Les supporters du Torino et de la Juventus ne pourront pas accompagner leurs équipes à l’extérieur lors des dix premières journées du prochain championnat de Serie A, et ce jusqu’au 3 novembre. C’est la décision du ministère de l’Intérieur, consécutive aux violences commises par des ultras lors du derby du 24 mai dernier. Concrètement, les tribunes visiteurs resteront fermées lors des déplacements des deux clubs, et aucun billet ne sera vendu aux résidents du Piémontpour lesmatchs du Torino, ni aux habitants du Piémont et de Lombardie pour ceux de la Juventus.





Rappelons que les partisans granata avaient déjà subi des restrictions en fin de saison dernière, après les incidents du match contre Vérone le 11 avril, ce qui leur avait valu de manquer les déplacements à Crémone et à Udine. La mise en œuvre de ces mesures sera confiée, au cas par cas, aux préfets des provinces concernées par les rencontres.



