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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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Agitation au Real Madrid avant le match retour contre le FC Bayern ? Une décision de l’entraîneur Álvaro Arbeloa risque de provoquer la colère

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A. Arbeloa

À la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Bayern, une décision de l’entraîneur Alvaro Arbeloa risque de froisser les supporters du Real Madrid.



Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, les supporters du Real Madrid ont mal pris la décision d’Arbeloa de laisser l’équipe au repos samedi, malgré une performance jugée insatisfaisante lors du match nul 1-1 contre le FC Gérone la veille. Le technicien souhaitait offrir un temps de récupération à ses joueurs, mais ce choix a suscité des critiques dans les tribunes.

  • Vendredi soir, après ce nouveau revers, certains supporters avaient hué Vinicius Junior et ses coéquipiers à leur sortie du Bernabéu. Selon Mundo Deportivo, cette partie des fans a interprété la journée de repos accordée à l’équipe comme un signe supplémentaire de manque d’engagement.

    Pourtant, après le match nul concédé face à Gérone, Arbeloa avait lancé en conférence de presse : « Mercredi contre le Bayern, ce sera notre soirée. Nous allons nous donner à 200 % ». Battus 2-1 à domicile mardi dernier, les Merengues devront réaliser un exploit à Munich pour atteindre malgré tout les demi-finales de la Ligue des champions.

    « Mes joueurs sentent qu’ils peuvent réussir le retour. C’est la seule chose qui m’importe », a souligné Arbeloa. Le Real entamera la préparation du deuxième duel contre le FCB avec la reprise de l’entraînement dimanche matin.

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    Real Madrid : la saison se terminera-t-elle sans aucun espoir de titre ?

    En cas d’élimination contre le Bayern, le Real Madrid pourrait voir sa saison s’essouffler, privant le club de tout grand objectif et, au final, de tout titre. Déjà éliminé de la Copa del Rey aux huitièmes de finale par Albacete, formation de deuxième division, le club merengue pointe désormais à neuf points du leader barcelonais en Liga, l’écart s’étant creusé samedi soir après la large victoire catalane dans le derby face à l’Espanyol.

    Contre Gérone, Federico Valverde avait ouvert le score dès le début de la seconde période, mais Thomas Lemar a rapidement égalisé pour les visiteurs. En fin de match, un penalty refusé aux Madrilènes a déclenché la polémique, alors que Kylian Mbappé avait clairement été victime d’une faute méritant un penalty. « Pour moi, c’est un penalty évident – ici comme sur la Lune », s’est emporté Arbeloa après la rencontre.

    Toni Kroos, ancien pilier des Merengue, a toutefois redonné du courage au Real en vue du match retour à Munich. « À mon avis, du point de vue du Real, il faut arriver vers la 70e minute avec une chance de se qualifier. Si tu y arrives avec un score de 0-0, 1-1 ou une avance de 1-0, alors tu es de nouveau dans le coup. Le Real sera toujours dangereux et sera toujours considéré comme dangereux, même par le Bayern à domicile », a déclaré Kroos dans son podcast Einfach mal Luppen.


  • Les prochains matchs du Real Madrid


    Date

    Match

    Compétition

    Mercredi 15 avril

    Bayern Munich – Real Madrid

    Ligue des champions

    Mardi 21 avril

    Real Madrid vs. Deportivo Alavés

    LaLiga

    Vendredi 24 avril

    Betis Séville vs Real Madrid

    LaLiga


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