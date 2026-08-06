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« Ahurissant » : Michael Owen exhorte Liverpool à renoncer au remplaçant de Mohamed Salah à 145 M£
Liverpool mis en garde sur la valorisation de Barcola
Owen estime que le PSG pourrait contraindre Liverpool à payer une indemnité de transfert exorbitante pour Barcola. Liverpool recherche activement un nouvel ailier avant la clôture du mercato après le départ de Salah à Trabzonspor en tant qu'agent libre. Le départ soudain de l'Égyptien a laissé Liverpool se démener pour combler un vide immense sur sa ligne d'attaque.
Alors que des joueurs comme Yan Diomande et Ibrahim Mbaye ont été cités, le Français de 23 ans Barcola s'est imposé comme la priorité de Liverpool. Cependant, le prix fixé par le PSG à 145 millions de livres sterling menace de faire capoter toute éventuelle opération.
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Owen juge le prix de 145 M£ extorsif
Auprès du ECHO, Owen s’est dit profondément choqué par les montants évoqués pour l’attaquant du PSG. Il estime que les champions de France profitent du besoin urgent de Liverpool de remplacer Salah.
« Cela semble exorbitant, non ? Pour quelqu’un qui n’a pas fait ses preuves en Premier League », a déclaré Owen. « Évidemment, il a joué au plus haut niveau, mais oui, à un moment, il faut dire non, n’est-ce pas ? Si ça monte à 145 M£, enfin, wow, ça donne le vertige.
« Je veux dire, j’ai dit il y a quelques mois déjà que si j’étais Liverpool, j’irais essayer de recruter Jared Bowen à West Ham pour remplacer Salah. Je pensais que cela avait beaucoup de sens.
« Mais, évidemment, cela ne semble plus possible désormais, donc ils vont devoir le faire. Et le problème, c’est que tout le monde sait que vous avez désespérément besoin d’un joueur de tout premier plan, donc vous allez devoir payer le prix fort. C’est peut-être simplement ce que vous devez faire. Mais cela semble exorbitant, non ? 145 millions de livres, c’est le chiffre que vous avancez. »
Remplacer une légende du club à Anfield
Remplacer Salah représente un défi énorme pour la cellule de recrutement du club. En neuf ans sur les bords de la Mersey, le joueur de 34 ans a inscrit 257 buts et délivré 123 passes décisives en 442 apparitions. Sa contribution historique a permis de décrocher deux titres de Premier League et une Ligue des champions. Liverpool fait désormais face à une rare pénurie d’options de très haut niveau sur les ailes par rapport aux époques précédentes avec Salah, Sadio Mane et Luis Diaz.
« Vous savez, avant, il y avait Salah, Mane et Diaz », a ajouté Owen. « Il y a eu tellement de grands joueurs de couloir [à Liverpool] au fil des années. Et on a le sentiment qu’il y en a une pénurie, bien sûr, maintenant à Liverpool.
« Ils en ont probablement besoin de deux. Ils en ont assurément besoin d’un. Donc oui, je veux dire, ils doivent probablement investir lourdement à ce poste. Et lui [Barcola] semble être un joueur disponible, qui a la qualité. Et on dirait qu’il n’y a pas de fumée sans feu. On dirait qu’ils seraient intéressés, mais beaucoup dépendra du prix, j’imagine. »
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Ce qui se passe ensuite dans la course au transfert
Avec un transfert de Bowen qui n’est plus possible, Liverpool doit décider s’il répond aux exigences du PSG ou s’il se tourne vers d’autres cibles. Le PSG a Barcola sous contrat jusqu’en 2028, ce qui ne lui met aucune pression pour baisser son prix.
Liverpool a besoin d’au moins un joueur de couloir de haut niveau avant la fermeture du mercato estival. Si le PSG refuse de faire un compromis sur son prix demandé, les dirigeants d’Anfield seront contraints de renoncer et de poursuivre d’autres pistes sur les ailes avant la date limite.
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