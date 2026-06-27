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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ailes brisées… Le destin de l’Espagne est entre les pieds de Yamal

FEATURES
Coupe du monde
L. Yamal
Espagne
N. Williams
Y. Pino
Espagne

Malgré sa victoire 1-0 face à l’Uruguay, qui lui a offert la première place du groupe H, la sélection espagnole est plongée dans la tristesse et l’inquiétude.

Dans une compétition aussi courte que la Coupe du monde, où la gestion des efforts est clé, la sélection ibérique a subi un coup dur avec les blessures de Jérémie Pino et Nico Williams.

Selon le journal Sport, qui cite l’entraîneur Luis de la Fuente, les deux joueurs pourraient même avoir déjà terminé leur Coupe du monde.

« C’est regrettable que Jérémie se soit blessé, nous verrons quelle est la gravité de sa blessure », a déclaré De la Fuente après le match.

Le communiqué médical officiel apporte toutefois un peu d’optimisme, en précisant que Jérémie ne souffre pas d’une fracture de la clavicule, mais d’une entorse de l’articulation acromio-claviculaire. 

Comme à son habitude dans ce genre de situation, la Fédération espagnole de football n’a pas fixé de date pour le retour du joueur, laissant cette décision dépendre de l’évolution de son état.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le spectre des blessures met l'Espagne dans une situation délicate

    La malchance n’a pas s’arrêtée là : lors de la même conférence de presse, De la Fuente a confirmé que Nico Williams avait terminé la rencontre face à l’Uruguay malgré des douleurs musculaires, suscitant de nouveaux doutes sur son état de forme.

    Le joueur de l’Athletic Bilbao avait rejoint le stage de la sélection espagnole alors qu’il était encore loin de sa meilleure forme physique, après une saison marquée par des blessures à répétition et un problème gênant au niveau de l’aine. Malgré cela, le sélectionneur avait misé sur son rétablissement progressif au cours du tournoi.

    Pour l’instant, l’ailier n’a joué que quelques minutes lors des trois rencontres de groupe, et sa présence en phase à élimination directe semble désormais très incertaine.

    Dans un communiqué, la Fédération espagnole a confirmé : « Nico Williams souffre d’une lésion musculaire à l’adducteur droit, consécutive à un tacle violent subi lors de la rencontre face à l’Uruguay. »

    Le communiqué précise que les blessures de Jérémy Pino et de Nico Williams sont classées comme des lésions de gravité modérée.

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    Les espoirs du Matador reposent sur les épaules de Yamal

    Après la victoire contre l’Uruguay grâce à un but d’Alex Baïna, De la Fuente a déclaré : « Si nous devons jouer sans ailiers, nous jouerons sans ailiers. »

    L’entraîneur espagnol semble s’être résigné à cette réalité après les blessures de Jérémie Pino et Nico Williams, qui s’ajoutent à l’indisponibilité de Víctor Muñoz, toujours en convalescence et absent du tournoi jusqu’ici. La participation du nouveau joueur de Liverpool reste par ailleurs incertaine pour les 16es de finale.

    Dans ce contexte, Lamine Yamal se retrouve désormais comme le seul ailier valide du groupe. 

    Entré dans la compétition sur le banc, il a ensuite été titularisé lors des deux dernières rencontres et semble désormais trouver progressivement son rythme.

    Le message est désormais clair au sein du camp espagnol : « Il suffit simplement que Lamine Yamal ne se blesse pas et n’attrape même pas un rhume. »

    La Fédération espagnole ne peut pas remplacer Jérémie Pino ou Nico Williams, car les règlements de la FIFA n’autorisent les changements sur la liste définitive que jusqu’à 24 heures avant le premier match de la sélection en Coupe du monde.

    La sélection espagnole aborde ainsi les huitièmes de finale dans une situation délicate, avec des options offensives très limitées.

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