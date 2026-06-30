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« Aide-nous à ramener Manchester United au sommet ! » - Wayne Rooney exhorte Harry Kane à snober Barcelone pour un transfert sensationnel à Old Trafford
Une légende des Red Devils s’exprime
Les spéculations sur l’avenir du capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, s’intensifient après des informations faisant état d’une approche audacieuse du géant espagnol du football, le FC Barcelone. L’attaquant de 32 ans, auteur d’un parcours sensationnel au Bayern depuis son arrivée en provenance de Tottenham en 2023 — avec notamment 61 buts marqués lors de la saison 2025-2026 — continue d’alimenter les spéculations. Si les champions d’Allemagne se montrent confiants quant à leur capacité à conserver leur star, Rooney a publiquement appelé Manchester United à saboter tout éventuel accord estival.
- AFP
Rooney lance un défi public
Dans son podcast sur la BBC, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United s’est dit fermement convaincu que Kane nourrissait encore une ambition inassouvie dans le football anglais. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a déjà inscrit 213 buts en Premier League lors de son passage prolifique à Tottenham, ce qui le place à seulement 47 réalisations du légendaire record absolu d’Alan Shearer.
Rooney a souligné qu’un transfert à Old Trafford lui offrirait le cadre idéal pour acquérir un statut d’icône tout en tentant d’atteindre ce cap historique. Interrogé sur l’intérêt du Barça pour Kane, il a déclaré : « Je pense que tout le monde s’y intéresserait. Écoute, si Harry Kane ne reste pas au Bayern Munich, j’adorerais le voir à Manchester United. S’il m’écoute : “Harry, tu as le record d’Alan Shearer à portée de main… aide Manchester United à se relancer !” »
L’héritage d’un titre compte plus que les récompenses individuelles.
Même si un transfert lucratif en Espagne reste une option concrète, Rooney a souligné que mener la renaissance d’Old Trafford revêtait une valeur sentimentale bien plus grande que de remporter des titres ailleurs.
Rooney a ajouté : « Prenez Harry Kane, par exemple : il a remporté la Bundesliga et, disons qu’il part à Barcelone où il remporte la Liga… Au fond de lui, ce qu’il veut, c’est remporter la Premier League. Imaginez qu’il rejoigne Manchester United et qu’il soit celui qui mène cette renaissance, qui ramène Manchester United au sommet du championnat. »
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Les géants européens se préparent à affronter la tempête
Kane se trouve à un tournant décisif cet été, alors que les grands clubs européens s'apprêtent à tester la détermination du Bayern. Le joueur de 32 ans est actuellement sous contrat à l'Allianz Arena jusqu'en juin 2027, ce qui place le géant allemand en position de force dans les négociations. Cependant, avec Barcelone qui se positionne activement et Rooney menant publiquement l'offensive de charme depuis Old Trafford, une guerre d'enchères pourrait bien éclater.