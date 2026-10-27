C'était la première fois, dans son histoire longue de soixante-dix ans, que la cérémonie de remise du Ballon d'Or se tenait à Londres, les organisateurs ayant choisi le célèbre London Palladium comme lieu de l'événement.
Et malgré le retour idéal au pays de Harry Kane, capitaine de l'Angleterre et attaquant du Bayern Munich, dans la nuit de lundi, où il a été couronné du Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, le reste des événements n'a pas été de tout repos.
Le réseau « BBC » a relevé certains événements qui ont rendu la cérémonie chaotique, et s'est interrogé : « Les organisateurs ont-ils annoncé les noms des lauréats trop tôt, ou n'était-ce qu'une simple erreur ? Et pourquoi la cérémonie a-t-elle pris du retard, et pourquoi le public a-t-il lancé des huées ? »