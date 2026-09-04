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mbappe xabi alonso(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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Agent Kylian ! Mbappé a joué un rôle secret choc dans la tentative de transfert de Chelsea en poussant Xabi Alonso à recruter la cible du milieu de terrain

Kylian Mbappé
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Manu Koné
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E. Fernandez

Kylian Mbappé, la superstar du Real Madrid, aurait agi comme un consultant officieux pour Xabi Alonso pendant la recherche frénétique de renforts au milieu de terrain par Chelsea. L’attaquant français aurait été sollicité pour fournir une référence sur la personnalité de Manu Kone, de l’AS Rome, alors que Chelsea se préparait à valider le départ d’Enzo Fernandez vers Manchester City.

  • Alonso cherche des conseils sur Mbappé, la star française

    Dans un rebondissement fascinant du mercato estival, Alonso s'est tourné vers son ancien joueur du Real Madrid, Mbappe, avant que Chelsea ne lance une approche officielle pour le milieu de terrain de la Roma, Kone, selon Foot Mercato. Chelsea explorait le marché à la recherche d'un remplaçant de grande qualité alors que Fernandez se rapprochait d'un transfert vers l'Etihad Stadium pour un montant record en Grande-Bretagne.

    Mbappe, qui est le capitaine de Kone en sélection avec la France, lui aurait donné un avis extrêmement positif, le présentant comme un talent de tout premier plan capable de supporter les exigences de la Premier League. Fort de cette recommandation, Chelsea a rapidement bouclé un accord de 70 M€ (60 M£) avec la Roma, un montant qui dépassait largement la valeur marchande initiale du joueur.


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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Drame le jour de la clôture du mercato alors que des transferts capotent

    Malgré un soutien de poids et un accord lucratif entre les deux clubs, le transfert a finalement capoté de manière spectaculaire le dernier jour du mercato après que l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a bloqué l’opération. Chelsea était même parvenu à un accord sur les conditions personnelles avec le milieu de terrain de 23 ans, qui aurait été désespéré à l’idée de rejoindre l’ouest de Londres.

    L’échec du dossier Kone, combiné à un spectaculaire effondrement de transfert pour Lamine Camara de Monaco, a laissé l’entrejeu de Chelsea quelque peu dégarni. Avec Romeo Lavia en difficulté en raison de problèmes physiques persistants et Moises Caicedo confronté à ses propres récents pépins physiques, Alonso pourrait voir ses options tactiques limitées dans les mois à venir.


  • Enzo Fernandez boucle son transfert à Manchester City

    Si Chelsea n’a pas réussi à s’attacher sa cible prioritaire, le départ de Fernandez a été finalisé dans le cadre d’un incroyable transfert de 125 M£. L’arrivée de Fernandez offre à Enzo Marescawith encore plus de qualité dans un effectif déjà rempli de talents de classe mondiale. L’ancien joueur de Benfica a été clair sur ses motivations pour ce transfert, déclarant : « Si vous regardez l’ensemble de l’effectif, City a de la qualité dans tous les secteurs. Je veux apprendre de mes nouveaux coéquipiers et devenir un meilleur joueur. »


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pénurie au milieu de terrain en vue pour les matchs de Chelsea

    Les conséquences du mercato laissent Alonso face à un casse-tête dans ses choix avant un affrontement redoutable contre Arsenal, champion en titre de Premier League, ce dimanche. Même si Chelsea a bien commencé la saison avec des victoires contre Fulham et Brighton, le manque de profondeur au milieu de terrain reste une source d’inquiétude majeure pour les supporters.

    Pour l’instant, l’attention se porte sur le terrain, où Chelsea doit prouver qu’il peut rivaliser sans la sécurité technique de Fernandez ni la présence puissante d’une nouvelle recrue comme Kone. L’implication de Mbappe dans le processus de recrutement laisse penser que Chelsea recherche des joueurs avec un ADN de gagnant, mais sans signature au bas du contrat, ce conseil reste purement théorique.