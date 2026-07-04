Al-Ahli a résilié le contrat de Riyad Mahrez après l’annonce de sa retraite internationale avec l’Algérie, alors que les rumeurs de transfert s’intensifient

Le club saoudien d’Al-Ahli a officialisé le départ immédiat de Riyad Mahrez, mettant un terme à trois années passées à Jeddah. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le club a pris congé du joueur de 35 ans, arrivé en provenance de Manchester City durant l’été 2023.

Dans un message émouvant publié sur X, le club a déclaré : « Trois années inoubliables. D’innombrables moments magiques. Un héritage qui restera à jamais gravé dans le cœur de tous les supporters d’Al-Ahli. »

Malgré ces adieux chaleureux, le départ du joueur a provoqué des tensions chez certains supporters, qui espéraient le voir rester au club pour la dernière année de son contrat.







