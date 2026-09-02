Agent de Kessié : « Il voulait la Juventus, il l’a attendue jusqu’à la fin août, mais les dirigeants n’étaient peut-être pas convaincus. Une question de dignité, pas d’argent »

« Et c’est là que cette histoire change complètement de sens. Dans la vie comme dans le football, on rencontre des personnes capables de vous rappeler qu’avant les contrats, les bonus et les négociations, il existe des relations humaines. La famille Percassi avait perçu le malaise du joueur. Elle connaît Franck, son histoire, son caractère et ses valeurs. Elle a parlé avec moi et elle a parlé avec lui, et dans ces conversations, l’aspect économique n’a jamais été mis au centre. Nous avons parlé de l’histoire entre Kessié et l’Atalanta, du garçon arrivé à Bergame il y a de nombreuses années et de l’homme qu’il est devenu. Parfois, ce sont justement certains “détails” qui font la différence. Aux supporters de l’Atalanta, je veux dire une chose : Franck Kessié n’a pas choisi l’Atalanta parce qu’il n’avait pas d’alternative. Il est important de le dire clairement. Il en avait, y compris de la part de clubs prestigieux et à des conditions économiques extrêmement importantes. Il a choisi Bergame parce que c’est là qu’il s’est senti désiré, respecté et valorisé, à la fois comme personne et comme footballeur. Et surtout, il n’a pas oublié d’où il est parti ni tout ce qu’il a reçu. Il aurait pu choisir de revenir à Bergame à 35 ans, à la fin de sa carrière, pour boucler romantiquement la boucle. Et je suis convaincu que la famille Percassi l’aurait accueilli même à ce moment-là. Il a en revanche choisi d’y revenir dès maintenant, en pleine maturité footballistique, pour essayer de rendre quelque chose à l’Atalanta. Nous adressons donc à tous les supporters bergamasques un message simple et sincère : Franck est de retour, avec de la gratitude envers le passé, du respect pour le présent et de la confiance dans l’avenir ».