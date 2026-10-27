Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le London Palladium pour tenter d'apercevoir les plus grandes stars du football sur le tapis rouge. Un cordon de sécurité composé de barrières métalliques et de barricades avait été installé afin d'empêcher l'entrée des personnes ne disposant pas de billets.

Mais l'équipe de la BBC Sport a assisté à l'escalade de ces barrières, à leur destruction et à leur retrait, ainsi qu'à l'expulsion par les services de sécurité de plusieurs personnes parvenues à les franchir.

L'atmosphère était parfois tendue, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant des affrontements entre supporters, agents de sécurité et policiers.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré à la BBC Sport que les agents avaient été appelés en renfort « après que des inquiétudes eurent été soulevées concernant le comportement de la foule et le risque de troubles à l'ordre public ».

Le communiqué précise : « Un ordre de dispersion a été émis en vertu de l'article 35 à 19h49 GMT et est resté en vigueur jusqu'à 4h00 le mardi 27 octobre. »

Il ajoute : « Les agents ont dispersé la foule, qui avait commencé à lancer des colliers d'échafaudage et des briques en direction de la police. Aucun agent n'a été blessé. »

Il poursuit : « Plus tard dans la soirée, les agents ont dû gérer un nombre relativement faible d'individus qui avaient escaladé un bâtiment voisin. »

Elle a précisé que deux personnes ont été interpellées : l'une pour violation de l'ordre de dispersion et l'autre pour désordre et trouble à l'ordre public.