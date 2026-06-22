« Cesse de vendre du rêve et démissionne de La Tri ! Garde un peu de dignité : tu as causé un préjudice majeur à notre football avec une génération qui aurait dû être la meilleure de l’histoire », a tempêté l’ancien international équatorien Jefferson Montero sur X à l’encontre de Beccacece.
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« Aie un peu de dignité et démissionne ! » L'entraîneur de l'adversaire de la DFB à la Coupe du monde pris pour cible par un ancien international
Les Sud-Américains n’avaient pas réussi à se rattraper après leur défaite 0-1 face à la Côte d’Ivoire lors du match d’ouverture, ni à battre Curaçao, petit poucet du football. Enner Valencia et ses coéquipiers se sont heurtés à plusieurs reprises au gardien Eloy Room, qui a même établi un nouveau record de la Coupe du monde avec 15 arrêts en 90 minutes.
Les Équatoriens, pourtant présentés comme des « favoris secrets » grâce à leurs stars Willian Pacho (PSG), Piero Hincapie (Arsenal) et Moises Caicedo (Chelsea), risquent désormais une élimination précoce de la Coupe du monde. Les Équatoriens n’avaient concédé que quatre buts durant les éliminatoires, terminant deuxième derrière l’Argentine pour se hisser au tournoi final aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Sur le terrain, les coéquipiers d’Enner Valencia ont tenu la dragée haute à la Côte d’Ivoire en match d’ouverture, avant d’encasser un but cruel dans le temps additionnel. Après le nul 0-0 concédé face à Curaçao, ils n’ont plus le choix : il faudra battre l’Allemagne lors de la dernière journée pour entretenir l’espoir d’une qualification en huitièmes de finale.
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Allemagne - Équateur : les deux nations se sont déjà rencontrées à deux reprises.
« L’Allemagne est une puissance mondiale du football », a déclaré Beccacece avant la rencontre de jeudi. « Mais la vie m’a toujours montré qu’il faut y croire tant qu’il reste une chance. Ce n’est pas encore fini. Nous avons plus de 90 minutes pour être finalement récompensés. »
Nommé en août 2024 à la tête de la sélection équatorienne, Beccacece a précédemment entraîné Elche en Espagne et pris part à une Coupe du monde comme adjoint de Jorge Sampaoli avec l’Argentine. Après le départ de Sampaoli suite à l’élimination en huitièmes de finale du Mondial 2018 contre la France, Beccacece a également quitté son poste. Pour son premier match à la tête de « l’Tri », il a perdu 1-0 face au Brésil en qualifications pour la Coupe du monde, mais il a ensuite enchaîné 19 matchs sans défaite et qualifié son équipe avec autorité pour le Mondial, notamment grâce à une victoire retentissante contre l’Argentine.
Les deux nations ne se sont plus affrontées depuis mai 2013, en match amical. À l’époque, une sélection allemande bis l’avait emporté 4-2 à Boca Raton grâce à un doublé de Lars Bender et à un autre de Lukas Podolski, tous deux marqués avant la 24^e minute.
Les deux sélections se sont aussi croisées en Coupe du monde : il y a près de 20 ans, lors du Mondial 2006 en Allemagne, la Nationalmannschaft avait dominé « El Tri » 3-0 à Berlin pour clore la phase de groupes.