AFP
Traduit par
« Ah ouais, le vieux » : Kylian Mbappé lance une petite pique à Thierry Henry alors que la légende d'Arsenal et de l'équipe de France exhibe sa silhouette
Le programme d'entraînement rigoureux d'Henry
L'homme qui a mené l'équipe de France des moins de 21 ans à la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris continue de s'entraîner dur en salle pour entretenir sa silhouette. Samedi, sur Instagram, l'icône des Gunners a partagé deux selfies torse nu à l'issue d'une séance d'entraînement intense d'une heure. Henry a accompagné ces images de son physique sculpté d'un mantra simple mais efficace à l'intention de ses followers : « Travailler dur, bien manger, pas de sucre. »
C'est ce niveau d'engagement qui permet à ce légendaire attaquant de donner l'impression qu'il pourrait encore lacer ses crampons aujourd'hui. Henry a souvent pris la défense de son jeune compatriote, et il a récemment fait remarquer que Mbappé avait été jugé injustement pendant une grande partie de sa carrière en raison du « caviar » qu'il a offert aux fans depuis son adolescence. Aujourd'hui, les rôles semblent s'être inversés, l'apprenti observant le maître faire étalage de son propre mode de vie discipliné.
- AFP
La réponse impertinente de Mbappé sur Instagram
Mbappé n’a pas tardé à repérer la publication et n’a pas pu s’empêcher de taquiner celui à qui on le compare depuis ses débuts à Monaco. « Ah ouais, mon vieux, je t’ai eu », a écrit la superstar du Real Madrid dans les commentaires, trouvant le juste équilibre entre une « plaisanterie » bon enfant et une admiration sincère pour la forme physique d’Henry. Ce rare échange public a mis en lumière la chaleur et le respect mutuel qui unissent ces deux icônes du football français.
Henry, toujours prêt à jouer le rôle de mentor, n’a pas tardé à répliquer en donnant une leçon en un seul mot au jeune homme de 25 ans. « Discipline », a répondu le vainqueur de la Coupe du monde, terminant son commentaire par un emoji en forme de cœur. Cela a servi de rappel que les qualités physiques dont dispose Mbappé aujourd’hui nécessitent un entretien constant s’il veut connaître la même longévité que l’homme qui lui a ouvert la voie à Londres et à Paris.
Retour sur « Bien manger, bien dormir »
Cet échange a ravivé le souvenir des célèbres propos tenus par Mbappé au sujet des normes professionnelles. À la suite d’une défaite frustrante du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en Ligue des champions il y a trois ans, Mbappé avait fait la une des journaux en exhortant ses coéquipiers à « bien manger et bien dormir » avant le match retour. Il semble que ce soient là des règles que Henry appliquait déjà bien avant que l’actuel capitaine de l’équipe de France n’en fasse un sujet de conversation viral.
L'engagement d'Henry envers sa santé reflète le professionnalisme qui a marqué sa carrière à Monaco, à la Juventus, à Arsenal et à Barcelone. En restant dans une forme physique exceptionnelle, le Français continue de montrer l'exemple à la prochaine génération. Pour Mbappé, voir son idole maintenir un tel niveau bien après avoir atteint la quarantaine lui donne une idée de ce à quoi ressemble une carrière post-sportive véritablement d'élite.
- Getty Images
À la recherche des records français
Alors que Mbappé aborde les meilleures années de sa carrière en Espagne, il n'est plus qu'à deux doigts d'entrer dans les annales de l'équipe de France. Si le record de 51 buts détenu par Henry a finalement été battu par Giroud, Mbappé totalise déjà 55 buts en 94 sélections. Il ne lui manque plus que trois buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, un exploit qu'Henry célébrerait sans aucun doute, compte tenu du soutien sans faille qu'il apporte au joueur.
Publicité