L’affaire Khalaili a représenté pour l’Inter un tournant dans le mercato estival. L’arrêt imposé par le Coni en raison de l’échec aux tests d’aptitude sportive a contraint l’Inter à revoir ses plans, avant de boucler d’abord l’arrivée de Stones en défense, puis celle de Spence sur le côté.

Aujourd’hui, l’Israélien a tout de même trouvé un nouveau point de chute et il est un nouveau joueur de Crystal Palace, avec son agent Boaz Goren, qui est revenu auprès de 103FM sur le transfert avorté avec l’Inter.



