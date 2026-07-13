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Affrontements arabes… Voici tout ce que vous devez savoir sur la Ligue des Nations africaines

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Une nouvelle ère s’ouvre pour les sélections nationales du continent africain.

Le football africain s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le lancement de la Ligue des Nations africaines, dont la création a été officialisée par la Confédération africaine de football (CAF) dans le cadre d’un projet global de restructuration des compétitions entre sélections nationales sur le continent.

La première édition est programmée pour 2029 ; elle marquera le passage à un tournoi annuel regroupant l’ensemble des sélections nationales. Dans le même temps, la Coupe d’Afrique des nations sera repositionnée tous les quatre ans au lieu de deux, afin d’assurer une continuité compétitive et de valoriser le football continental sur les plans sportif et économique.

Depuis l’annonce du projet, les interrogations se multiplient quant au format de la nouvelle épreuve, aux modalités de qualification, à la place des sélections arabes et à leur parcours vers le titre. Nous y répondons dans les lignes suivantes.

  • Comment le tournoi va-t-il se dérouler ?

    La Ligue des Nations africaines débutera en 2029 avec la participation de toutes les fédérations nationales affiliées à la CAF. Les matchs se disputeront chaque année pendant les dates FIFA.

    La phase de groupes se tiendra en septembre et octobre, et la phase finale se déroulera en novembre de chaque année, afin d’assurer la compatibilité du tournoi avec le calendrier international et d’éviter tout chevauchement avec les compétitions de clubs.

    Par ailleurs, la CAF a décidé de ne pas organiser de compétition continentale des sélections nationales lors des années de Coupe du monde, afin de laisser aux équipes africaines qualifiées un temps de préparation suffisant, tout en maintenant un grand championnat continental chaque année par ailleurs.

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  • Comment une équipe nationale peut-elle remporter le titre ?

    La Ligue des Nations africaines repose sur la division du continent en quatre zones géographiques : l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale et australe. La compétition débute ainsi indépendamment au sein de chaque zone, avant que le champion de chacune d’entre elles ne se qualifie pour la phase finale continentale.

    Pour les sélections arabes, la route vers le titre débute donc au niveau de leur zone respective.

    Dans la zone Afrique du Nord, l’Égypte, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie s’affronteront entre elles, tandis que le Soudan disputera ses matchs au sein de la zone Afrique de l’Est aux côtés des équipes de cette région.

    Concrètement, une sélection comme l’Égypte, le Maroc ou l’Algérie ne croisera pas le Sénégal, le Nigeria ou le Cameroun dès la première phase : elle devra d’abord s’imposer en tête de la zone Afrique du Nord pour espérer atteindre la phase finale.

    Une fois les champions de zone connus, seuls quatre représentants accèdent à la phase finale, organisée dans un pays hôte selon un format centralisé. Les demi-finales opposent alors les lauréats de chaque zone, avant une finale qui attribue le titre de la Ligue des Nations africaines.

     Ainsi, pour tout représentant arabe, le chemin vers le titre passe d’abord par la domination de sa zone, puis par la victoire sur les autres champions lors de la phase finale pour accéder au trône continental.

  • Pourquoi la CAF a-t-elle créé cette compétition ?

    La création de la Ligue des Nations africaines s’inscrit dans un plan global de réorganisation des compétitions entre sélections. Après la décision de la CAF d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations tous les quatre ans, cette nouvelle épreuve comble le vide laissé les années sans tournoi continental.

    Ce nouveau championnat a donc pour objectif de garantir chaque année une compétition continentale de haut niveau, tout en offrant une source de revenus durable aux fédérations nationales et en permettant aux meilleures équipes du continent de continuer à s’affronter régulièrement, plutôt que de se contenter de matchs amicaux ou de longues périodes d’inactivité entre les grands tournois.

    Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a réaffirmé à plusieurs reprises que ce projet ne vise pas à remplacer la Coupe d’Afrique des nations, mais à offrir une compétition annuelle en phase avec l’évolution du football mondial, tout en renforçant les retombées économiques et commerciales du sport sur le continent.

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  • Quel est le lien avec la Coupe d’Afrique des nations ?

    La Ligue des Nations africaine ne remplacera pas la Coupe d’Afrique des Nations, elle la complétera. Après le passage de la CAN à un cycle quadriennal, cette épreuve historique demeurera le titre le plus prestigieux pour les sélections nationales, tandis que la Ligue des Nations offrira des confrontations annuelles destinées à maintenir les équipes en condition et à assurer la continuité de la compétition continentale.

    Enfin, ce nouveau dispositif offre aux fédérations nationales un calendrier plus stable sur plusieurs années et garantit la tenue d’un plus grand nombre de matchs officiels de haut niveau, plutôt que de dépendre des seules rencontres amicales.

  • Qu'est-ce que cela implique pour les sélections arabes ?

    Le nouveau système ouvre la voie à des confrontations arabes de haut niveau sur une base régulière, les équipes nationales d'Égypte, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye et de Mauritanie se retrouvant désormais dans une même zone. Cela signifie qu'il sera possible d'assister régulièrement à des affrontements nord-africains de haut niveau dans le cadre d'une compétition officielle, au lieu qu'ils se limitent aux éliminatoires ou à la Coupe d'Afrique des nations.

    De son côté, le Soudan évoluera dans la zone Est, avec pour objectif de se qualifier pour la phase finale de la compétition continentale. Le parcours vers le titre commencera donc par une domination régionale, avant d’affronter les meilleurs équipes des autres zones lors de l’étape décisive.

  • L'impact sur le football africain

    La CAF a veillé à ce que le championnat s'aligne sur le calendrier international : les matchs se dérouleront pendant les trêves officielles, ce qui limitera les chevauchements avec les compétitions de clubs. De plus, cette compétition offre aux équipes nationales la possibilité de disputer régulièrement des matchs officiels, ce qui donne aux staffs techniques une plus grande marge de manœuvre pour construire leurs équipes et tester les joueurs dans un véritable contexte de compétition.

    La Confédération africaine a également indiqué qu’une partie des recettes de la compétition serait consacrée au soutien des fédérations nationales ainsi qu’aux programmes de développement des jeunes et du football féminin, dans le cadre d’un projet plus large visant à améliorer le niveau du football à travers le continent.

    Si le projet a été globalement bien accueilli, la décision d’organiser la Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans a néanmoins suscité un vaste débat au sein des milieux du football. La CAF affirme toutefois que ce nouveau système renforcera la valeur des deux compétitions : la CAN conservera son statut historique, tandis que la Ligue des nations offrira une épreuve annuelle garantissant le maintien de la dynamique sportive et commerciale du football africain.

  • Un nouvel avenir pour le football africain

    La Ligue des Nations africaine marque un tournant majeur dans l’histoire des compétitions intercontinentales. Elle fusionne en effet les épreuves régionales et la phase finale continentale au sein d’un championnat annuel qui offre aux sélections nationales un parcours direct et transparent vers le titre.

    Pour le football arabe, ce format promet des confrontations régulières et de haut niveau entre les cadors du Maghreb, avant que le champion de la zone ne poursuive son parcours en demi-finales puis en finale face aux meilleurs représentants des autres régions. Le parcours vers le titre continental s’en trouve clarifié et structuré comme jamais. tandis que la première édition, attendue en 2029, s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre du football continental.

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