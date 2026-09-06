Les inquiétudes défensives de Manchester United continuent de s’accumuler après que l’équipe de Michael Carrick a laissé filer un avantage en fin de match pour faire match nul 2-2 contre Everton dimanche. Dans une rencontre marquée par des finitions spectaculaires, Manchester United semblait tenir les trois points jusqu’à ce que Maitland-Niles sorte un moment de magie dans les toutes dernières secondes.

Les visiteurs avaient semblé être l’équipe la plus aboutie pendant de longues périodes de la première mi-temps, même s’ils ont eu du mal à transformer leur possession en occasions franches. Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont été les principaux artisans de l’attaque de Manchester United, le second passant tout près d’ouvrir le score avant même la huitième minute lorsque sa tentative a heurté la barre transversale après une remise de Mbeumo, ce qui porte à 24 le nombre de fois où Manchester United a trouvé les montants depuis le début de la saison dernière, plus que toute autre équipe de Premier League.