitte l’équipe après s’être imposé comme l’un des joueurs les plus prolifiques de l’histoire du championnat, totalisant 37 buts et 50 passes décisives en 122 apparitions toutes compétitions confondues.
La star algérienne est le dernier grand nom à quitter le club cet été, alors que la direction procède à un profond remaniement de l’effectif. Il emboîte ainsi le pas à l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan et du FC Barcelone, Franck Kessié, et des rumeurs laissent entendre que le défenseur brésilien Roger Ibáñez pourrait être la prochaine star sacrifiée dans le cadre de ce vaste projet de reconstruction mené par la direction actuelle.
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Quelle sera la prochaine étape pour l’ancienne star de Manchester City ?
Alors qu’Al-Ahli s’apprête à investir sur le marché des transferts pour recruter un remplaçant de renom, l’avenir de Mahrez continue d’alimenter les spéculations. Selon plusieurs sources, l’ailier serait courtisé par la Super Lig turque, avec Fenerbahce comme destination probable. Une retour en France, où il a débuté sa carrière au Havre avant son éclatant parcours à Leicester City, n’est pas non plus à exclure.
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