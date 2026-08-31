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Agent Noni ! Madueke révèle son rôle secret dans l’offensive d’Arsenal à 55 millions de livres sterling pour Ezri Konsa en provenance d’Aston Villa
Arsenal renforce son secteur défensif avec la signature de Konsa
Les supporters d’Arsenal ont accueilli leur nouvelle recrue la semaine dernière lorsque Konsa est arrivé à l’Emirates Stadium en provenance d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert lucratif. Le défenseur central de 28 ans, qui figurait dans le groupe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, a engagé son avenir avec l’équipe d’Arteta en signant un contrat de quatre ans.
Ce transfert à 55 M£ intervient dans un club porté par une belle dynamique. Arsenal a enfin mis fin la saison dernière à 22 ans d’attente pour un sacre en Premier League et a lancé la défense de son titre par une victoire autoritaire 3-0 contre Coventry City. Désormais, Konsa pourrait faire ses débuts en compétition lundi soir, lorsque le champion se déplacera pour affronter son ancien club à Villa Park.
- Getty Images Sport
Le conseil crucial de Madueke sur le transfert
Madueke a joué un rôle clé en coulisses, en utilisant son lien en sélection pour aider à orienter Konsa vers le nord de Londres. S’exprimant sur le site officiel d’Arsenal, l’ailier s’est réjoui de ces retrouvailles. « Ezri est avant tout un très bon ami à moi », a déclaré Madueke. « Nous jouons ensemble avec l’Angleterre depuis maintenant quelques années.
« Je suis ravi qu’il soit ici, c’est un grand joueur et je sais qu’il va être un excellent renfort, non seulement pour l’équipe mais aussi au sein du club », a ajouté Madueke. « J’ai hâte de voir ce que nous allons accomplir ensemble. C’est un grand club, un excellent environnement et je lui disais [à Ezri Konsa] avant qu’il signe que c’était le meilleur endroit qu’il pouvait choisir. »
Interrogé sur la forte concurrence pour les places de titulaire, Madueke a accueilli le défi avec enthousiasme. « Vous savez que vous vous battez pour des places chaque semaine, match après match. Vous savez que vous avez un effectif incroyable, capable de lutter sur tous les fronts », a-t-il expliqué. « Nous avons un groupe rempli d’internationaux, de joueurs de très haut niveau, et c’est exactement ce qu’il nous faut. »
- Imagn
Les champions surfent sur une vague de confiance
L’ambiance autour de l’Emirates reste euphorique après le triomphe historique en compétitions nationales la saison dernière et la récente victoire dans le Community Shield face à Manchester City. Madueke a relevé un changement net dans l’état d’esprit du groupe. « J’ai l’impression que tout le monde est plus libre, tout le monde est plus détendu, c’est bien », a-t-il confié. « [City] nous a battus deux fois la saison dernière, donc c’était une sensation formidable de les battre et de remporter le premier trophée de la saison, ça donne le ton. »
La faim d’Arsenal n’a pas diminué depuis le sacre. « On a clairement ce sentiment, évidemment c’était formidable de gagner le championnat après 22 ans, c’est un bel exploit », a poursuivi Madueke. « On est de retour ici avec le même état d’esprit pour y arriver encore une fois, et même pour faire encore mieux que la saison dernière. »
En revenant sur leur victoire lors de la première journée, il a ajouté : « Ensuite, l’ambiance contre Coventry était excellente. Je pense qu’il y a un engouement supplémentaire autour du club maintenant que nous sommes champions. C’était aussi une très belle performance de notre part, un très bon début de saison, donc, dans l’ensemble, je pense que tout le monde est vraiment heureux en ce moment et que l’ambiance est très bonne. »
- Pro Sports Images
Un test délicat à Villa Park
Lundi, les références d’Arsenal seront mises à l’épreuve face à l’Aston Villa d’Unai Emery. Si les hôtes ont vécu un mercato estival éprouvant, en perdant des joueurs clés comme Morgan Rogers, Youri Tielemans, Emiliano Martinez, Ollie Watkins et Konsa, avant de subir une correction 4-0 contre Brighton, Madueke reste prudent. « Face à n’importe quelle équipe d’Unai Emery, il faut être vigilant, a-t-il averti. C’est un grand entraîneur et ce qu’il a fait à Villa Park au cours des trois ou quatre dernières années a été incroyable. »
Villa s’est imposé 2-1 dans cette affiche la saison dernière, ce qui donne à Arsenal de vraies raisons de rester sur ses gardes. « Bien sûr, nous savons que c’est une équipe très dangereuse, surtout à domicile, mais nous serons prêts, a conclu Madueke. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et nous aurons une confiance totale dans notre capacité à gagner le match. »
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