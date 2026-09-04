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Agent Kylian ! Mbappé a joué un rôle secret choc dans la tentative de transfert de Chelsea en poussant Xabi Alonso à recruter la cible du milieu de terrain
Alonso cherche des conseils sur Mbappé, la star française
Dans un rebondissement fascinant du mercato estival, Alonso s'est tourné vers son ancien joueur du Real Madrid, Mbappe, avant que Chelsea ne lance une approche officielle pour le milieu de terrain de la Roma, Kone, selon Foot Mercato. Chelsea explorait le marché à la recherche d'un remplaçant de grande qualité alors que Fernandez se rapprochait d'un transfert vers l'Etihad Stadium pour un montant record en Grande-Bretagne.
Mbappe, qui est le capitaine de Kone en sélection avec la France, lui aurait donné un avis extrêmement positif, le présentant comme un talent de tout premier plan capable de supporter les exigences de la Premier League. Fort de cette recommandation, Chelsea a rapidement bouclé un accord de 70 M€ (60 M£) avec la Roma, un montant qui dépassait largement la valeur marchande initiale du joueur.
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Drame le jour de la clôture du mercato alors que des transferts capotent
Malgré un soutien de poids et un accord lucratif entre les deux clubs, le transfert a finalement capoté de manière spectaculaire le dernier jour du mercato après que l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a bloqué l’opération. Chelsea était même parvenu à un accord sur les conditions personnelles avec le milieu de terrain de 23 ans, qui aurait été désespéré à l’idée de rejoindre l’ouest de Londres.
L’échec du dossier Kone, combiné à un spectaculaire effondrement de transfert pour Lamine Camara de Monaco, a laissé l’entrejeu de Chelsea quelque peu dégarni. Avec Romeo Lavia en difficulté en raison de problèmes physiques persistants et Moises Caicedo confronté à ses propres récents pépins physiques, Alonso pourrait voir ses options tactiques limitées dans les mois à venir.
Enzo Fernandez boucle son transfert à Manchester City
Si Chelsea n’a pas réussi à s’attacher sa cible prioritaire, le départ de Fernandez a été finalisé dans le cadre d’un incroyable transfert de 125 M£. L’arrivée de Fernandez offre à Enzo Marescawith encore plus de qualité dans un effectif déjà rempli de talents de classe mondiale. L’ancien joueur de Benfica a été clair sur ses motivations pour ce transfert, déclarant : « Si vous regardez l’ensemble de l’effectif, City a de la qualité dans tous les secteurs. Je veux apprendre de mes nouveaux coéquipiers et devenir un meilleur joueur. »
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Pénurie au milieu de terrain en vue pour les matchs de Chelsea
Les conséquences du mercato laissent Alonso face à un casse-tête dans ses choix avant un affrontement redoutable contre Arsenal, champion en titre de Premier League, ce dimanche. Même si Chelsea a bien commencé la saison avec des victoires contre Fulham et Brighton, le manque de profondeur au milieu de terrain reste une source d’inquiétude majeure pour les supporters.
Pour l’instant, l’attention se porte sur le terrain, où Chelsea doit prouver qu’il peut rivaliser sans la sécurité technique de Fernandez ni la présence puissante d’une nouvelle recrue comme Kone. L’implication de Mbappe dans le processus de recrutement laisse penser que Chelsea recherche des joueurs avec un ADN de gagnant, mais sans signature au bas du contrat, ce conseil reste purement théorique.
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