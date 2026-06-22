« Aie un peu de dignité et démissionne ! » L'entraîneur de l'adversaire de la DFB à la Coupe du monde pris pour cible par un ancien international

Les Sud-Américains n’avaient pas réussi à se rattraper après leur défaite 0-1 face à la Côte d’Ivoire lors du match d’ouverture, ni à battre Curaçao, petit poucet du football. Enner Valencia et ses coéquipiers se sont heurtés à plusieurs reprises au gardien Eloy Room, qui a même établi un nouveau record de la Coupe du monde avec 15 arrêts en 90 minutes.

Les Équatoriens, pourtant présentés comme des « favoris secrets » grâce à leurs stars Willian Pacho (PSG), Piero Hincapie (Arsenal) et Moises Caicedo (Chelsea), risquent désormais une élimination précoce de la Coupe du monde. Les Équatoriens n’avaient concédé que quatre buts durant les éliminatoires, terminant deuxième derrière l’Argentine pour se hisser au tournoi final aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sur le terrain, les coéquipiers d’Enner Valencia ont tenu la dragée haute à la Côte d’Ivoire en match d’ouverture, avant d’encasser un but cruel dans le temps additionnel. Après le nul 0-0 concédé face à Curaçao, ils n’ont plus le choix : il faudra battre l’Allemagne lors de la dernière journée pour entretenir l’espoir d’une qualification en huitièmes de finale.