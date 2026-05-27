Lukaku a clairement fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter Naples cet été, malgré une saison marquée par les blessures et des tensions en dehors du terrain. L’attaquant, arrivé au Stadio Diego Armando Maradona en août 2024, a eu du mal à trouver son rythme lors d’une deuxième saison qui l’a vu se contenter de cinq apparitions en tant que remplaçant en Serie A.

« J’étais un peu agacé par la façon dont certains médias italiens ont présenté les choses », a-t-il déclaré à La Dernière Heure. « Ils ont exagéré. Je ne suis pas venu en Belgique pour passer des vacances ; je voulais retrouver le meilleur de moi-même le plus rapidement possible. Tout va bien maintenant [entre lui et le club]. Vous comprenez pourquoi j’ai agi ainsi. Mon amour pour le club reste intact. »