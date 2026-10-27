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Affrontements avec la police et bourdes monumentales : le chaos frappe la cérémonie du Ballon d'Or

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
Kylian Mbappé
Real Madrid
FC Barcelone
Bayern Munich
Angleterre
Espagne
France
Allemagne

Un autre angle de la cérémonie de Londres

C'était la première fois, dans son histoire longue de soixante-dix ans, que la cérémonie de remise du Ballon d'Or se tenait à Londres, les organisateurs ayant choisi le célèbre London Palladium comme lieu de l'événement.

Et malgré le retour idéal au pays de Harry Kane, capitaine de l'Angleterre et attaquant du Bayern Munich, dans la nuit de lundi, où il a été couronné du Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, le reste des événements n'a pas été de tout repos.

Le réseau « BBC » a relevé certains événements qui ont rendu la cérémonie chaotique, et s'est interrogé : « Les organisateurs ont-ils annoncé les noms des lauréats trop tôt, ou n'était-ce qu'une simple erreur ? Et pourquoi la cérémonie a-t-elle pris du retard, et pourquoi le public a-t-il lancé des huées ? »

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Embouteillages et public bruyant

    La circulation à Londres peut poser problème n'importe quel jour, mais pour le malheur des organisateurs de la cérémonie du Ballon d'Or, ceux-ci ont choisi d'organiser un grand événement à quelques pas d'Oxford Street le jour même où cette célèbre zone commerçante devenait piétonne.

    Ce facteur, ajouté aux foules nombreuses à l'entrée de l'événement, a fait que de nombreux invités sont arrivés en retard, obligeant à repousser le début de 45 minutes.

    Une fois la cérémonie lancée, un public bruyant et enthousiaste est resté assis durant une cérémonie qui a duré près de deux heures et demie, et à plusieurs reprises, les présentateurs, Kate Scott et Thierry Henry, ont dû interrompre momentanément la diffusion tandis que le public scandait les noms des joueurs. Plusieurs huées ont également été enregistrées durant les pauses publicitaires.

    Après avoir été sacrés lauréats dans les deux catégories principales, Harry Kane et Alexia Putellas se sont ensuite adressés aux médias internationaux lors de conférences de presse distinctes.

    Les journalistes ont pu poser des questions à Putellas, mais seuls des hommes ont été choisis pour poser une question à Kane, les tentatives de plusieurs journalistes femmes ayant apparemment été ignorées, ce dont l'équipe du Ballon d'Or s'est excusée.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Affrontements avec la police

    Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le London Palladium pour tenter d'apercevoir les plus grandes stars du football sur le tapis rouge. Un cordon de sécurité composé de barrières métalliques et de barricades avait été installé afin d'empêcher l'entrée des personnes ne disposant pas de billets.

    Mais l'équipe de la BBC Sport a assisté à l'escalade de ces barrières, à leur destruction et à leur retrait, ainsi qu'à l'expulsion par les services de sécurité de plusieurs personnes parvenues à les franchir.

    L'atmosphère était parfois tendue, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant des affrontements entre supporters, agents de sécurité et policiers.

    Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré à la BBC Sport que les agents avaient été appelés en renfort « après que des inquiétudes eurent été soulevées concernant le comportement de la foule et le risque de troubles à l'ordre public ».

    Le communiqué précise : « Un ordre de dispersion a été émis en vertu de l'article 35 à 19h49 GMT et est resté en vigueur jusqu'à 4h00 le mardi 27 octobre. »

    Il ajoute : « Les agents ont dispersé la foule, qui avait commencé à lancer des colliers d'échafaudage et des briques en direction de la police. Aucun agent n'a été blessé. »

    Il poursuit : « Plus tard dans la soirée, les agents ont dû gérer un nombre relativement faible d'individus qui avaient escaladé un bâtiment voisin. »

    Elle a précisé que deux personnes ont été interpellées : l'une pour violation de l'ordre de dispersion et l'autre pour désordre et trouble à l'ordre public.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Des erreurs grossières

    La confusion et le chaos ont commencé plusieurs heures avant le début de la cérémonie, après que le site officiel du Ballon d'Or a publié un article annonçant la victoire de Harry Kane dans la catégorie masculine.

    Des recherches plus approfondies ont révélé la publication d'articles similaires concernant certains autres candidats aux trophées masculin et féminin, dont Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, et Bouttias, joueuse de l'équipe des London City Lionesses.

    S'agissait-il d'une véritable erreur ? Ou d'une tentative de détourner l'attention du public de l'annonce initiale concernant Kane ? Ce qui s'est bien sûr avéré exact.

    Un porte-parole du Ballon d'Or a déclaré à BBC Sport la nuit dernière que ces articles avaient été « publiés en ligne par erreur ».

    Le porte-parole officiel a affirmé : « Ces articles ont été préparés pour tous les candidats et ne doivent en aucun cas être considérés comme une indication des résultats ou des classements définitifs. »

    Les comptes officiels du Ballon d'Or sur les réseaux sociaux se sont également trompés en nommant deux des candidates, félicitant « Alexia Putellas » pour sa victoire, un message qui a été supprimé par la suite.


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