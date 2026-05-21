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Ailier ou numéro 10 ? Pourquoi Brenden Aaronson, la star de l’équipe nationale américaine, demeure un « élément clé » pour Leeds, après avoir convaincu les supporters d’Elland Road qui le sifflaient
Aaronson est revenu à Leeds pour conquérir le titre de champion.
Aaronson figurait parmi les joueurs ayant quitté Leeds United après la relégation du club en Championship, à l’issue de sa première saison en 2023. Un prêt à l’Union Berlin avait alors été arrangé.
Mais l’expérience ne se passe pas comme prévu et le natif du New Jersey revient dans le West Yorkshire pour aider le club à viser la promotion en Championship. Il contribue au titre de deuxième division en inscrivant neuf buts, record personnel, tandis que l’équipe de Daniel Farke atteint le total symbolique de 100 points.
Malgré des sifflets de certains supporters durant cette saison record, puis à l’entame du nouvel exercice en élite, Aaronson a continué de travailler sans relâche pour gagner ses détracteurs.
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La star de l’équipe nationale américaine a brillé par son travail acharné et ses buts marqués durant la saison 2025-2026.
Titulaire indiscutable à Leeds, il a disputé 41 matchs cette saison et connu un pic de forme en début d’année, marquant trois buts contre Manchester United et Newcastle.
Son avenir reste toutefois incertain : l’attaquant de 25 ans est encore sous contrat pour douze mois et n’a pas encore trouvé de rôle précis au sein d’un système souvent remanié.
Aaronson est-il une solution à long terme pour Leeds dans le dernier tiers du terrain ?
Interrogé sur le niveau d’Aaronson et sa capacité à s’imposer durablement au milieu ou sur les ailes, l’ancien défenseur de Leeds, Gray – qui voit les Whites occuper une place de choix dans les cotes de la dernière journée alors que les hommes de Farke se préparent pour un choc potentiellement décisif contre West Ham – a déclaré à GOAL : « Je pense que c'est l'une des choses qui a changé au cours de la dernière décennie dans le football : les joueurs deviennent plus polyvalents, il n'y a plus de poste fixe pour un joueur en particulier, et je pense qu'ils sont vraiment importants pour les vestiaires et les effectifs également.
Brenden Aaronson peut jouer à plusieurs postes et il semble à l’aise partout où on le fait jouer.
« Un autre joueur qui a suscité une certaine controverse à son retour au club. Les supporters de Leeds l’ont-ils bien accueilli lorsqu’il a franchi la porte pour la première fois ? Non, pas du tout. Je pense qu’il a dû retrouver sa forme sur le terrain et qu’il a dû se refaire une place dans le cœur des supporters de Leeds, mais là encore, il est un élément clé de la progression de Leeds. »
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Les négociations contractuelles pourraient se tenir lors d’une prochaine fenêtre de transfert.
Dimanche, Leeds se rendra au London Stadium pour affronter des hôtes qui se battront désespérément pour leur maintien en Premier League. Les Whites ont déjà assuré leur survie avec une marge confortable et pourraient conclure l’exercice juste sous la ligne de flottaison du classement.
D’autres ajustements sont attendus dans l’effectif durant l’été, alors que le mercato s’annonce avec son lot d’arrivées et de départs à Elland Road. Aaronson, qui a récemment porté les couleurs de son pays lors d’une Coupe du monde à domicile, espère jouer un rôle clé dans les projets du club pour la saison 2026-2027 et au-delà, après s’être dit ouvert à des discussions sur une prolongation de contrat et un maintien en Angleterre.