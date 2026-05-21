Ailier ou numéro 10 ? Pourquoi Brenden Aaronson, la star de l’équipe nationale américaine, demeure un « élément clé » pour Leeds, après avoir convaincu les supporters d’Elland Road qui le sifflaient

Aaronson figurait parmi les joueurs ayant quitté Leeds United après la relégation du club en Championship, à l’issue de sa première saison en 2023. Un prêt à l’Union Berlin avait alors été arrangé.

Mais l’expérience ne se passe pas comme prévu et le natif du New Jersey revient dans le West Yorkshire pour aider le club à viser la promotion en Championship. Il contribue au titre de deuxième division en inscrivant neuf buts, record personnel, tandis que l’équipe de Daniel Farke atteint le total symbolique de 100 points.

Malgré des sifflets de certains supporters durant cette saison record, puis à l’entame du nouvel exercice en élite, Aaronson a continué de travailler sans relâche pour gagner ses détracteurs.