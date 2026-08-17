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cm inter khalaili
Emanuele Tramacere

Traduit par

Agent de Khalaili : « Visite médicale bouclée en deux minutes avec Crystal Palace. L’Inter était le top, mais en Italie il ne peut pas jouer »

Inter
Crystal Palace
Union St.Gilloise
A. Khalaili

Anan Khalaili, après l’arrêt de l’opération avec l’Inter, est devenu un nouveau joueur de Crystal Palace

L’affaire Khalaili a représenté pour l’Inter un tournant dans le mercato estival. L’arrêt imposé par le Coni en raison de l’échec aux tests d’aptitude sportive a contraint l’Inter à revoir ses plans, avant de boucler d’abord l’arrivée de Stones en défense, puis celle de Spence sur le côté.

Aujourd’hui, l’Israélien a tout de même trouvé un nouveau point de chute et il est un nouveau joueur de Crystal Palace, avec son agent Boaz Goren, qui est revenu auprès de 103FM sur le transfert avorté avec l’Inter.


  • Le transfert avorté avec l’Inter, on en riait à l’hôtel

    « Surmonter le non avec l’Inter ? Cela peut sembler amusant, mais ça a été facile. Nous étions dans les chambres d’un hôtel, Anan était dans la chambre à côté de la mienne, avec un mur qui nous séparait. Je suis allé le voir et je lui ai dit définitivement que la question n’était plus résoluble. Quatre minutes plus tard, il était de nouveau dans ma chambre et nous riions simplement. Quand voyons-nous qu’une situation n’est pas résoluble ? On rit, très bien, et on avance. »

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  • EN ITALIE, IL NE JOUERA PAS, ICI IL A FALLU MOINS DE DEUX MINUTES

    « Anan ne jouera probablement pas en Italie tant que le protocole ne changera pas, alors qu’en Angleterre, il a fallu moins de deux minutes pour que le médecin l’autorise quand la question était sur la table. »

  • L’Inter était au sommet

    « Il est très clair que l’Inter était une excellente option, mais nous avons avancé parce que c’était devenu impossible. À partir de ce moment-là, je peux raconter que chaque club européen capable de payer le montant, certes pas bas, versé pour lui, et qui avait besoin d’un joueur comme Anan, s’est manifesté. Dans toute l’Europe et à tous les niveaux. Le niveau des clubs avec lesquels je suis entré en contact grâce à ce joueur, en tant qu’agent, m’émeut encore aujourd’hui. L’Inter a toujours été en première position parce qu’elle joue avec ce système, tandis que Crystal Palace était en deuxième. »

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