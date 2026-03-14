« Ah ouais, le vieux » : Kylian Mbappé lance une petite pique à Thierry Henry alors que la légende d'Arsenal et de l'équipe de France exhibe sa silhouette

L'homme qui a mené l'équipe de France des moins de 21 ans à la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris continue de s'entraîner dur en salle pour entretenir sa silhouette. Samedi, sur Instagram, l'icône des Gunners a partagé deux selfies torse nu à l'issue d'une séance d'entraînement intense d'une heure. Henry a accompagné ces images de son physique sculpté d'un mantra simple mais efficace à l'intention de ses followers : « Travailler dur, bien manger, pas de sucre. »

C'est ce niveau d'engagement qui permet à ce légendaire attaquant de donner l'impression qu'il pourrait encore lacer ses crampons aujourd'hui. Henry a souvent pris la défense de son jeune compatriote, et il a récemment fait remarquer que Mbappé avait été jugé injustement pendant une grande partie de sa carrière en raison du « caviar » qu'il a offert aux fans depuis son adolescence. Aujourd'hui, les rôles semblent s'être inversés, l'apprenti observant le maître faire étalage de son propre mode de vie discipliné.