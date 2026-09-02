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Ainsley Maitland-Niles boucle son retour en Premier League alors qu’Everton confirme son transfert définitif en provenance de Lyon
Everton boucle la signature du défenseur
Everton a bouclé la signature de Maitland-Niles en provenance de Lyon, avec un contrat de trois ans. Le club de la Mersey était entré sur le marché pour recruter un arrière droit après que son capitaine de longue date, Seamus Coleman, a mis un terme à ses 17 années passées au club. The Athletic rapporte qu’Everton a d’abord envisagé une approche pour Kenny Tete, de Fulham, avant de s’attacher les services de l’ancien produit du centre de formation d’Arsenal, âgé de 29 ans.
- AFP
Everton annonce le recrutement d’un joueur polyvalent
Le club a annoncé l'arrivée du latéral polyvalent dans un communiqué officiel sur X : « Nous avons finalisé la signature d'Ainsley Maitland-Niles en transfert définitif en provenance de l'Olympique Lyonnais pour un montant non divulgué. Bienvenue à Everton, Ainsley ! »
Maitland-Niles devient la septième recrue estivale d'Everton, après l'arrivée définitive de Merlin Rohl, ainsi que les signatures de Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson, et le retour en prêt de Jack Grealish.
Un bilan impressionnant à travers l’Europe
Formé à l'académie d'Arsenal, avec qui il a remporté la FA Cup, ainsi que l'UEFA Europa Conference League avec la Roma, le Londonien a réussi un passage de trois ans en France après son arrivée en août 2023. Il a disputé 119 matches toutes compétitions confondues avec Lyon, signant 22 contributions offensives et débutant 28 rencontres de championnat la saison dernière. Sa vaste expérience de la Ligue 1 et de la Ligue Europa, associée à sa polyvalence aux postes de latéral et au milieu de terrain, renforce considérablement les options défensives de David Moyes.
Le débutant face au test de Manchester United
Sauf contretemps administratif lié à son enregistrement, Maitland-Niles pourrait faire ses débuts officiels avec Everton dimanche, lorsque Everton recevra Manchester United en Premier League au Hill Dickinson Stadium. Un choc face à Manchester United représente un test immédiat de la forme du défenseur devant ses nouveaux supporters. Cette rencontre offre une excellente occasion de marquer rapidement des points dans la course à une place de titulaire avant la prochaine trêve internationale.
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