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« Agacé », Romelu Lukaku affirme son souhait de RESTER à Naples après une saga « exagérée » liée à sa rééducation suite à une blessure
Il affiche une détermination sans faille quant à son avenir
Lukaku a clairement fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter Naples cet été, malgré une saison marquée par les blessures et des tensions en dehors du terrain. L’attaquant, arrivé au Stadio Diego Armando Maradona en août 2024, a eu du mal à trouver son rythme lors d’une deuxième saison qui l’a vu se contenter de cinq apparitions en tant que remplaçant en Serie A.
« J’étais un peu agacé par la façon dont certains médias italiens ont présenté les choses », a-t-il déclaré à La Dernière Heure. « Ils ont exagéré. Je ne suis pas venu en Belgique pour passer des vacances ; je voulais retrouver le meilleur de moi-même le plus rapidement possible. Tout va bien maintenant [entre lui et le club]. Vous comprenez pourquoi j’ai agi ainsi. Mon amour pour le club reste intact. »
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Conflits avec le staff technique
La saison 2025-2026 a été marquée par une rupture manifeste entre Lukaku et la direction du club. Les tensions ont culminé lorsque l’attaquant ne s’est pas présenté au centre d’entraînement après la trêve internationale de mars. Cette absence a frustré l’entraîneur Antonio Conte, qui a ensuite admis être « déçu » que Lukaku ne l’ait pas contacté directement lors de sa visite au centre pour évoquer sa rééducation suite à sa blessure aux ischio-jambiers.
Conte a depuis confirmé son départ de Naples et est annoncé comme favori pour prendre la tête de la sélection italienne. Malgré l’absence de l’homme qui a piloté son transfert chez les Partenopei, Lukaku n’envisage pas de partir, son contrat courant jusqu’en juin 2027. « Il me reste un an de contrat. Je suis un joueur de Naples ; je ne suis pas du genre à demander à partir », a-t-il clarifié.
Le chemin de la reprise en Belgique
La polémique autour de Lukaku a principalement porté sur sa décision de se soigner loin du staff médical du club. Si son séjour en Belgique a été interprété par certains médias comme un signe de détachement vis-à-vis du groupe, l’attaquant de 33 ans assure qu’il se concentrait exclusivement sur sa remise en forme. Il n’a plus joué pour Naples depuis le printemps, ce qui soulève des questions sur son niveau de préparation pour les compétitions nationales et internationales. Alors que Naples se prépare à l’après-Conte, Lukaku demeure une figure centrale dans le vestiaire.
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En perspective de la Coupe du monde
Malgré un manque de rythme de compétition, la sélection belge maintient sa confiance en son meilleur buteur de tous les temps. Lukaku figure donc dans l’effectif pour la prochaine Coupe du monde, un choix qui traduit une confiance totale, alors qu’il n’a plus porté le maillot des Diables Rouges depuis un match de qualification face au Pays de Galles en juin dernier. Les Belges entameront leur Coupe du monde face à l’Égypte le 15 juin, puis défieront l’Iran le 21 juin et termineront leur phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande le 26 juin.