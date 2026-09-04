Dans un rebondissement fascinant du mercato estival, Alonso s'est tourné vers son ancien joueur du Real Madrid, Mbappe, avant que Chelsea ne lance une approche officielle pour le milieu de terrain de la Roma, Kone, selon Foot Mercato. Chelsea explorait le marché à la recherche d'un remplaçant de grande qualité alors que Fernandez se rapprochait d'un transfert vers l'Etihad Stadium pour un montant record en Grande-Bretagne.

Mbappe, qui est le capitaine de Kone en sélection avec la France, lui aurait donné un avis extrêmement positif, le présentant comme un talent de tout premier plan capable de supporter les exigences de la Premier League. Fort de cette recommandation, Chelsea a rapidement bouclé un accord de 70 M€ (60 M£) avec la Roma, un montant qui dépassait largement la valeur marchande initiale du joueur.



