Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Juventus fans during derby Torino 24052026Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Affrontements lors du derby : coup dur pour le Torino et la Juventus, les déplacements des supporters sont interdits jusqu’en novembre

Serie A
Juventus FC
Torino

Le dispositif du ministère de l'Intérieur relatif aux événements du 24 mai vient d'être rendu public.

Les supporters du Torino et de la Juventus ne pourront pas accompagner leurs équipes à l’extérieur lors des dix premières journées du prochain championnat de Serie A, et ce jusqu’au 3 novembre. C’est la décision du ministère de l’Intérieur, consécutive aux violences commises par des ultras lors du derby du 24 mai dernier. Concrètement, les tribunes visiteurs resteront fermées lors des déplacements des deux clubs, et aucun billet ne sera vendu aux résidents du Piémontpour lesmatchs du Torino, ni aux habitants du Piémont et de Lombardie pour ceux de la Juventus.


Rappelons que les partisans granata avaient déjà subi des restrictions en fin de saison dernière, après les incidents du match contre Vérone le 11 avril, ce qui leur avait valu de manquer les déplacements à Crémone et à Udine. La mise en œuvre de ces mesures sera confiée, au cas par cas, aux préfets des provinces concernées par les rencontres.


  • LES FAITS

    Peu avant le coup d’envoi du derby Turin-Juventus, des ultras de la Vieille Dame ont été impliqués dans des heurts avec les forces de l’ordre, déployées pour prévenir tout affrontement avec les supporters grenats. Un supporter bianconero, Marco Basoccu, a été frappé à la tête et évacué vers l’hôpital en urgence absolue. La rencontre avait finalement commencé avec une heure de retard, dans un stade vide évacué par les deux camps. Quelques jours plus tard, ce supporter de 36 ans a quitté l’hôpital Molinette de Turin où il était soigné.


    • Publicité