Agitation au Real Madrid avant le match retour contre le FC Bayern ? Une décision de l’entraîneur Álvaro Arbeloa risque de provoquer la colère

Vendredi soir, après ce nouveau revers, certains supporters avaient hué Vinicius Junior et ses coéquipiers à leur sortie du Bernabéu. Selon Mundo Deportivo, cette partie des fans a interprété la journée de repos accordée à l’équipe comme un signe supplémentaire de manque d’engagement.

Pourtant, après le match nul concédé face à Gérone, Arbeloa avait lancé en conférence de presse : « Mercredi contre le Bayern, ce sera notre soirée. Nous allons nous donner à 200 % ». Battus 2-1 à domicile mardi dernier, les Merengues devront réaliser un exploit à Munich pour atteindre malgré tout les demi-finales de la Ligue des champions.

« Mes joueurs sentent qu’ils peuvent réussir le retour. C’est la seule chose qui m’importe », a souligné Arbeloa. Le Real entamera la préparation du deuxième duel contre le FCB avec la reprise de l’entraînement dimanche matin.