Auprès du ECHO, Owen s’est dit profondément choqué par les montants évoqués pour l’attaquant du PSG. Il estime que les champions de France profitent du besoin urgent de Liverpool de remplacer Salah.

« Cela semble exorbitant, non ? Pour quelqu’un qui n’a pas fait ses preuves en Premier League », a déclaré Owen. « Évidemment, il a joué au plus haut niveau, mais oui, à un moment, il faut dire non, n’est-ce pas ? Si ça monte à 145 M£, enfin, wow, ça donne le vertige.

« Je veux dire, j’ai dit il y a quelques mois déjà que si j’étais Liverpool, j’irais essayer de recruter Jared Bowen à West Ham pour remplacer Salah. Je pensais que cela avait beaucoup de sens.

« Mais, évidemment, cela ne semble plus possible désormais, donc ils vont devoir le faire. Et le problème, c’est que tout le monde sait que vous avez désespérément besoin d’un joueur de tout premier plan, donc vous allez devoir payer le prix fort. C’est peut-être simplement ce que vous devez faire. Mais cela semble exorbitant, non ? 145 millions de livres, c’est le chiffre que vous avancez. »