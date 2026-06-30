« Aide-nous à ramener Manchester United au sommet ! » - Wayne Rooney exhorte Harry Kane à snober Barcelone pour un transfert sensationnel à Old Trafford

Dans son podcast sur la BBC, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United s’est dit fermement convaincu que Kane nourrissait encore une ambition inassouvie dans le football anglais. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a déjà inscrit 213 buts en Premier League lors de son passage prolifique à Tottenham, ce qui le place à seulement 47 réalisations du légendaire record absolu d’Alan Shearer.

Rooney a souligné qu’un transfert à Old Trafford lui offrirait le cadre idéal pour acquérir un statut d’icône tout en tentant d’atteindre ce cap historique. Interrogé sur l’intérêt du Barça pour Kane, il a déclaré : « Je pense que tout le monde s’y intéresserait. Écoute, si Harry Kane ne reste pas au Bayern Munich, j’adorerais le voir à Manchester United. S’il m’écoute : “Harry, tu as le record d’Alan Shearer à portée de main… aide Manchester United à se relancer !” »