Affrontements arabes… Voici tout ce que vous devez savoir sur la Ligue des Nations africaines

Le football africain s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le lancement de la Ligue des Nations africaines, dont la création a été officialisée par la Confédération africaine de football (CAF) dans le cadre d’un projet global de restructuration des compétitions entre sélections nationales sur le continent.

La première édition est programmée pour 2029 ; elle marquera le passage à un tournoi annuel regroupant l’ensemble des sélections nationales. Dans le même temps, la Coupe d’Afrique des nations sera repositionnée tous les quatre ans au lieu de deux, afin d’assurer une continuité compétitive et de valoriser le football continental sur les plans sportif et économique.

Depuis l’annonce du projet, les interrogations se multiplient quant au format de la nouvelle épreuve, aux modalités de qualification, à la place des sélections arabes et à leur parcours vers le titre. Nous y répondons dans les lignes suivantes.