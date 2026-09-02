Le club a annoncé l'arrivée du latéral polyvalent dans un communiqué officiel sur X : « Nous avons finalisé la signature d'Ainsley Maitland-Niles en transfert définitif en provenance de l'Olympique Lyonnais pour un montant non divulgué. Bienvenue à Everton, Ainsley ! »

Maitland-Niles devient la septième recrue estivale d'Everton, après l'arrivée définitive de Merlin Rohl, ainsi que les signatures de Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson, et le retour en prêt de Jack Grealish.