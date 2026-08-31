Madueke a joué un rôle clé en coulisses, en utilisant son lien en sélection pour aider à orienter Konsa vers le nord de Londres. S’exprimant sur le site officiel d’Arsenal, l’ailier s’est réjoui de ces retrouvailles. « Ezri est avant tout un très bon ami à moi », a déclaré Madueke. « Nous jouons ensemble avec l’Angleterre depuis maintenant quelques années.

« Je suis ravi qu’il soit ici, c’est un grand joueur et je sais qu’il va être un excellent renfort, non seulement pour l’équipe mais aussi au sein du club », a ajouté Madueke. « J’ai hâte de voir ce que nous allons accomplir ensemble. C’est un grand club, un excellent environnement et je lui disais [à Ezri Konsa] avant qu’il signe que c’était le meilleur endroit qu’il pouvait choisir. »

Interrogé sur la forte concurrence pour les places de titulaire, Madueke a accueilli le défi avec enthousiasme. « Vous savez que vous vous battez pour des places chaque semaine, match après match. Vous savez que vous avez un effectif incroyable, capable de lutter sur tous les fronts », a-t-il expliqué. « Nous avons un groupe rempli d’internationaux, de joueurs de très haut niveau, et c’est exactement ce qu’il nous faut. »



