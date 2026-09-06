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Ainsley Maitland-Niles inscrit une superbe égalisation en fin de match pour ses débuts et prive Manchester United de la victoire contre Everton
Le but tardif plonge les hommes de Carrick dans le cauchemar
Les inquiétudes défensives de Manchester United continuent de s’accumuler après que l’équipe de Michael Carrick a laissé filer un avantage en fin de match pour faire match nul 2-2 contre Everton dimanche. Dans une rencontre marquée par des finitions spectaculaires, Manchester United semblait tenir les trois points jusqu’à ce que Maitland-Niles sorte un moment de magie dans les toutes dernières secondes.
Les visiteurs avaient semblé être l’équipe la plus aboutie pendant de longues périodes de la première mi-temps, même s’ils ont eu du mal à transformer leur possession en occasions franches. Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont été les principaux artisans de l’attaque de Manchester United, le second passant tout près d’ouvrir le score avant même la huitième minute lorsque sa tentative a heurté la barre transversale après une remise de Mbeumo, ce qui porte à 24 le nombre de fois où Manchester United a trouvé les montants depuis le début de la saison dernière, plus que toute autre équipe de Premier League.
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Mbeumo apporte l’étincelle
United n’a pas tardé à imposer sa loi après la pause, en ouvrant le score dès la 46e minute. Mbeumo a montré tout son sang-froid, repiquant depuis son côté avant d’armer une frappe rasante et précise qui a trompé Jordan Pickford pour finir dans le petit filet. Ce but a semblé rassurer Manchester United, qui a brièvement donné l’impression de pouvoir s’envoler dans cette rencontre.
Everton a refusé de céder et est progressivement revenu dans le match, aidé par sa supériorité numérique lorsque Fernandes a dû temporairement quitter la pelouse pour soigner une cheville ensanglantée. La pression a finalement payé à la 83e minute, lorsque Tyrique George a trouvé le chemin des filets d’une frappe audacieuse.
Sesko pense avoir inscrit le but de la victoire
En réaction à l’égalisation, Carrick a fait entrer Sesko et Patrick Dorgu pour apporter un nouvel élan dans le dernier tiers. Ce choix a d’abord porté ses fruits à la 88e minute, lorsque Shaw, désireux de se racheter après son rôle dans le but de George, s’est projeté vers l’avant pour soutenir l’attaque. Trouvé par Fernandes dans le couloir, le latéral gauche a déposé un centre au cœur de la surface, avec un ballon haut au-dessus de l’axe de la zone pour que Sesko surgisse et ouvre son compteur cette saison.
Dans les toutes dernières secondes du match, Maitland-Niles s’est présenté aux supporters d’Everton avec panache. Profitant de l’échec de Sesko à réduire l’espace à l’entrée de la surface, l’ancien milieu d’Arsenal, arrivé de Lyon le jour de la clôture du mercato, s’est mis en position avant de décocher une frappe surpuissante dans la lucarne.
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Semaine cruciale à venir pour l’équipe de Carrick
Ce match nul laisse United frustré avant une semaine charnière dans sa campagne. Carrick doit désormais remobiliser ses troupes avant le début de la phase de groupes de l'UEFA Champions League à Old Trafford ce jeudi, suivi d'un derby à très fort enjeu dimanche prochain.
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