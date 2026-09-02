Nouveau chapitre dans le dossier Franck Kessie-Juventus. Le milieu de terrain ivoirien, après son départ d’Al Ahli, a choisi l’Atalanta, malgré le fort intérêt de la Juventus. À ce sujet, Giovanni Carnevali, administrateur délégué de la Juventus, s’était exprimé ainsi avant Juventus-Parme : « On pensait qu’il y avait la possibilité de boucler l’opération, avait-il commenté, mais son grand intérêt à porter le maillot de la Juventus n’était probablement pas si fort. Ou peut-être que l’agent a défendu ses intérêts... ». Une déclaration qui a mis en colère l’agent de l’ex-Milanais, George Atangana, lequel a diffusé un communiqué.
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Agent de Kessié : « Il voulait la Juventus, il l’a attendue jusqu’à la fin août, mais les dirigeants n’étaient peut-être pas convaincus. Une question de dignité, pas d’argent »
Kessié ne voulait que la Juventus
« La négociation, lit-on dans le communiqué de réponse, avec la Juventus n’est pas née dans les derniers jours du mercato. C’est une histoire commencée plusieurs semaines plus tôt, lorsque Franck, son contrat étant arrivé à expiration, avait essentiellement décidé qu’il voulait épouser le projet de la Juventus. Il ne s’agissait pas d’une simple déclaration d’intention. Franck a démontré concrètement, par des faits et en consentant à d’énormes sacrifices financiers, à quel point il désirait porter le maillot de la Juventus. Il a dit non à plusieurs propositions émanant d’autres clubs, dont certaines à des montants qui auraient été objectivement impossibles à refuser pour la quasi-totalité des footballeurs. Il a maintenu sa volonté de rejoindre la Juventus malgré des offres financièrement très supérieures à ce qu’il aurait accepté du club turinois. C’est un point fondamental pour comprendre toute l’affaire. Franck n’a pas attendu la Juventus parce qu’il n’avait pas d’alternatives ; il a attendu tout l’été que la Juventus donne suite au fort intérêt manifesté à son égard, parce qu’il était convaincu de son choix. En suivant les indications de Franck, j’ai travaillé avec l’objectif de trouver un accord satisfaisant pour les deux parties. Nous avons compris les exigences du club, nous avons accepté d’attendre et nous avons donné à la Juventus le temps nécessaire pour effectuer certains départs et créer les conditions économiques et techniques pour formuler une offre. Tout cela, je le répète, pendant plusieurs semaines, avec patience, respect et discrétion. Mais l’offre concrète de la Juventus n’a pris forme que dans les tout derniers jours du mercato ».
Une question de dignité, pas d’argent
« Et bien que celle-ci ait été sensiblement inférieure aux conditions initialement envisagées, j’avais obtenu l’accord du joueur pour revoir ses exigences, en les revoyant à la baisse précisément pour répondre aux besoins et aux difficultés de la Juventus : sa priorité, à ce moment-là, n’était pas de maximiser ses revenus, mais de rejoindre la Juventus. Sur ces bases, les deux parties ont tenté de trouver un compromis acceptable et, comme cela peut arriver, malgré la grande flexibilité de Franck pour trouver une solution compatible avec les exigences financières de la Juventus, aucun point d’équilibre n’a été atteint. Estimant avoir fait le maximum pour aller dans le sens du club, conscient de son parcours, de sa valeur et, dans le même temps, des renoncements consentis pour maintenir la priorité accordée à la Juventus, Franck, à la fin du mois d’août, a tiré certaines conclusions légitimes et raisonnables sur la réelle détermination du club à le vouloir. C’était devenu une question de considération, de confiance en ses moyens et, surtout, de dignité. Il existe un proverbe africain qui, je crois, représente parfaitement le sens de cette affaire : « Désirer et apprécier profondément quelque chose ne signifie pas être prêt à l’accepter à n’importe quel prix. Toute chose a ses limites ». Franck voulait réellement la Juventus et il l’a démontré par les faits, par l’attente et par d’importants sacrifices financiers. Mais désirer un maillot ne peut pas signifier renoncer à sa propre dignité ou à la considération qu’un professionnel de son parcours estime mériter ».
La Juve n’était pas convaincue
« Dans les déclarations publiques du directeur général de la Juventus, il a été fait référence - poursuit Atangana -, en plus de probables responsabilités de l’agent, à un prétendu manque de détermination du joueur à vouloir porter le maillot de la Juventus. Je respecte naturellement le droit de chacun d’exprimer sa propre position, mais sur ce point, j’estime nécessaire de rétablir les faits. Franck Kessié a attendu la Juventus pendant des semaines, même lorsqu’on aurait pu s’attendre à ce que, les conditions liées aux critères de viabilité financière étant fixées, le dialogue soit maintenu actif afin de finaliser les accords. Au contraire, ce n’est que dans les tout derniers jours du marché des transferts que le club s’est montré disposé à s’asseoir concrètement autour d’une table. Chaque club a naturellement le droit de faire ses propres évaluations et d’établir ses priorités. Mais un joueur a lui aussi le droit, à un certain moment, d’en faire autant, et Franck, à la fin, a vu se confirmer la perception progressive, selon laquelle la conviction à son égard n’était peut-être pas celle qu’il avait imaginée pendant tout le temps où il avait attendu la Juventus ».
Kessié a décidé, pas l’agent
« Sur ce point, je veux être très clair. Franck Kessié est un homme et un footballeur de très grande valeur. Il a joué et gagné au plus haut niveau international, il possède de la personnalité, de l’expérience et une pleine conscience de ses décisions. Ce n’est pas un homme influençable et personne ne décide à sa place. Le rôle d’un agent, et plus encore celui d’un intermédiaire, n’est pas de convaincre le joueur d’accepter la proposition du club à tout prix pour conclure l’opération. Son rôle est de conseiller, de négocier, d’aider à trouver un juste équilibre entre les attentes économiques et les considérations techniques des deux parties. En ce qui me concerne, les intérêts de mes joueurs passent avant les miens. Toujours. La décision d’interrompre les négociations est arrivée lorsque, face aux rigidités et aux difficultés rencontrées, Franck a estimé qu’il n’existait plus les conditions pour parvenir à une issue positive ; et cela est né du sentiment que la conviction et la détermination de la direction du club avaient fait défaut, ou n’avaient jamais été totalement présentes. Je tiens toutefois à adresser un remerciement sincère à l’entraîneur de la Juventus, qui a montré une grande considération pour Franck, en le motivant fortement. Cela a été l’une des raisons, sinon la principale, pour lesquelles Franck est resté disponible jusqu’au bout »
POURQUOI IL A CHOISI L’ATALANTA
« Et c’est là que cette histoire change complètement de sens. Dans la vie comme dans le football, on rencontre des personnes capables de vous rappeler qu’avant les contrats, les bonus et les négociations, il existe des relations humaines. La famille Percassi avait perçu le malaise du joueur. Elle connaît Franck, son histoire, son caractère et ses valeurs. Elle a parlé avec moi et elle a parlé avec lui, et dans ces conversations, l’aspect économique n’a jamais été mis au centre. Nous avons parlé de l’histoire entre Kessié et l’Atalanta, du garçon arrivé à Bergame il y a de nombreuses années et de l’homme qu’il est devenu. Parfois, ce sont justement certains “détails” qui font la différence. Aux supporters de l’Atalanta, je veux dire une chose : Franck Kessié n’a pas choisi l’Atalanta parce qu’il n’avait pas d’alternative. Il est important de le dire clairement. Il en avait, y compris de la part de clubs prestigieux et à des conditions économiques extrêmement importantes. Il a choisi Bergame parce que c’est là qu’il s’est senti désiré, respecté et valorisé, à la fois comme personne et comme footballeur. Et surtout, il n’a pas oublié d’où il est parti ni tout ce qu’il a reçu. Il aurait pu choisir de revenir à Bergame à 35 ans, à la fin de sa carrière, pour boucler romantiquement la boucle. Et je suis convaincu que la famille Percassi l’aurait accueilli même à ce moment-là. Il a en revanche choisi d’y revenir dès maintenant, en pleine maturité footballistique, pour essayer de rendre quelque chose à l’Atalanta. Nous adressons donc à tous les supporters bergamasques un message simple et sincère : Franck est de retour, avec de la gratitude envers le passé, du respect pour le présent et de la confiance dans l’avenir ».
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